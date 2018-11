Ingyen nézhető filmekkel terjeszkedik a YouTube

Múlt hónaptól kezdve a YouTube hivatalos, ingyenesen nézhető hollywoodi filmeket kezdett megjelentetni a felületén - jelenti az AdAge. Már nagyjából száz film elérhető, köztük például a Rocky, a Terminátor vagy a Doktor Szöszi - ezeket a filmes menüpontból lehet elérni, ahonnan évek óta lehet már filmeket kölcsönözni, de mindeddig fizetni kellett a megtekintésért. Mostantól viszont a videós platform ingyenesen, reklámokkal támogatottan is elkezdett filmeket közzétenni a videótárban.

A YouTube termékigazgatója, Rohit Dhawan elmondása szerint az új szolgáltatás a felhasználók igényeire alapul, de azért a hirdetők számára is egy új lehetőséget teremt. A termékigazgató azonban nem árulta el, hogy a cég milyen szerződést kötött a stúdiókkal és hogyan osztja meg azokkal a reklámbevételt. A hirdetők számára mindenesetre egy jó lehetőség, hogy a YouTube havi 1,9 milliárd aktív felhasználója számára egy újabb módon meg tudnak jelenni, ráadásul ebben az esetben a videó tartalma és minősége sem kérdéses, mint ahogy azt korábban a cégek erősen kifogásolták a felhasználók által feltöltött videókkal kapcsolatban.

A későbbiekben a YouTube még több módon is monetizálhatja majd a filmes szolgáltatást, például a hirdetők fizethetnének is az új filmek szponzorációjáért, így a felhasználók exkluzív vetítéseket is kaphatnának - mondta Dhawan. Az újabb megoldások kialakulásához azonban a filmiparnak gyökeresen változtatni kellene a korábbi megszokott struktúrán, mely szerint a filmek először moziban jelennek meg, utána DVD-n, majd végül tévén. A filmnézési szokások idő közben átalakultak a digitális streaming következtében, és a zenei piachoz hasonlóan a videós terület átalakítása is szükséges lenne.

Az Egyesült Államokban már elkezdődött az ingyenes videókra építő piacon is a verseny. A Tubi ingyenes alkalmazása az internethez kapcsolt tévékészülékeken jelenik meg, és ajánl reklámokkal tűzdelt filmeket, míg a kereskedelmi láncként ismert Walmart a saját videós Vudu-alkalmazásán belül jelenít meg hirdetéseket. Ezenkívül a területre az iparági hírek szerint hamarosan az Amazon és a készülő Disney streaming alkalmazás is megérkezik.

A Google videós platformja nem csak a zenei piacon számít a legtöbbet használt alkalmazásnak, de a filmes piacon is népszerű. A felhasználók kifejezetten szívesen nyitják meg a YouTube-ot az okostévéken, a szolgáltatás 20 százalékban ezeken a készülékeken fut - idézi az AdAge. A versenytársakkal szemben a YouTube a videókhoz illesztett hirdetések piacán nagy előnnyel indul, hiszen a Google a felhasználói statisztikák alapján elég jól személyre szabott reklámokat tud megjeleníteni, például már eddig is ajánlott a cégeknek kifejezetten okostelevíziókra célzott hirdetéseket.