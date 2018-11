Piacra kerül a QNAP egyedi gyorsítókártyája

Piacra került a QNAP Mustang-200 gyorsítókártyája. A hálózati adattárolóiról ismert tajvani gyártó terméke szinte egy komplett PC-nek tekinthető, az ugyanis a sztenderd PCI Express kártyaformátumon két Intel Core mobilprocesszort, kétszer két SO-DIMM memóriafoglalatot, valamint két darab fél terabájtos SSD-t egyesít. A Mustang-200-ra keresztelt fejlesztéssel elsősorban vállalati környezetet céloz a QNAP. A gyorsítókártya a cég által forgalmazott bizonyos NAS-okba illeszthető, amivel nem csak a hálózati adattároló transzkódolási és streamingelési képessége, de annak virtualizációs teljesítménye is jelentősen javítható.

A PCI Express x4 csatolós kártyát három eltérő konfigurációban kínálja a QNAP, az alapvető különbséget pedig a processzorok típusai jelentik. A csúcsmodellen egy pár kétmagos Intel Core i7-7567U található, a háromtagú kínálat középső tagjára pedig egy Core i5-7267U CPU került. Mindkét központi egység Iris Plus Graphics 650 integrált GPU-val rendelkezik, melynek számítási kapacitásához is hozzáférést nyújt a rendszer. Az egyes CPU-khoz természetesen külön memória tartozik, amiket két-két DDR4-es SO-DIMM foglalatba lehet bepattintani, az i7-es és i5-ös processzorokkal szerelt modellek egységesen 16 gigabájt kapacitással rendelkeznek. A háttértár szerepétkét 512 gigabájtos tárkapacitású Intel 600P NVMe SSD tölti be, az egy-egy meghajtó a memóriához hasonlóan dedikáltan kapcsolódik az egy-egy processzorhoz, közvetlen átjárás nincsen.

A kínálat alján szerénykedő Mustang-200-C-8G-R10 esetében be kell érni két darab Celeron 3865U processzorral, mely típus bár szintén kétmagos, a Hyper-Threading hiánya miatt magonként csak egyetlen szálon képes számítások végrehajtani. A CPU grafikai képessége is szerényebb, az IGP szerepét egy negyed annyi, csupán 12 darab végrehajtóval felszerelt Intel HD Graphics 610 tölti be. Ugyancsak jelentős kompromisszum a processzoronkénti mindössze 4 gigabájt RAM, illetve a fedélzeti SSD-k hiánya.

A kártyára integrált két, gyakorlatilag teljesen különálló rendszer teljesen szabványos, integrált 10GbE hálózati adaptereken keresztül kapcsolódik össze, amelyeket egy ugyancsak a kártyára integrált PCI Express switch fog össze, a csatolóinterfész pedig a már említett, ugyancsak szabványos PCIe x4. A QNAP operációs rendszert is kínál termékéhez, a szoftver a cég korábbi termékeiből már jól ismert QTS-Lite, az adattárolókból ismert verzió "könnyített" verziója. A rendszerrel virtuális gépeket és konténereket egyaránt össze lehet rakni, illetve a fizikai rendszer migrálására is van lehetőség (P2V). A Mustang-200 a QNAP TS-2477XU-RP, TS-1677XU-RP, TS-1685, TS-1677X, TVS-1282, TS-1277, TVS-882, TS-870 NAS-okkal kompatibilis, a bővítőkártya kiskereskedelmi árát egyelőre nem hozta nyilvánosságra a gyártó.