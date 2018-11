Elrajtolt a Windows 10 October 2018 Update

November közepére végre sikerült teljesen befoltoznia a Microsoftnak az eredetileg szeptemberre ígért, majd októberben kiadott, aztán gyorsan visszavont Windows 10 frissítést, és a cég bejelentése szerint már meg is kezdte annak eljuttatását a felhasználókhoz. A 1809-ként is ismert Windows 10 October 2018 Update így jókora csúszással kerül a számítógépekre, de a cégnek legalább sikerült kigyomlálnia belőle a visszahívásért felelős hibákat.

A visszavonás oka, hogy az október elején napvilágot látott kiadásban egy komoly adatvesztési hiba bukkant fel, ami miatt egyes felhasználóknál a dokumentum-mappák tartalma teljes egészében törlődött, játékmentésekkel, fotókkal, letöltésekkel együtt. A helyzetet súlyosbította, hogy a elveszett fájlokat egy egyszerű visszaállítás nem hozta vissza, biztonsági mentésre volt szükség az adatok hibátlan visszaszerzésére. Sima törlésről lévén szó az adatok természetesen nem vesztek el azonnal, a fájlrendszer egyszerűen üresnek minősítette a fájlok által elfoglalt helyet, emiatt az adatok nagy része szerencsés esetben visszaállítható volt célszoftverekkel - ebben a Microsoft saját szoftvertámogatási ügyfélszolgálatát bevetve is igyekezett segíteni a pórul járt felhasználóknak.

A redmondi óriás az elmúlt hónapokban foltozta a hibát, más kisebb bugokkal egyetemben, a javított Windows 10 kiadást pedig nemrég az Insider Preview tesztelők számára is elérhetővé tette. Ahogy arra korábban is kitértünk, az eset is megmutatta, hogy a mintegy 15 millió főre rúgó "civil" Insider tesztelői gárda visszajelzései és a tőlük gyűjtött telemetria kevés, hogy a cég garantáltan nagyobb hibáktól mentes Windows frissítést adjon ki, a cégnek pedig alaposan újra kell gondolnia tesztelési metodológiáját, akár a házon belüli hivatásos tesztmérnöki részlegét visszaállítva.

A vállalat most ebbe az irányba indulhat el, blogposztja szerint a Windows 10 October 2018 Update újbóli ellenőrzésénél az említett diagnosztikai adatok és visszajelzések mellett kiterjedt belső validációt is folytatott, amely alapján már semmilyen arra utaló jel nincs, hogy az adatvesztés veszélyes továbbra is fennállna. A szoftverház mindenesetre így is óvatos, és első körben csak manuálisan teszi telepíthetővé a frissítést, amelyet csak a kapott reakciók után kezd automatikusan is kiadni több fázisban a következő néhány hónap során. A frissítésnél a cég továbbá azt is ellenőrzi, hogy az adott eszközön az okozhat-e bármilyen előre látható problémát, például az alkalmazások kompatibilitása kapcsán, és ha ilyet talál, felfüggeszti az új kiadás telepítését, míg le nem számol az adott buggal - ilyen esetben az új rendszer manuálisan sem telepíthető a Frissítések ellenőrzése és telepítése funkción keresztül.

Mindezek mellett a vállalat a következő frissítések állapotának hatékonyabb követésére egy dedikált felületet is létrehoz, a Windows Update Status Dashboard formájában, amelyen folyamatosan láthatók lesznek az esetleges problémák, amelyek fennakadást okozhatnak az új verzió kiadásában. A mostani frissítés kapcsán mindezt az érdeklődők a Windows 10 Update History felületen követhetik. A 1809-es frissítést a kereskedelmi felhasználóknak is a napokban tette elérhetővé a cég, ők a Windows Server Update Services, a Windows Update for Business, illetve a System Center Configuration Manager segítségével juthatnak hozzá az új kiadáshoz.