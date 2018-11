Robotikai alkalmazásfejlesztő platformot villantott az Amazon

Robotikai alkalmazásfejlesztő platformmal rukkolt elő az Amazon: az AWS RoboMakerrel a fejlesztők felhős környezetben hozhatnak létre, tesztelhetnek és élesíthetnek különböző robotikai appokat. Az online óriás Re:Invent konferenciáján bejelentett platform a széles körben használt, nyílt forrású ROS-re (Robot Operating System) támaszkodik, amelyet egy sor AWS szolgáltatással egészít ki, a gépi tanulástól a különböző analitikai megoldásokig. A RoboMaker egy AWS Cloud9 alapú IDE-t is biztosít az alkalmazásfejlesztéshez, illetve egy füst alatt a különböző robotikai szimulációkhoz és a flottakezeléshez - így a tesztelést, illetve az éles alkalmazások menedzsmentjét is könnyebbé téve.

A vállalat szerint a területtel foglalkozó ügyfeleknél visszatérő probléma, hogy a különböző robotikai alkalmazások készítésekor rengeteg időt töltenek el a fejlesztési ciklus egyes szakaszait támogató szoftverek létrehozásával - amelyeket sok esetben mások már elkészítettek. Az AWS RoboMaker ezeket az újra és újra lerótt köröket iktatná ki, a gyorsabb fejlesztés és pörgősebb iteráció reményében.

A rendszer ezért a fejlesztői környezet mellett a teszteléshez is egy sor előre elkészített virtuális környezetet betáraz, az egyszerűbb szobáktól az üzleteken át egészen a versenypályákig. A fejlesztők ezeken több szimulációt párhuzamosan is futtathatnak. Az élesített alkalmazásoknál a flottakezelés AWS Greengrass integrációval is kiegészül, továbbá az OTA frissítéseket is támogatja, így a deployment feladatok az IDE-ben elvégezhetők, az alkalmazások pedig egyenesen a robotra küldhetők.

A RoboMakerben egy sor kiegészítő ROS csomag is elérhető, amelyek különböző AWS szolgáltatásokhoz csatlakoznak, és amelyekkel összetettebb funkciók is készíthetők - az egyes robotikai alkalmazások így többek között Amazon Lex beszédfelismeréssel vagy épp Amazon Polly beszédgenerálással, netán Amazon Rekognition kép- és videóanalitikával is megtoldhatók. Az Amazon ráadásul az AWS Robomaker ROS-hoz szánt felhős kiegészítőinek forráskódját és dokumentációját is elérhetővé teszi az Apache 2.0 szoftverlicenc alatt, a nyílt forrású közösségek támogatására. A cég emellett az ROS következő verziója, az ROS2 fejlesztésében is részt vesz.

A szolgáltatást az Amazon több korai partnere már használatba is vette, köztük a NASA Jet Propulsion Lab (JPL), a Robot Care System és a Stanley Black & Decker is, utóbbi egyebek mellett építkezésekre fejleszt önvezető földi járműveket és drónokat, amelyek 3D modelleket készítenek az adott területről, a könnyebb tervezés, illetve a munkamenet követése végett. Az Amazon az elmúlt évek során saját raktáraiban is komoly tapasztalatra tett szert a különböző áruszállító- és rakodórobotok terén, illetve a Bloomberg idén áprilisban a céghez közel álló forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a cég Vesta kódnév alatt egy háztartási roboton is dolgozik, amelynek piacra dobását jövőre tervezi. Utóbbi projekthez számos robotikai szakértőt is felvett - nem lenne meglepő, ha munkájuk az AWS RoboMakerben is visszaköszönne. A szolgáltatás egyébként már kipróbálható az AWS kapcsolódó weboldalán.