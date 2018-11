Nem fogynak elég jól az új iPhone-ok?

Alulteljesítik az Apple elvárásait a szeptemberben bejelentett iPhone-ok eladásai - állítja saját forrásaira hivatkozva a Wall Street Journal. A rendszerint megbízható magazin információi szerint az Apple csökkentette az iPhone Xs és Xr készülékekre leadott bérgyártói megrendelését. A WSJ szerint utóbbi készülék okozza a nagyobb fejfájást, ugyanis iPhone Xr-re vonatkozó igényét harmadával vágta meg a cupertinói vállalat. Arról nem szól a fáma, hogy az iPhone Xs és Xs Max gyártását mennyivel fogta vissza az Apple, ám friss hírek szerint a két csúcskészüléknél is jelentős lehet a csökkenés. Utóbbira enged következtetni, hogy a vállalat állítólag felfuttatja a hivatalos kínálatból még szeptemberben kikerült iPhone X gyártását, hogy teljesíteni tudja a Samsunggal kötött OLED kijelzőbeszállítói szerződés feltételeit.

Az iPhone X és Xs készülékekben lévő kijelzőpanel paraméterei egyeznek, így az Apple két készülék előállításához is fel tudja használni egyazon komponenst. Az iPhone X mellett szól, hogy ezen modell gyártása olcsóbb. Az A11-es processzor, illetve a 3 gigabájt RAM is számottevő különbséget jelenthet a költségekben. Ezeknél is fontosabb tényező, hogy a termékpalettán hivatalosan már nem szereplő készülék árával úgy tud játszani az Apple, hogy az közvetlenül nem befolyásolja a szeptemberben bemutatott, Xs készülékek rekord magas árcéduláit. Az állítólagosan feltámasztott iPhone X minden bizonnyal nem kerül vissza az Apple kínálatába, a készüléket vélhetően csak bizonyos szolgáltatók kapják majd meg, piactól függően.

Egy fokkal érdekesebb az iPhone Xr helyzete, a WSJ szerinti nagyjából 30 százalékos csökkenés ugyanis tetemes lenne. A csúcskategória alá bepréselt modell állítólag vegyes fogadtatásban részesült, az olcsó(bb) iPhone-ra vágyók jelentős része ugyanis inkább a nettó 600 dollárról induló tavalyi iPhone 8-at választja. Az iPhone Xr tehát hasonló problémával küzdhet mint az egykori iPhone 5c. A műanyagházas, így érezhetően rosszabb minőségérzetet sugárzó iPhone ugyanis kezdetben nem volt jelentősen olcsóbb az azzal egyidőben megjelent iPhone 5s-nél, ami végül meg is pecsételte a készülék sorsát.

Bár jelen esetben számottevő, nettó 250 dolláros különbség van az iPhone Xs és az Xr között, utóbbi készülék még így is rendkívül drágának számít, pláne annak fényében, hogy nyilvánvalóan nem csúcsmodellről van szó. Ez idehaza bruttó 280-300 000 forintos árcédulát jelent, miközben a termékpalettán közvetlenül az Xr alatt húzódó iPhone 8 már bruttó 200 000 forint környékén megvásárolható.

A pletyka, az csak pletyka

Bár a Wall Street Journal rendszerint megbízható forrás, mégis érdemes fenntartással kezelni a magazin állításait. Közel egy éve a Reuters számolt be arról, hogy az Apple komolyan megvágta az iPhone X 2018 első negyedévére szóló megrendelését az Apple. A több távol-keleti forrásra hivatkozó hírügynökség akkor állította, a cupertinói vállalat 40 százalékkal 30 millióra csökkentette a korábban megcélzott 50 milliós darabszámot. Az azóta eltelt negyedévek erre végül nagyrészt rácáfoltak. Az Apple az első negyedévben 52,2 millió darab okostelefont értékesített, amelynek legnagyobb szeletét az iPhone X tette ki.

Ennek pontos valóságtartalmát nehéz megállapítani, hisz a vállalat nem taglalja modellekre lebontva eladásait. A következő negyedévben ráadásul már kategóriára lebontva sem közöl majd darabszámot az Apple pénzügyi jelentése, azaz nem derülhet majd ki, hogy pontosan hány iPhone, hány Mac, és hány iPad fogyott, pusztán a bevételt publikálja majd a cég, aminek fényében nehéz lesz megállapítani, hogy helyesek voltak-e a Wall Street Journal értesülései.