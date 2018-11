Tisztességtelen munkafeltételek miatt tüntettek az Amazon dolgozói

Több európai országban is tüntetést indítottak az Amazonnál dolgozók a számukra kedvezőtlen munkafeltételek miatt, és mivel megfogalmazásuk szerint az e-kereskedelmi óriás robotként kezeli a munkavállalóit. A "nem vagyunk robotok" szlogen ezért is köszön vissza a tüntetők tábláin, és a Twitteren is #AmazonWeAreNotRobots címkével lehet megtekinteni az eseményeket. Az elégedetlen dolgozók Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és az Egyesült Királyságban tudatosan Black Friday napján vonultak fel, hogy a munkaadójuktól méltóságos és tisztességes bánásmódot, továbbá fizetésemelést követeljenek.

A tüntetők azért választották pont a Black Friday környékére eső időszakot, mivel az Amazon ekkor generálja a legtöbb eladást, és ezzel együtt ekkor gyűjti a legnagyobb bevételt. Úgyhogy az elégedetlen dolgozók szerint egy erre az időszakra időzített tüntetés tudja a legnagyobb kárt okozni a vállalatnak, amely véleményük szerint egyáltalán nem hallgatta meg eddig a panaszaikat és nem akart megállapodást elérni. Az Amazonra helyezett nyomás mellett azonban a tüntetők a fogyasztók figyelmét is szerették volna felhívni, hogy a leértékelt áruk vásárlásakor a tágabb értelemben vett költségekre, a csomagolók és a szállítók munkájára is legyenek tekintettel.

Az Amazon igyekezett megnyugtatni a vásárlókat, hogy a tüntetések ellenére zavartalan ügymenetre számíthatnak. Hiába jelezték például Madridban a kétnapos tüntetés vezetői, hogy az 1800 fős csapat 90 százaléka éppen sztrájkol, az Amazon szerint az adat nem volt pontos. A vállalat ennek ellenére a Madridban befutó megrendeléseket az ország 22 másik raktárába irányította át, hogy teljesíteni tudja zavartalan kiszállítás ígéretét.

Az Amazon gyakorlatának egyik leghangosabb kritikusa az Egyesült Királyság általános szakszervezete, a GMB Union. A szervezet legfőképpen az egészségügyi problémákat kifogásolta, mivel összesítése szerint 2015 óta 600 alkalommal kellett mentőt hívni az ország 14 Amazon-raktárához, ami bőven az ipari átlag fölött van. A GMB felmérése bemutatta, hogy a raktárakban dolgozók 87 százaléka állandó vagy alkalmi fájdalmat érez a munkaterhelés miatt, de előfordult már áramütés, épülettűz, eszméletvesztés, mellkasi fájdalmak és vetélés is a munkakörülmények miatt. A szakszervezet szerint embertelen körülmények vannak a vállalatnál, de mostanra elegük lett abból, hogy az Amazon robotokként kezeli a dolgozóit, ezért az érdekképviselet megbeszélést követel a vállalat vezetőivel.

Azonban az Amazon TechCrunch-nak küldött közleménye szerint a cég biztonságos munkakörülményeket teremt a dolgozóinak, és "azok a jelentések, amelyek ennek az ellenkezőjét állítják, egyszerűen rosszak". A vállalat a kormány egészségügyi és biztonsági képviselőjének adataira hivatkozva azt állítja, hogy az Amazonnál 40 százalékkal kevesebb sérülés történik mint átlagban más szállítmányozó cégeknél és raktáraknál. A cég még a közleményben hozzáteszi, hogy 25 ezer új munkahelyet teremtett, iparágvezető bérekkel és juttatási csomagokkal.

A fizetés kérdése többek közt Németországban is felmerült, ahol a munkavállalók már évek óta fizetésemelésért küzdenek. Ezúttal Rheinbergben és Bad Hersfeld-ben vonultak utcára az elosztóközpontok munkatársai, mivel a ver.di szakszervezet érvei szerint az Amazon alkalmazottai a kereskedelem átlagos béreinél alacsonyabb jövedelemben részesülnek. Az Amazon válasza szerint viszont Németországban az elosztóraktárai logisztikai központok, és az alkalmazottai jobban keresnek az iparági átlaghoz képest.

Összességében a Gizmodónak nyilatkozó UNI Global Union nemzetközi szakszervezet szerint az Amazon dolgozói közül 2600-an tüntettek Black Friday alkalmából, viszont az Amazon ezt a számot is vitatja, bár ehelyett nem közöl másik adatot. A vállalat szerint a sztrájk egyáltalán nem akasztotta meg a normál üzletmenetet, a központok fennakadás nélkül működtek. Bár az Amazon dolgozói évek óta panaszkodnak a fizetésre és a munkakörülményekre - legutóbb idén júliusban tartottak tüntetést Spanyolországban, Németországban és Lengyelországban -, az e-kereskedelmi óriás rendszerint vitatja és hárítja a vádakat, mint ahogy most is. Érdemi javulásra ezek szerint a mostani tüntetés után sem számíthatnak a vállalat munkatársai.