Maga Zuckerberg sincs tisztában a céges döntésekkel?

Reagált Mark Zuckerberg a The New York Times napokban megjelent riportjára a Facebook házon belüli vitáiról és döntéseiről az orosz hirdetések felfedése és a Cambridge Analytica botrány kapcsán - az újságíróknak tartott egyórás konferenciahívás leirata itt olvasható. A NYT cikke részletesen bemutatta, hogy Zuckerberg és Sheryl Sandberg ügyvezető igazgató hogyan próbálták csepegtetni a tudomásukra jutott kényes információkat házon belül az igazgatóság tagjainak és nyilvánosan. Továbbá a politikai háttérrel rendelkező Sandberg hogyan próbálta intézni a lobbit és a politikai kérdéseket, míg Zuckerberg nyilvánosan szerepelt.

A cikk állítása szerint azonban a vezérigazgató és az ügyvezető nem minden stratégiai döntést személyesen hozott meg az orosz befolyás kezelésével kapcsolatban, részben nem tudtak róla, másrészt pedig a kérdést delegálták a cégen belül. Zuckerberg szerint viszont NYT téved azzal kapcsolatban, hogy ne érdekelte volna az igazság, rejtegette volna azt mások elől, vagy megpróbálta volna akadályozni a vizsgálatot. Elmondása szerint egy 10 ezer fős szervezetnél egyértelműen előfordul, hogy mások olyan döntéseket hoznak, amiről a vezérigazgató nem tud. Ezzel a válasszal próbálta Zuckerberg kikerülni azt a kérdést is, hogy még mindig saját magát tartja-e a legalkalmasabbnak a vállalat vezetésére.

Balra Sheryl Sandberg, jobbra Mark Zuckerberg

Egy kapcsolódó fontos kérdésként merült fel, hogy Zuckerberg kirúgta-e az orosz hirdetések terjedése miatti felelősöket, vagy a jövőben tervez-e elbocsátást emiatt. Azonban a vezérigazgató kijelentette, hogy erről nem szeretne nyilvánosan beszélni, mivel a személyi ügyek kezelése a céges folyamatok része, melynek eredményeként történhetnek változások, de ez a kérdés még nem zárult le. Ugyanígy kitérő választ adott arra is, hogy Sandberg kirúgását tervezi-e, mondván "összességében Sheryl remek munkát végez, és továbbra is a társam lesz a munkámban", mivel Zuckerberg szerint a Facebook nagy előrelépéseket tett akár az álhírek vagy a választásokat befolyásolni képes hirdetések visszaszorítása érdekében, és ez nagyrészt az ügyvezetőnek köszönhető.

A Facebook is manipulált?

A NYT cikkének tulajdonképpen legmeglepőbb állítása szerint a közösségi óriás 2017 októberében kiterjesztette a Definers Public Affairs ügynökséggel közös munkáját, hogy a korábbiakkal ellentétben a sajtófigyelés mellett "opposition research" tevékenységet folytasson, azaz a vállalat kritikusairól és versenytársairól adatokat gyűjtsön, amelyek felhasználhatóak azok hiteltelenítésére. A cég például NTK Network oldalon keresztül több tucat cikkben becsmérelte az Apple és a Google üzleti gyakorlatát, illetve próbálta a Facebookon futó orosz hirdetések hatását alacsonyabbnak beállítani. Az iparági források szerint a cikkek szerzői mind a Facebooknak dolgozó politikai csapat tagjai voltak. Bár ezek önmagukban nem értek el nagy közönséget, de a tartalmukra gyakran hivatkoztak más konzervatív lapok.

Közvetlenül a cikk megjelenése után a Facebook egy közleményben reagált, melynek állítása szerint soha nem fizetett a Definersnek a cég nevében írt cikkekért vagy álhírek terjesztéséért, viszont a most kiderült információk következtében teljesen felfüggesztette együttműködését a céggel. A kérdést az újságírók is több szempontból feszegették Zuckerbergnek a konferenciahíváson, aki hozzátette, hogy nem tudott a Definers opposition research jellegéről és az általuk közzétett cikkekről sem, ami Washingtonban "normális" lehet, de a Facebook ezzel nem tud közösséget vállalni, és ezért is bontották fel a céggel a megállapodást. A Definersszel való szakítást egyébként Sandberg is megerősíti egy bejegyzésében, és hozzátette, hogy nem tudott a felbérlésükről és a munkájukról, "bár kellett volna".

Mindez alátámasztja azt a problémát, hogy a Facebook két legfontosabb igazgatója nem tudott a cégen belüli döntésekről, legalábbis a saját bevallásuk alapján. Egy újságíró feltette a kérdést, hogy ha ők nem tudtak a Definers megbízásáról, akkor egyáltalán ki tudhatott. Zuckerberg szerint valószínűleg a kommunikációs csapat egyik tagja fogadhatta fel a céget, de ezen a kérdésen túl egy belső vizsgálatban utánanéznek más olyan politikai jellegű tevékenységeknek is a cégen belül, amivel a Facebook nem akar közösséget vállalni.

Felmerül a kérdés ezek után, hogy ha a Facebook vezérigazgatója és ügyvezetője ennyi mindenről nem tud a cégen belül, akkor mégis hogyan lehetne a sulykolt lényeges változásokat elérni a közösségi oldalon. Zuckerberg elismerte, hogy a céget érő kritikák jogosak, és a visszajelzések mentén dolgoznak a hibákon, ami véleménye szerint negyedévről-negyedévre és az átláthatósági jelentésből is látható - szólt megint a kitérő válasz. A NYT cikke alapján levonható legnagyobb tanulságként Zuckerberg az átláthatóság hiányát emelte ki, ami ezek szerint nem csak a Facebooktól a nyilvánosság felé nyilvánul meg, hanem az igazgatóknak azon is dolgozni kell még, hogy feléjük eljussanak a fontos információk.