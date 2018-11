Az AMD piacra dobta a Radeon RX 590-et, de minek?

Régi-új asztali videokártyát mutatott be a Radeon RX 590 személyében az AMD. A specifikációk és az első független tesztek fényében bátran ki lehet jelenteni, hogy nem ez lesz a tervezőcég áttörés-terméke. Az RX 590-en található Polaris 30 GPU ugyanis az AMD egy korábbi, lassacskán három éves GCN4 mikroarchitektúrára épül (ami maga is csak a GCN3 finoman módosított változata), amely részben meg is pecsételte a videokártya sorsát. További hendikep, hogy gyártástechnológiában sem történt komolyabb előrelépés, a 14-ről 12 nanométerre váltásból ugyanis alig profitált valamit a Polaris. Az AMD becsületére szóljon, hogy legalább a címkézőpisztolyt nem tekerte túl, az 580 és 590 modellszámok közötti különbség ugyanis reálisan mutatja a két termék közötti különbséget.

Az új Radeon alapjául szolgáló Polaris 30 elnevezés mögött egy (papíron) kisebb, 12 nanométeres csíkszélességen készülő lapkát jelent. A GlobalFoundries fejlesztése a lassan immár két éve élesben alkalmazott 14LPP-hez képest (ezzel készült a Polaris 10 és 20 is) 10 százalékkal nagyobb tranzisztorteljesítményt és 15 százalékkal magasabb sűrűséget nyújt. Ezen előrelépést az AMD sikerrel kamatoztatta a tavasszal bemutatott 2000-es Ryzen szériával, a processzorok ugyanis változatlan TDP mellett hoztak magasabb IPC-t és órajelet. Az RX 590-en szolgálatot teljesítő Polaris 30 már nem dicsekedhet ekkora javulással, hisz bár a végrehajtóegységek órajele 15-17 százalékkal nőtt, a videokártya TDP-je ezt nem csak lekövette, de túl is szárnyalta, az alapvetően magas, 225 wattos fogyasztási keret ugyanis bő 21 százalékkal múlja felül az RX 580 értékét.

Radeon RX 590 - minek van?

Mindezt a független tesztek is alátámasztják, az RX 580-hoz képest ugyanis átlagosan nagyjából 12-13 százalékot gyorsult az RX 590, amivel bár sikerült egyértelműen átugrani a GeForce GTX 1060-at, a GTX 1070 továbbra is csak a távolból integet, a két kártya között kicsivel 20 százalék feletti a különbség.

Míg a megjelenési tempó javult, addig a hatékonyság tovább romlott. A Radeonok évek óta küzdenek ezzel a problémával, amin sem a GCN5, sem pedig a 12 nanométer nem tudott érdemben változtatni. Ebből a szempontból az RX 590 visszalépés, a teljesítmény/fogyasztást vizsgáló tesztekben még az RX 580 amúgy igencsak gyenge hatékonyságát is sikerült pár százalékkal alulmúlni. Ennek értelmében a legújabb Polaris számít a legkevésbé hatékonynak, a TechPowerUp szerint ugyanis az RX 580 (Polaris 20) 4-5, az RX 480 (Polaris 10) pedig 18-20 százalékkal jobb eredményt produkál. A tendencia lehangoló, hisz míg az Nvidia évek óta folyamatosan javít a kritikus fontosságú mutatón, addig az AMD épp az ellenkező irányba lépdel, ami nyilvánvaló versenyhátrányt eredményez.

Mindezek tükrében az AMD nem is kér egy vagyont a Radeon RX 590-ért, amely nettó 280 dollárért vásárolható meg. Ez nagyjából 30-40 dollárral magasabb a 6 gigabájtos GeForce GTX 1060 áránál, amelynél a Radeon átlagosan bő 10 százalékkal gyorsabb. A csekély felárért és tempóelőnyért cserébe azonban közel kétszer annyit fogyaszt az AMD kártyája, amely így erősebb tápegységet kíván, illetve hűtéstől függően zajosabb is lehet. A tervezőcég szerencsétlenségére már teljesen lecsendesedett a bányászláz, így már abban sem lehet reménykedni, hogy valamilyen alternatív felhasználáshoz megveszik majd az új terméket. Ahogy arról a cég nagyjából három hete beszámolt, a kriptománia vége egy nagyjából 150-200 millió dolláros lyukat ütött a forgalomban, amit versenyképes termékek híján még jó darabig nehezen foltozhat majd be az AMD.

Odébb van a megváltó

A már régóta nyilvánvaló zsákutcát jelentő GCN-t tekintve nem csoda, hogy az AMD hónapok óta egy új grafikus mikroarchitektúrán dolgozik. Egy ilyen projekt viszont éveket ölel fel, tehát 2020 előtt nem várható a Zenhez hasonló messiás Radeon fronton. A jövőre datált 7 nanométeres GCN származék Navi vélhetően csak szépségtapaszként szolgálhat, így igazi versenyre még jó ideig nem érdemes számítani. Legkorábban az évtizedforduló környékén pezsdülhet fel a konkurenciaharc, hisz az Nvidia és az AMD mellé harmadik játékosként az Intel is megérkezik majd.