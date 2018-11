A Google veszi át a DeepMind egészségügyi divízióját - és adatait

Komoly nemtetszést váltott ki a DeepMind a napokban bejelentett lépése, amellyel átadja a egészségügyi részlegét, illetve azzal a Streams orvosi alkalmazás üzemeltetését anyacégének, a Google-nek. A Google-Alphabet zászlaja alatt működő mesterségesintelligencia-kutatással foglalkozó, de mindeddig független leányvállalat két éve alakult egészségügyi divízióját most elsősorban azért érik támadások, mert az átalakulással a páciensek érzékeny adatainak sorsa is bizonytalanná válik.

A DeepMind szóban forgó egészségügyi részlegének főhadiszállása Londonban található, ahol mintegy száz alkalmazottat foglalkoztat. A divízió öt éve folytat együttműködést a brit NHS-szel (National Health Service), amelynek tíz kórházában összesen 1,6 millió brit páciens adatait dolgozza fel. Ez a feladat kerül most át az újonnan alakuló Google Health részleghez, amelyet Dr. David Feinberg vezet, aki korábban az Egyesült Államok egyik legnagyobb magánegészségügyi vállalatának, a Geisingernek volt az igazgatója.

Az Alphabet-leány a Streams csapatának átköltöztetéséről blogposztban számolt be, kiemelve, hogy annak irodája továbbra is Londonban marad, Dr. Dominic King, az NHS korábbi sebésze és kutatója irányítása alatt. A cég víziója, hogy a keresőóriás szárnyai alatt a Streams egy kifejezetten orvosoknak és egyéb egészségügyi dolgozóknak szánt AI-asszisztensé növi majd ki magát. A vállalat ugyanakkor nem közölt részleteket arról, hogy a páciensek adataira pontosan milyen sors vár majd, ennek kapcsán pedig sokan aggodalmaknak adtak hangot.

Nem ez az első eset, hogy az NHS és a DeepMind a Streams kapcsán botrányba keveredik: tavaly májusban nagy port kavart mikor kiderült, az NHS ismeretlen anyagi feltételek mellett elérhetővé tette az említett 1,6 millió páciens személyes azonosításra is alkalmas egészségügyi adatait az egészségügyi alkalmazás fejlesztéséhez. Erről a betegek zömét nem tájékoztatták. Akkor a brit adatvédelmi hatóság, az NDG (National Data Guardian) arról beszélt, az NHS-nek semmilyen jogi alapja nem volt a személyes adatok továbbítására a DeepMindnak. A páros azzal védekezett, hogy az érintett páciensek által aláírt adatkezelési megállapodás teret ad hasonló tevékenységekre, akkor is, ha annál a betegek nem járulnak hozzá expliciten adataik felhasználásához - az NDG azonban ezt is cáfolta.

A tavalyi tapasztalatok után nem csoda, ha a frissen bejelentett lépés is bizalmatlan fogadtatásra talál, főleg miután a korábbi időszakban a DeepMind azzal védekezett, hogy a birtokába került adatokat nem fogja a Google rendelkezésére bocsátani. Ez a Streams átcsoportosításával a közvetlenül a keresőóriás felügyelete alá, már egyre kevésbé hiteles ígéret, noha a CNBC-nek megszólaló cég továbbra is tartja magát hozzá, hogy nem fogja összekapcsolni a betegek információit Google fiókokkal vagy szolgáltatásokkal.

A DeepMind egyébként korábban egy brit orvosokból, akadémikusokból és szabályozókból álló független ellenőrzőcsoportot is létrehozott, az adatkezelés ellenőrzésére. A Financial Times szerint utóbbi többször is arra ösztökélte a céget, hogy egészségügyi részlegének üzleti modelljét és működését tegye átláthatóbbá, továbbá abbéli félelmeinek is hangot adott, hogy a cég "monopolisztikus profitszerzésre" használná fel hozzáférését az érzékeny adatokhoz. A helyzetet tovább rontja, hogy a lap forrásai szerint az átalakulással az ellenőrző testület is megszűnhet - a Google szóvivője ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, a csoport a DeepMindot mint az Egyesült Királyságban bejegyzett entitást vizsgálta, az egészségügyi részleg viszont most egy globális kezdeményezés része lesz, így "valószínűtlen", hogy az a jövőben megfelelő lenne a feladatra.