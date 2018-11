Tovább egyszerűsíti a Bluetooth-párosítást a Google

Egyszerűbbé tenné a Bluetooth eszközök párosítását Androidon a Google, a keresőóriás ezért tovább csiszolja tavaly debütált Fast Pair megoldását, amellyel a párosított eszközök listája már a felhasználók különböző készülékei között is szinkronizálható. A tavaly októberben bemutatott Fast Pair a Bluetooth fülhallgatók párosítását hivatott felpörgetni, és visszafelé egészen az Android 6.0-t futtató eszközökig kompatibilis.

A funkció használatakor az Android rendszer elkezd a közeli BLE-jelek után fülelni, ha pedig Fast Pair adatcsomagot talál, azt a Google szervereinek továbbítja, amelyektől visszakapja az adott eszköz nevét, képét, valamint ha van ilyen, annak társalkalmazását is. Erről a rendszer értesítést dob fel a felhasználónak, aki egy bökéssel párosíthatja a fülest a telefonnal. Ha ez sikerült, egy újabb értesítésben az Android az opcionális társalkalmazás letöltési linkjét is megjeleníti - mindezt pedig anélkül, hogy a felhasználónak el kellett volna zarándokolnia a telefon Bluetooth menüjébe.

A Google most a szolgáltatást Google-fiók szinkronizációval toldja meg: a Fast Pairrel párosított eszközöket a cég így már nem csak az adott készüléken tárolja, de a Google fiókhoz is hozzákapcsolja, azok így az adott felhasználó összes - a funkciót támogató - készülékével egy füst alatt párosíthatók. A támogatott eszközök listája ráadásul hamarosan tovább bővül, az említett Android 6.0-t vagy újabb rendszert futtató készülékek mellett 2019-ben a Chromebookok is megkapják a Fast Pair funkciót.

Miután a megoldáshoz a párosítandó fülhallgatók oldaláról is szükség van támogatásra, a keresőóriás a Fast Pairt használó gyártópartnerek listáját is folyamatosan bővíti, ahogy blogposztjában fogalmaz, "több tucat" gyártóval dolgozik együtt, akik közül sokan a következő hónapokban dobják majd piacra a technológiával szerelt eszközeiket. A megoldás gyorsabb terjesztése érdekében ráadásul a Google igyekszik már a gyökerénél megfogni a problémát, és nem csak a fülhallgató-gyártókkal kooperál, de az azokban használt Bluetooth-megoldások fejlesztőivel is együttműködésre lépett, így az Aiorha Technolgy, a BES, illetve a Qualcomm csapatával is együtt dolgozik, hogy azok natív Fast Pair támogatást tudjanak nyújtani saját SDK-ikhoz. Persze azért a hangszórók-fülhallgatók gyártóival is szoros partnerséget folytat a Google, azok listáján ott van a Fast Pairt egy ideje már támogató Jaybird, de egyebek mellett az Anker és a Bose gondozásában is várhatók a keresőóriás megoldásával szerelt új fülesek.

A technológia persze nem csak az androidos felhasználók kényelmét szolgálja, azzal a Google lemaradását is igyekszik behozni a rivális Apple-lel szemben, amelynek saját AirPod vezeték nélküli fülhallgatói egy ideje már nagyon hasonló párosítási megoldást kínálnak, az összekapcsolt eszközöket a felhasználó Apple ID-jával szinkronizálva.