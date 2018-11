Véletlenül publikálta az Amazon több vásárlójának nevét és email címét

Rejtélyes biztonsági problémába futott bele az Amazon: a vállalat egyes vásárlóihoz november 21-én érkezett email a cégtől, amelyben az arról tájékoztatta őket, hogy email címük és nevük egy ideig publikusan elérhető volt. A vállalat azonban egyúttal igyekezett is megnyugtatni a címzetteket, hogy már javította a hibát, így a felhasználóknak semmilyen további teendőjük nincs.

A nem sokkal a Black Friday vásárlási hulláma előtt felbukkant hiba kapcsán az Amazon levelében nem volt túl bőbeszédű, egyebek mellett az Ars Technica és a The Register megkeresésére sem bocsátkozott részletekbe a probléma kapcsán, még azt sem árulta el, abban pontosan hány felhasználó érintett. A The Registernek mindenesetre végül annyit sikerült kihúznia a vállalat brit üzletágának sajtóosztályából, hogy nem külső támadásról van szó, a vásárlók adatai egy technikai hiba miatt váltak elérhetővé, az esetről pedig a cég minden érintett felhasználót tájékoztatott.

De a cég még saját berkein belül sem folytatott egyértelmű kommunikációt: egy a The Reigster által idézett ügyfél a tájékoztató emailt először adathalász támadásának vélte, a "phishing" kísérletet pedig a brit Amazon ügyfélszolgálata felé is jelezte - az ügyfélszolgálat pedig "megerősítette", hogy nem az Amazontól származik a tájékoztatólevél, és megkezdte az eset kivizsgálását.

Az érintettek számára az ügy, illetve az Amazon szűkszavúsága különösen bosszantó lehet, az mindenesetre megnyugtathatja őket, hogy a vállalat szerint az email címeken és neveken kívül semmilyen más adat nem került veszélybe, így fizetési információk vagy jelszavak sem. Azonban a helyzet súlyosságának megítélését nagyban megnehezíti, hogy a cég nem hajlandó elárulni a nyilvánosságra került email címek számát, valamint azt sem, azok mennyi ideig voltak publikusan elérhetők - és pontosan milyen hiba folytán.

Hogy az online óriás megpróbált minél inkább a radar alatt maradni a biztonsági hibával mindenesetre nem meglepő, hiszen az röviddel az év egyik legnagyobb vásárlási hullámát ígérő Black Friday előtt bukkant fel. A biztonsági fiaskó széles körű bejelentése vélhetően nem lett volna túl jó hatással a forgalomra, még ha csak aránylag kis kaliberű hibáról is volt szó. Twitteren mindenesetre így is gyorsan híre ment a problémának, ahol az érintettek nem késtek felháborodásuknak is hangot adni.