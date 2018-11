Reklámblokkok jönnek a YouTube-ra is?

A felhasználói szokások változása következtében módosítja a YouTube a hirdetések típusait, írja a közleményében. Nem túl meglepő módon, a cég egy belső kutatást követően megállapította, hogy a felhasználók eléggé érzékenyek a hirdetések gyakoriságára és hosszúságára, főleg a hosszabb videómegtekintések közben. Méghozzá a kevesebb reklámmegszakítás jobb eredményeket ad, például ekkor a felhasználók kevésbé hagyják abba a videónézést és inkább megtekintik ebben az esetben a reklámokat. Úgyhogy a Google ebből azt a következtetést vonta le, hogy kevesebb megszakítás, viszont egymás után rögtön két (átugorható) hirdetés jót tehet a reklámmegtekintésnek, mivel természetesen ez a cég elsődleges érdeke.

A YouTube termékmenedzserének indoklása szerint, ha egymás után két reklám van, akkor legalább 40 százalékkal alacsonyabb lesz a későbbiekben a hirdetések miatti megszakítás aránya. Az előzetes felhasználói élmény kutatás szerint így 8-11 százalékkal nőtt az egyedi elérések száma, a cégek hirdetései pedig 5-10 százalékkal gyakrabban jelentek meg. A cég a módszert először az asztali gépeken vezeti be kipróbálás céljából még ebben az évben, majd pedig mobilon és tévén is megjelenik a tévénézés közben már megismert "reklámblokkos" forma, ami egyelőre "csak" két reklámból fog állni.

Másrészt pedig a Google azt is megállapította, hogy a felhasználók videókeresési szokásai is változtak az utóbbi időben. Régebben az ismerősök jellemzően még URL-eket osztottak meg egymás közt, de most már inkább mindenki saját magának próbálja felfedezni a tartalmakat a főoldalon és az aktuálisan legnépszerűbb videókon keresztül, majd pedig az ajánlott videókra kattintással navigál tovább.

Az utóbbi három évben a YouTube elemzése szerint tízszeresére növekedett a főoldalról választott videók megtekintésének aránya. Ennek következtében a cég a kezdőoldalán is elkezdett még több reklámot megjeleníteni a felhasználóknak, például a mobilos appokat népszerűsítő univerzális alkalmazáskampányon keresztül, a tabletekről és mobilokról elérhető Mobile Video Masthead natív videóalapú hirdetésekkel, valamint a YouTube-keresések után a találati oldalon (asztalon és mobilon is) megjelenő TrueView video discovery reklámokkal.

Továbbá az okostelevíziókról is egyre több YouTube tartalmat fogyasztanak a felhasználók, a cég adatai szerint mostanában minden egyes nap átlagban 180 millió órányi videó jelenik a YouTube tartalmak közül a tévé készülékeken. Emiatt jelent meg előző hónapban a televíziókra tervezett Google Ads és a Display & Video 360 típusú hirdetés, és emiatt kezdett kísérletezni a cég az ingyenesen, de reklámokkal együtt megtekinthető filmekkel. Ráadásul a tévékről nézett internetes videók trendjét a YouTube még inkább szeretné kihasználni a jövőben, úgyhogy a közleményben újabb lehetőségeket ígér a hirdető partnereknek, ami még több reklámot jelent a felhasználóknak.

A YouTube rendszeresen kísérletezik a különböző reklámtípusokkal, hogy a hirdetőktől egyre több bevételt tudjon begyűjteni. Korábban ezért tért át a cég a 30 másodperces átugorhatatlan hirdetésekről a rövidebb "bumper" reklámvideókra, és emiatt jelent meg a mobilokhoz jobban illeszkedő vertikális videótípus. Összességében a YouTube nagyon jól látja a videós tartalomfogyasztási szokások alakulását a havi 1,9 milliárd aktív felhasználójának köszönhetően, de az adatokat a szolgáltatás fejlesztése helyett vagy mellett elsősorban inkább arra akarja felhasználni, hogy a hirdető cégeknek megfeleljen.