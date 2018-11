Mikor érkezik a GeForce RTX 2060?

Kiszivárgott a megjelenésre váró GeForce RTX 2060 videokártya első teszteredménye. A OC3D.net oldal által kiszúrt, Final Fantasy XV benchmarkban produkált pontszám szerint a küszöbön álló újdonság átlagosan nagyjából 30 százalékkal lehet majd gyorsabb a közvetlen előd GeForce GTX 1060-nál. A kellemes fejlődésnek hála a középkategória új csúcsára érkező videokártya megközelítheti a GeForce GTX 1070 (és a Radeon RX Vega 64) teljesítményét. Előrelépés szempontjából tehát várhatóan nem okoz majd csalódás az RTX 2060, a kártya árazása, illetve a piacra kerülése körül azonban még akadnak kérdőjelek.

Az Nvidia következő asztali videokártyájának fejlesztése már hetekkel ezelőtt befejeződhetett. A termék alapjául szolgáló TU106 kódnevű GPU a GeForce RTX 2070-nel már október közepe óta piacon van. Iparági pletykák szerint az Nvidia számottevően csökkenti a GeForce RTX 2060 kártyákra kerülő TU106 variáns aktív részegységeinek számát. A végrehajtóegységek mennyiségre 2304-ről 33 százalékkal 1536 darabra mérséklődik, amivel párhuzamosan a textúrázóegységek száma 144-ről 128-ra, a ROP-ok (Render Output Pipeline) mennyisége pedig 64-ről 32 darabra zsugorodik. A reálisan hangzó pletykák szerint ezzel párhuzamosan a memória kapacitása is csökken, 8 helyett csak 6 gigabájt GDDR6 memória kerül fel az RTX 2060-ak nyomtatott áramkörére.

A specifikációk, illetve a kiszivárgott teszteredmény alapján borítékolható, hogy egy ideje már készen van a GeForce RTX 2060. Az Nvidia vélhetően már piacra is dobta volna a terméket, az ünnepi szezonban ugyanis az átlagosnál lényegesen több találhatott volna gazdára. A chiptervező előzetes számításait azonban keresztülhúzta a bányászok eltűnése. A vállalat előző heti pénzügyi jelentése szerint arra számított, hogy az bányászláz lecsengését követően a videokártyák árai viszonylag gyorsan normalizálódnak, ezzel párhuzamosan pedig előkerül a GeForce-ok eredeti vásárlóközönsége, a játékosok.

A folyamat végül a vártnál sokkal lassabban indult meg, ami miatt sok száz millió dollár összértékű középkategóriás Pascal GPU halmozódott fel a partnerek raktáraiban. A készletek normalizálódásáért az Nvidia teljesen leállította egyes chipjeinek szállítását (pl. a GTX 1060 alapját jelentő GP104-ét), amely értelemszerűen komoly bevételkiesést eredményez. A vállalat most arra számít, hogy még az év végét is magában foglaló negyedik negyedévben sem normalizálódik a helyzet, így legkorábban csak jövőre várható érdemi változás. Az Nvidia és partnerei most elsősorban a GTX 1060-aktól próbálnak szabadulni, black friday alkalmából több akció is indult, melyek keretében bizonyos 6 gigabájtos modelleket már 200 dollár alatt is meg lehet vásárolni. Amennyiben az év végéig sikerült a megszabadulni a raktárakban rekedt kártyák nagyobb részétől, úgy akár már januárban piacra dobhatja a GeForce RTX 2060-at az Nvidia, ellenkező esetében viszont akár márciusig is kitolódhat a rajt.