Bejelentette következő csúcsprocesszorát a Samsung

Az idén tavasszal piacra került központi egység ugyanis az előzetesen vártnál lényegesen gyengébben szerepelt éles körülmények között. Ezzel természetesen a Samsung is tisztában volt, ezért a 9820 tervezése során átalakult a processzormagokat tartalmazó szekció, amellyel párhuzamosan fejlődött az integrált GPU, a fixfunkciós kódolók, a rádiós modem, a komplett lapkadizájn pedig egy fejlettebb, "8 nanométeres" node-on készül.

Az előd 9810 esetében az egyik alapvető problémát a saját tervezésű, a specifikációk alapján rendkívül erősnek ítélt M3 magok feszültség- és órajelszabályzása, illetve ezen teljesítményre kihegyezett egységek elrendezésre jelentette. A Samsung ugyanis az M3-akat és a melléjük helyezett, a hatékonyabb üzemért felelő A55-ös magokat külön klaszterbe helyezte. Emiatt a két magcsoport között kvázi folyamatos volt a cache koherencia miatti adatáramlás az interkonnekten, ami bizonyos kódok esetében számottevően rontotta a rendszer teljesítményét.

Ennek fényében nem csoda, hogy a Samsung alaposan felbolygatta a CPU-s részt. Az M3-as magok helyére a cég negyedik generációs mikroarchitektúráját alkalmazó M4 került. A fejlesztésről egyelőre szinte semmilyen konkrét részlet nem derült ki, ám az előddel ellentétben most vélhetően csak kisebb módosításokat végezhettek a mérnökök. A Samsung annyit elárult, hogy jelentősen átdolgozta a architektúra memóriakezelését, amely az M3 gyenge pontja volt. Ennek (is) köszönhetően számítási teljesítményben 20 százalékos lehet a javulás, hatékonyságban pedig 40 százalékkal lehet jobb elődjénél az M4 - de nem egyazon időben. A valós érték vélhetően beállítástól, illetve a mindenkori végrehajtandó programkódtól függ majd. Nagy kérdés, hogy az előrelépés mire lesz majd elég a közelmúltban a Kirin 980-nak piacra került bivalyerős Cortex-A76-tal szemben.

A komplett lapkát nézve komoly változás, hogy a szóban forgó, házon belül tervezett nagyteljesítményű magból a korábbi négy helyett már csak kettő került a lapkába. Ez vélhetően jó hatással lesz az M4-es egységek órajelére, azok vélhetően sokkal hosszabb ideig üzemelhetnek majd az egyelőre nem publikus, maximális frekvenciájukon. Az áttervezés során kiejtett két nagy magot kisebb, Cortex-A75-ös egységekkel pótolta a Samsung. Az ARM népszerű dizájnja jó átmenetet jelenthet az M4-ek, illetve a valószínűleg szinte változatlanul átkerült Cortex-A55-ös négyes között.

Utóbbi egységek most is a kifejezetten alacsony terheléses, hatékony üzemi miatt kerültek be a lapkába. Fontos változás, hogy 2+2+4 mag egyazon klaszterben foglal helyet, amelyben egy nagyobb (=>4MB) harmadszintű gyorsítótár gondoskodik az adatcseréről. A tervezőcsapat ezzel orvosolta az előd egyik nagy problémáját, az Exynos 9820-ban már nem a gyorsítótáraknál lassabb interkonnekt felel a magok közti adatcseréről, ami a számítási teljesítmény mellett várhatóan a hatékonyságra is pozitív hatással lesz.

A körítés is fejlődik

A jól bevett fejlesztési gyakorlatnak megfelelően a processzor többi eleme is fejlődött. A GPU szerepét az elődben látott Mali G72 helyett a G76-os grafikus mikroarchitektúra veszi át, amely 12 maggal került be az Exynos 9820-ba. A váltás harmadával több végrehajtóegységet jelent, amely teljesítményre levetítve 40, hatékonyságban pedig 35 százalékos előrelépést jelenthet. A Samsung chipje ezzel a Kirin 980 elé kerülhet, ugyanakkor az kérdéses, hogy a várhatóan az Exynossal nagyjából egy időben érkező következő Snapdragonnal sikerül-e felvenni majd a versenyt.

A piacon már nem, a Samsung esetében viszont újdonságnak számít az NPU (Neural Processing Unit), amit a dél-koreai gyártó is a gép tanulásos algoritmusok végrehajtásának gyorsításához pakolt a lapkába. Az egység felépítéséről és számítási kapacitásáról egyelőre semmit nem árult el a gyártó, mindössze annyit tudni, hogy bizonyos esetekben akár hétszeres gyorsulást is jelenthet a dedikált gyorsító. Az HEVC (H.265), H.264 és VP9 formátumú mozgóképek dekódolására és kódolására kifejlesztett fixfunkciós egységek is fejlődött, amely így már akár 8K felbontású folyammal is elbír másodpercenként 30 képkocka mellett, 4K felbontású mozgóképet pedig már akár 150 fps-sel is lehet rögzíteni (vagy lejátszani) Az integrált LTE modemhez nyúlt hozzá a Samsung. A Shannon márkanevű, immár Cat 20/13 rádiós egység immár 2 gigabites letöltést és 316 megabites feltöltési sávszélességet produkálhat az erre felkészített hálózatokon.

A komplett lapkadizájnt természetesen most is házon belül "önti" szilíciumba a Samsung. Ehhez 8LPP jelölésű technológiáját állítja hadrendbe a cég, amely mind sűrűségben, mind pedig disszipációban 10 százalékos előrelépést ígér az elődnél alkalmazott 10LPP-hez képest. Az Exynos 9820 tömegtermelése már elkezdődött, az alkalmazásprocesszor vélhetően menetrendszerűen, a tavasszal érkező Samsung Galaxy S készülékekkel kerül majd piacra.