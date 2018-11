Kisebb és olcsóbb Raspberry Pi érkezik

Zsugorodik a Raspberry Pi, az egyetlen áramköri lapkára összezsúfolt eszköz fejlesztői új modellről rántották le a leplet: a Rasbperry Pi 3 Model A+ a márciusban debütált Model B+ kiadás képességeit költözteti számottevően kisebb alapterületre - sőt, még az árcédulából is farag. A kis készülékből Model A+ verziót egy ideje nem láthattunk, azt utoljára az első generációs modellből készített a Raspberry Pi Foundation, a Rasbperry Pi 2-nél ilyen kiadás nem látott napvilágot.

A hogy az első modellnél, az alapterület- és árcsökkentés most is igényel néhány kompromisszumot: a készülék a Model B+-hoz képest megfelezett RAM-ot kap, 1 gigabájt helyett 512 megabájtot, továbbá értelemszerűen a csatlakozópalettát is meg kellett valamelyest nyirbálni, eltűnt róla az Ethernet aljzat és csak egy USB 2.0 port került a lapkára. Cserébe ugyanazt a processzort találjuk az eszközön mint nagyobb testvérén, azaz egy 64 bites, négy darab 1,4 gigahertzes Cortex-A53 maggal operáló ARM chipet, továbbá a csúcsmodell slágerfunkciója, az integrált Wi-Fi és Bluetooth sem maradt ki a felhozatalból, az eszköz a 802.11ac Wi-Fi szabványt és a Bluetooth 4.2-t is támogatja. Mindezek mellett az új Raspberry Pi hőkezelése is jobb lett a fejlesztők szerint, továbbá a külső USB-tárolókról is gördülékenyebben bootol majd be a kis eszköz.

Mindezt a cég egy szabványos HAT alapterületén rakta össze, azaz a Model A+ mérete megegyezik a Raspberry Pi-khez csatlakoztatható kiegészítőlapkákéval. A kisebb méret mellett a szokásos GPIO-tűsor is megmaradt, azaz a készülék változatlanul használható az említett kiegészítőkkel. A cég az árból is jócskán lecsapott, míg a zászlóvivő Model B+ nettó 35 dollárért kapható, a Model A+ ára nettó 25 dollár lesz (hazánkban várhatóan bruttó 9500 forint környékén alakul). A lapka egyelőre még nem kapható, a cég szerint azonban még idén megrendelhető lesz, - a hozzá tartozó tokkal együtt - a rajtra az ünnepek előtt, decemberben érdemes számítani.

A frissen bemutatkozott modell nem csak a feltámasztott kompakt kialakítás miatt fontos mérföldkő a Raspberry Pi Fondation számra, de azért is, mert ahogy blogposztjában a szervezet is kiemeli, ez az utolsó iterációja a klasszikus Raspberry Pi platformnak. Az alapítvány szerint ugyanis ebben a formában már elértek az inkrementális újítások határához, a következő verziónál már alapvető változtatásokra lehet számítani, egyebek mellett teljesen új processzorral és memóriatechnológiával. A 2012-ben rajtolt első kiadással megszokott Raspberry Pi tehát hamarosan alapos átalakulásnak nézhet elébe, noha a cég remélhetőleg nagyrészt megtartja majd azt visszafelé kompatibilisnek az ismert kiegészítőkkel.