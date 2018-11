Lassan kopik ki a készpénzes fizetés

A Mastercard víziója szerint a manapság egyre divatosabb okosváros koncepció szerves része a bankkártyás, azon belül is az érintésmentes fizetés lehetősége. Aki már néhányszor alkalmazta az idehaza csupán a kártyatársaság PayPass márkanevén köztudatba rögzült fizetési módot, az nem fog vitatkozni a kijelentéssel, hisz akár kártyával, akár valamilyen okoseszközzel végezzük a tranzakciót, az optimális esetben lényegesen gyorsabb és kényelmesebb a készpénzes fizetésnél. Az érintésmentes tranzakció már idehaza is viszonylag nagy népszerűségnek örvend, a Mastercard közelmúltból származó adatai szerint a magyar vásárlók a bolti kártyás fizetések 82 százalékát ilyen módon rendezik

Bár utóbbi szám remekül hangzik, a vásárlások összértékének még közel kétharmada készpénzben történik. Ennek legfőbb oka a magyar lakosság készpénzhez való erős kötődése, ám ugyancsak nem elhanyagolható, hogy számos helyen, illetve több szolgáltatásért továbbra sem lehet kártyával fizetni. Ennek egyik ékes, vagy inkább kirívó példája a budapesti tömegközlekedés, ahol még 2018 végén is utópiának tűnik, hogy a különféle járatokon vagy beléptetőkapukon érintésmentes módon vásároljon jegyet az utas. Eközben tőlünk kissé nyugatabbra, a visegrádi négyek vezető gazdaságaként számon tartott Csehországban már részben valóság az elektronikus jegyrendszer.

A Cseh Köztársaságban ráadásul már évekkel ezelőtt, 2014-ben megkezdődött az átállás. Elsőként a mindössze nagyjából 100 000 főt számláló Liberec városában bukkantak fel az érintésmentes olvasóval szerelt villamosok, ezt követően pedig Pilsenben, Ostravában, majd Brnóban is megjelentek a kártyával fizethető járatok. Végül az idei év során a fővárosban, Prágában is felbukkantak az első kártyaolvasóval felszerelt buszok és villamosok egy pilot-projekt keretében. Ehhez szeptember végén egy új tömegközlekedési rendszert (IDS, Integrated Transport System) mutattak be, amely bankkártyák mellett különféle utazási partnerkártyák elfogadására is képes.

Bár az arra felkészített járatokon jól működik a rendszer, a villamoson például nem elég csupán odaérinteni terminálhoz a kártyát, azon egy relatíve gyors tranzakcióval papíralapú jegyet szükséges vásárolni. Hasonló a helyzet a metróban is, ráadásul a belvárosi megállók zöménél nincs kártyás fizetésre felkészített jegyautomata, az aluljáróban található trafikoknál pedig egyelőre szintén nem alapértelmezett a kártyás fizetés. A gordiuszi csomót egy mobilalkalmazással igyekszik átvágni Prága, amellyel egy pár perces regisztrációt követően viszonylag könnyen meg lehet váltani az órás metrójegyet.

A Mastercard kimutatása alapján a csehek abszolút nyitottak az ehhez hasonló fejlesztésekre. Az országban kibocsátott bankkártyák már több mint 90 százalékával lehet érintésmentes fizetést végezni, a másik oldalon, vagyis a terminálok felől pedig már 74 százalékos az arány, a 239 000 aktív POS-ból 176 000 támogatja a technológiát. Bár az érintésmentes tranzakciók éves számát nem árulta el a Mastercard, a növekedés dinamikus, százalékosan kétszámjegyű. Emellett az okostelefonos, illetve okosórás fizetés is egyre inkább terjed. A csehek ebben is előrébb járnak, az országban ugyanis már egy ideje hivatalosan elérhető a Google Pay.

Edukáció

Érdekes és viszonylag egyedi pilot-projekt fut a Prágától nagyjából 70 kilométerre található Kolinban, ahol az önkormányzat és a Mastercard aktívan együttműködik egy okos város projekt megvalósításán. Ennek egyik mérföldköve a hangulatos kisváros általános iskolájában érhető nyomon. Az oktatási intézmény tanulói a tavaly szeptemberi évkezdés óta egy okos kulcstartónak titulált kis eszközt kaphatnak, amely technikailag egy strapabíró házba épített, kicsi, érintésmentes prepaid bankkártyának felel meg. A diákok ezzel nem csak azonosíthatják magukat, de a szülők által feltöltött egyenleg erejéig vásárolhatnak is az iskola büféjében, vagy a kifejezetten a projekthez kihelyezett tanszerautomatából.

