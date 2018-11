Távozik a WhatsApp üzleti igazgatója

Bejelentette Neeraj Arora, a WhatsApp üzleti igazgatója (chief business officer), hogy csatlakozik a vállalatot már korábban elhagyó igazgatósági tagokhoz. Arora 2011-ben érkezett a Google-től a biztonságot ígérő csevegős szolgáltatáshoz, amelyet a Facebook 2014-ben vásárolt fel 19 milliárd dollárért. A közösségi óriás akkoriban a vállalat számára is független működést ígért a jövőre nézve, de ezt főleg a monetizációs érdekek miatt egyre kevésbé "sikerül" betartania. Mark Zuckerberg a pénzügyi negyedéves jelentések kapcsán rendszerint megemlíti a befektetőknek, hogy a Facebookon kívül még a Messengerből, az Instagramból és a WhatsAppból is több bevételt lehetne kihúzni, ami nyilván kevésbé tetszik az alapítóknak és más régi igazgatóknak.

Arora a búcsúbejegyzésében a pihenésre és a családdal töltött több idő igényére hivatkozik, de érezhetően ebben az esetben is ennél többről van szó. Az igazgató a közleményben egyáltalán nem említi Mark Zuckerberget, csak a WhatsAppot alapító Jan Koumot és Brian Actont, akiknek elmondása szerint sokat köszönhet. Valójában azonban a két említett személy is elhagyta már a csapatot, közülük Brian Acton még 2017-ben vált el a Facebooktól, és azóta is bírálja a céget. A Cambridge Analytica botrány kapcsán ő maga tette híressé a #DeleteFacebook felszólítást, szeptemberben pedig először számolt be arról nyilvánosan, hogy a WhatsApp agresszív monetizációs tervei miatt távozott a csapatból, amely például a tavaly júliusban meghirdetett pozíciókból is látszott.

Jan Koum idén áprilisban mondott le az ügyvezető igazgatói posztról, vélhetően a monetizáció kapcsán felmerülő adatvédelmi problémák miatt. Többek közt a TechCrunch is megírta, hogy várhatóan Arorát nevezi majd ki a Facebook a vezérigazgatói pozícióra. Azonban helyette a közösségi óriás Chris Danielst, az internet.org korábbi igazgatóját választotta a megüresedett helyre.

Hasonló folyamat játszódott le idén a másik Facebook által felvásárolt alkalmazásnál, az Instagramnál is, amelynek alapítói idén szeptemberben adták be felmondásukat. Kevin Systrom és Mike Krieger nyíltan ki is fejtették távozásukkor, hogy nem értenek egyet a Facebookkal, amely egyre szorosabb integrációt akar a saját közösségi oldala és a korábban felvásárolt szolgáltatások között. A nyomás leginkább Adam Mosserin keresztül érkezett, aki májusban a hírfolyam-termékigazgatói munkát az Instagramra cserélte, majd a két alapító távozása után be is ült az ügyvezető igazgatói székbe.

A Facebookon belüli átalakulási folyamathoz pedig még hozzáadódik, hogy a WhatsApp mostanában az álhírek problémájával is meg kell küzdenie. A vállalat a legveszélyeztetettebb térségekben, Indiában és Brazíliában is oktatásba kezdett, hogy megakadályozza a hamis információk terjedését az üzenetküldő szolgáltatásban. Még nem lehet tudni, hogy ki váltja majd fel Neeraj Arora tevékenységét, de a korábbi üzleti igazgató a búcsúbejegyzésében a "sorok közt" több mindenre utalt, kifejezte reményét, hogy a WhatsApp a következő években is megmarad egyszerű, biztonságos és megbízható kommunikációs terméknek.