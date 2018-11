Sok akadály nehezíti a nagyvállalat-startup együttműködést

A nagyvállalatokkal együtt dolgozó startupok hitelt szerezhetnek a nevüknek, míg a nagyobb cégek a startupok segítségével serkenthetik a vállalaton belüli innovációt - derült ki a CEE Ecosystem Summit résztvevői körében készített felmérésből is, amelynek eredményeit a CEE: The resourceful region tanulmány foglalja össze, kiegészítve más szakmai anyagok adataival. A rendezvényen a 2017-es közép-kelet európai startup verseny, azaz a CESA döntősei, partnerei, zsűritagjai, befektetői és további meghívottjai gyűltek össze (nagyjából 150-en), hogy közösen gondolkodjanak a startupok jelenlegi régiós helyzetéről és jövőjéről, amelynek egyik fontos eleme a nagyvállalati együttműködés.

A jelenlévő nagyvállalatok képviselőinek 80 százaléka szerint a startupok és vállalatok közötti együttműködés kifejezetten pozitív hatással van a versenyképességre, míg a startupok képviselőinek 77 százaléka gondolta ugyanezt. Azonban hiába érzik mindkét cégtípus képviselői fontosnak a közös munkát, mégis a jelenlévő tíz közép-kelet európai régiós ország (köztük Magyarország) képviselői közül a startupok 28 százaléka, míg a nagyvállalatok 20 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a saját országában jónak vagy kiválónak mondható a kettő közötti együttműködés.

A CEE Ecosystem Summit résztvevőinek meglátása

Több problémát is fel lehet sorolni, hogy miért nem valósul meg a vágyott közös munka. Egyik legfontosabb eleme, hogy a két cégtípus eltérő időskálán mozog. A vállalati döntéshozatali folyamatok néhány hónaptól kezdve akár egy évig is eltarthatnak, ami egy startup esetében egy teljes élethossz is lehet. Ezenkívül az üzleti tevékenység egyéb módjai, például a szerződések is jelentősen különböznek egymástól a két típus esetében, mivel a vállalatok a különböző biztonsági és személyes adatvédelmi előírások miatt hosszadalmas leírásokat készítenek. A startupok viszont nehezen értik meg hogyan lehet végigmenni a vállalati folyamatokon, és értéket teremteni a partner számára. Összességében a CEE Ecosystem Summit résztvevői túlnyomórészt egyetértettek, hogy a két fél között közvetítő harmadik fél megbízására van szükség, hogy együtt tudjanak dolgozni.

A különböző régiós cégek szerint a bizalom és az egyértelműség a kulcs az együttműködéshez. A vállalatok jobban kommunikálhatnák, hogy milyen üzleti problémára keresnek megoldást, amelyen a startupok segíthetnek. Továbbá a résztvevők szerint szükséges lenne egy olyan jogi keretrendszer megalkotása, amely egyszerűsítené a kooperációt, mint például szabványos iparági legjobb gyakorlatok létrehozása az együttműködéshez vagy a startup kiválasztási folyamathoz. Az induló cégek pedig részt vehetnének a vállalatok célzott mentori programjain és bootcampjein, hogy jobban megértsék a vállalati kihívásokat és folyamatokat.

A régiós cégek szerint az akcelerátor-programok juthatnak kulcsszerephez, mint ahogy az IVSZ Menta konferencia kapcsán is írtunk róla, mivel a pénzen kívül másfajta fontos támogatást is nyújthatnak a termékfejlesztéshez, segíthetnek a piacra lépési stratégia kidolgozásában vagy a partneri hálózat kiépítésében. A tanulmány a magyarországi MKB Fintechlabot és a Telenor akcelerátorát hozza példaként, amelyek a nemzetközi ügyfélkörükhöz és partnerhálózatukhoz is elérést adnak, továbbá sandbox környezetet is biztosítanak a teszteléshez. A tanulmány szerint maguk az akcelerátorok is tisztában vannak saját kulcsszerepükkel, hogy elérjék a vállalatok és a startupok közti együttműködést.