Ezzel még nem ért véget a kulcstartó szerepe, amely lehetőségeit például a menzán, ebédkor is ki lehet használni. A diákok, illetve szüleik otthon előre kiválaszthatják a felkínált fogások közül leginkább ígéretes opciót. Ezt követően a gyerekeknek elég pultnál elhelyezett leolvasóhoz érinteni a kártyácskát, hogy megkapják az előzetesen megrendelt menüt. Az egyszerű, de nagyszerű fejlesztés mind a diákok, mind pedig a konyha számára jó, hisz mindkét fél előre tud tervezni. A konyha mellett az iskola egyes részeihez való belépéshez is használható a kulcstartó, így például a biciklitároló vagy a tornaterem ajtaja is érintésmentes nyitható, utóbbi persze csak az adott diák számára meghatározott időben.

A több mint 400 diák egyelőre mintegy csupán 20 százaléka rendelkezik a kártyával, melynek további funkciókat szán a városvezetés és a Mastercard. A tervek szerint a tanulók később a városi könyvtárba vagy az edzőterembe is beléphetnek a kulcstartóba szerelt prepaid kártyával, illetve a tömegközlekedés szolgáltatásait is igénybe vehetik majd, a lehetőségek tárháza pedig ezzel nem ért véget. Az iskolai projekt egyik célja, hogy a tanulók már egészen fiatalon megismerkedjenek a a készpénzmentes fizetési formákkal, na meg persze a Mastercarddal, melynek logója jól látható helyet kapott a kártyácskán. A társaság reményei szerint, ha a projekt kiforrja magát, azt Csehország többi oktatási intézményébe, illetve ezzel párhuzamosan más városaiba is megpróbálná meghonosítani.

Street food és tankolás

Ugyancsak a készpénz- és érintésmentes fizetési környezet előnyeit igyekszik bemutatni a Prága belvárosában található Manifesto street food piac. A szabadtéri hipszter ételszentély alapkoncepciójának része, hogy annak teljes területén lehessen kártyával fizetni. Az alapítók eredeti terve szerint a Manifesto egyik alappillére a teljes készpénzmentesség lett volna, az ország törvényei azonban erre faramuci módon (egyelőre) nem adnak lehetősége, ezért a bejáratnál lehetőség van pre-piad kártya kiváltására. Az összesen 27 konténerből összelegózott street food piac népszerű déli gyülekezőpontja a környék irodaházaiban dolgozó, jellemzően fiatalabb korosztálynak.

Végül, de nem utolsó sorban a tömegközlekedés mellett a személyautósok életét is igyekszik megkönnyíteni a Mastercard. Amerikával ellentétben kontinensünkön nem terjedtek el a POS terminállal egybeépített benzinkutak, ezért a kártyatársaság alternatív módszerrel próbálja kényelmesebbé és gyorsabbá tenni a tankolás procedúráját. Ehhez a Távol-Keleten elterjedt QR kódot, illetve azt támogató Maspterpass alkalmazását keresztezte a cég. A fizetési módot támogató 145 Shell töltőállomás egyikét meglátogatva be kell szkennelni a kihelyezett QR kódot, kiválasztani a használni kívánt kút számát, illetve megadni a tankolni kívánt mennyiséget. Mindezt egy azonosítással kell jóváhagyni, amit követően indulhat a tankolás. Bár a folyamat egyelőre nem elég letisztult, ily módon az előzetesen megadottnál nem tudunk többet tölteni a tankba, illetve a lényeg, hogy a folyamat végén nem szükséges a kasszához járulni.

Kína elhúzott

A Mastercard által támogatott érintésmentes fizetési megoldások kétség kívül megkönnyíthetik a mindennapokat, ugyanakkor igazi innovációt egyik fejlesztés sem tartogat. Ez persze annak fényében kevésbé meglepő, hogy számos helyen nem hogy érintésmentesen, de egyelőre semmilyen más módon sem fogadnak el bankkártyát. A kártyatársaságnak márpedig kulcsfontosságú az elfogadóhelyek bővítése, hisz elsősorban az általa kibocsátott bankkártyákból, illetve az azokkal elvégzett tranzakciókból lecsípett jutalékból származik bevétele.

Innovatív megoldásokért némileg rendhagyó módon nem Nyugatra, hanem épp az ellenkező irányba kell mennünk. Kínában néhány év alatt a készpénz szinte teljesen kisöpörve, futótűzként terjedt el a QR kódos fizetés. A forradalom az üzletekben való fizetéstől kezdve a különféle automatákon át egészen az utaci koldusokig szinte mindenhol gyökeret vert. A távol-keleti nagyhatalom pedig nem lassít, bizonyos üzletekben már mobiltelfonra sincs szükség a fizetéshez, biometrikus azonosításra építve akár egy célirányos tekintettel kiegyenlíthető a számla.