További áremeléssel kívánhat kellemes karácsonyt az Intel

Tovább emelkedhet egyes népszerűbb dobozos Intel processzorok ára a következő hetekben. Iparági pletykák szerint a gyártó 2 millió darabbal csökkenti az egyedileg összeállított asztali PC-kbe szánt, kiskereskedelmi forgalomban elérhető CPU-k darabszámát az év végéig. Bár a termékek listaárán nem változtatna az Intel, a drasztikusan megvágott darabszám a videokártyáknál közelmúltban tapasztalt módon automatikus áremelkedést eredményezne a disztribútoroknál, amely egészen a kiskereskedőkig legyűrűzne. A Digitimes szerint a lépésre az OEM partnerek igényei miatt van szükség, a felszabadult kapacitást egyes notebookokba és szerverekbe szánt modellek előállításához csoportosítja át az Intel.

Arról egyelőre nincs információ, hogy mennyivel emelkedhet tovább az érintett termékek ára, a pontos változás minden bizonnyal az aktuális készlettől és a piaci igényektől függ majd. Az Intel gyártókapacitásának szűkössége miatti áremelkedés első hulláma szeptemberben érte el a piacot. Ekkor egyes, jellemzően 200 dollár alatti modellek árcédulája 40-60 százalékkal emelkedett, míg más típusoknál 10-30 százalék között alakult a változás. A kora őszi áremelés az olcsóbb és népszerűbb Core modelleknél okozott drasztikus változást, a Core i3-8100 ára ugyanis 61 százalékkal ugrott meg alig négy hét leforgása alatt, az i5-8400-é pedig kereken 40 százalékkal emelkedett. A felsőházban kevésbé drasztikus volt a hatás, így az i7-8086K ára "csak" 10, az i7-8700K-é pedig 20 százalékkal nőtt. Mindez nem meglepő, hiszen az i5-ből és i3-ból jellemzően több fogy, az Intel azonban a drágább modellek gyártásának adott nagyobb prioritást, ezeket ugyanis vastagabb profittal lehet értékesíteni.

Ennek megfelelően most is a vékonyabb árréssel értékesített, belépőszintű és középkategóriás modellek szenvedhetik meg leginkább az Intel stratégiai lépését. Ezen processzorok ugyanakkor nem bírnak el akármekkora emelést, további 20-40 százalékkal pedig már nagyon vékonyra olvadna a közép- és felsőház közötti különbség, amely miatt a vásárlók egy része valószínűleg inkább i7-es (vagy i9-es) modellt választana. Emiatt borítékolhatóan a felsőház sem ússza meg emelés nélkül, így viszont a versenyképes AMD Ryzenek jelenthetnek majd még nagyobb konkurenciát az Intel számára.

Ahogy a napokban arról az Asus elnök-vezérigazgatója beszámolt, a kevesebb leszállított processzor miatt az alaplapok eladásai is számottevően csökkenthetnek. A Digitimes friss híre szerint az utolsó negyedévben a vártnál akár 10-20 százalékkal is csökkenhetnek az alaplapos eladások, ami miatt egyéb komponensekből (pl. videokártya) is lényegesen kevesebb fogyhat. Emiatt a nagy tajvani gyártók a korábban vártnál alacsonyabb profitra számítanak, az elsősorban VGA-kkal foglalkozó TUL például már üzemi veszteséggel kalkulál a vártnál 2 millióval kevesebb Intel processzor miatt.