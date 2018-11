A Facebook elismerte a Definersszel közös munkát

Hivatalosan is elárult néhány részletet a Facebook a Definers Public Affairs ügynökséggel közös munkájáról, amely az Egyesült Államokban közismert az "opposition research" tevékenységéről, azaz hogy adatokat gyűjt a vállalat kritikusairól és versenytársairól azok hiteltelenítése érdekében. A két cég közötti kapcsolatot néhány nappal ezelőtt a The New York Times riportja tárta fel, amely általános felháborodást keltett. A cikk részletezte, hogy a közösségi óriás megbízásából az ügynökség az NTK Network oldalon keresztül több tucat cikkben becsmérelte az Apple és a Google üzleti gyakorlatát. Továbbá hogy a Facebook-ellenes "Freedom from Facebook" mozgalom támogatása miatt a közösségi óriás Soros Györggyel kapcsolatban is olyan cikkeket rendelt, amelyek a családját és a vele kapcsolatban álló filantróp csoportokat negatív színben tüntetik fel.

Mark Zuckerberg vezérigazgató és Sheryl Sandberg ügyvezető igazgató mindeddig teljes mértékben tagadták az újságíróknak adott konferenciahíváson és bejegyzésekben, hogy tudtak volna egyáltalán a Definersszel közös munkáról, vagy bármilyen általuk rendelt, ellenlábasokat becsmérlő cikkről. Egy újonnan megjelent közleményben viszont Elliot Schrage, a kommunikációs csapat júniusban lemondott igazgatója (aki az utánpótlás megtalálásáig a helyén maradt) beismeri a Definers felbérlését, és a körülmények bizonyos részleteit.

Valóban kutattak mások után

A bejegyzés szerint a közösségi óriás 2017-ben bérelte fel a Definerst, hogy a választások után változatosabbá tegye a politikai tanácsadók körét, így a Republikánus és a Demokrata oldalról egyaránt alkalmazott cégeket - a szóban forgó vállalat a Republikánus-kötődésű tanácsadók közé tartozott. A távozó kommunikációs igazgató magyarázkodása szerint a Facebook csak a bevett gyakorlathoz alkalmazkodott, mivel a technológiai-, telekommunikációs és médiavállalatok a kormányt folyamatosan próbálták rábírni a Facebook szabályozására, és a helyzet az orosz befolyású hirdetések kiderülését követően "akuttá" vált.

Bár a Definers eredetileg valóban csak a sajtóközlemények kiküldésével, riporterek elérésével és kutatásokkal foglalkozott Schrage elmondása szerint, de a kapcsolat egyre szorosabbá vált, és a kommunikációs csapattagok egyre több olyan közös projekten kezdtek dolgozni a céggel, ami "kevésbé volt központilag szabályozott". Az igazgató elmondása szerint még az összes közös munka részleteinek feltárása továbbra is folyamatban van. Azt azonban Schrage elárulta, hogy valóban megkérték a Definerst, hogy kutasson Soros után, miután az üzletember egyszer egy davosi beszédében a közösségi óriást a társadalomra mért "fenyegetésnek" nevezte. A kommunikációs igazgató elmondása szerint a Facebook csak annak akart utánajárni, hogy Soros üzleti motiváció alapján mért-e ilyen súlyos kritikát a vállalatra.

Később viszont a Freedom from Facebook mozgalom előrehaladt, és egy "alulról építkező koalíció" alakult ki, amelynek csoportjai közötti kapcsolatot a Facebook a Definers "segítségével akarta megérteni". A tanácsadócég háttérkutatásának eredményei szerint Soros több koalíciós tagot is támogatott anyagilag, ezért a Facebook megkérte a Definerst, hogy a sajtó számára mutassa be azt, hogy a Freedom from Facebook valójában nem egyszerűen egy spontán alulról jövő kezdeményezés - írja Schrage.

Balra Sheryl Sandberg ügyvezető, jobbra Elliot Schrage távozó kommunikációs igazgató

Továbbá a volt kommunikációs igazgató azt is beismeri, hogy a Definerst felbérelte a Facebookot ért kritikák kivédésére, valamint a cég pozitív megkülönböztetésére a versenytársakkal szemben - bár nem fejti ki bővebben, hogy valóban megrendelték-e az NTK Networkön a konkurenseket becsmérlő cikkeket. Schrage azonban cáfolja, hogy a Definerst bármilyen formában felkérte volna a kommunikációs csapat álhírek írására - maga az állítás viszont nem zárja ki, hogy a tanácsadó cég kifejezett megrendelés nélkül írt ilyen jelegű cikkeket. Azaz Schrage üzenete szerint a Definers ment túl messzire a munkájával, amelyre a Facebooknak tudomása szerint nem volt közvetlen rálátása.

Ki is a felelős?

A közleményben a már egyébként is felmondott Schrage egy az egyben magára vállalja a felelősséget a Definers felbérlése miatt, és elismeri, hogy tisztában volt a közös munkával. Megfogalmazása szerint "tudnia kellett volna" a munka kiterjesztéséről más területekre, de meglátása szerint rossz volt az általa kiépített rendszer. Tehát az igazgató valójában nem ismeri el, hogy tudott volna a másokat hiteltelenítő és rossz színben feltüntető munkáról, de a kommunikációs csapat hibájáért magára vállalja a felelősséget.

A bejegyzéshez Sandberg egy hozzászólásban ismét hozzátette, hogy semmit nem tudott az egészről, és egyáltalán nem volt ismerős számára a Definers neve, de ő is elismeri, hogy a kommunikációs csapat munkáját jobban kellett volna felügyelnie. Ezenkívül megjegyzi, hogy a cégnél egyáltalán nem állt senki szándékában antiszemita narratívák megfogalmazása Soros vagy bárki ellen, és a vállalat kiáll a gyűlölet ellen.

Azaz a Facebook a bejegyzésben elismerte a Definers felbérlését, de továbbra is igyekszik elhatárolni magát a cég eszközeivel szemben, valamint ködösít azzal kapcsolatban, hogy ki tudhatott a vállalatnál a hiteltelenítő cikkekről. Úgyhogy a már egyébként is távozó kommunikációs igazgató magára vállalta a csapat működéséért a felelősséget, de nincs szó más felelős kirúgásáról. A vállalat a vallomást jó érzékkel a hálaadás előtti időszakra időzítette, mikor az Egyesült Államokban vélhetően senki nem akar a Facebookkal foglalkozni a családja és a barátai helyett.

Úgyhogy a céggel szemben következmények, legalábbis mostanában nem várhatóak. A vállalat már korábban bejelentette a Definersszel közös munka megszakítását, továbbá most hozzátette, hogy a jogi csapat részletesen felülvizsgálja a kommunikációs ágazat és a tanácsadó cégek (nem csak a Definers) eddigi közös munkáját. Ezenkívül pedig Zuckerberg és Sandberg felkérte a globális ügyekért felelős Nick Clegget a kommunikációs csapat alapelveinek és irányítási folyamatainak kidolgozására, ami viszont a vállalat nem mentesíti a már megtörtént hibák alól.