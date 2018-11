Nagy előrelépést kínál az Intel második USB-s AI-gyorsítója

Bemutatta második generációs USB-s AI-gyorsítóját az Intel. A Neural Compute Stick 2 (vagy NCS 2) néven piacra kerülő termék a két éve felvásárolt gépilátás-nagyágyú, Movidius hagyatékából született. Myriad X (MA2485) processzorra épülő apró külső eszközt kisebb gépi tanulásos fejlesztések prototípusgyártásához, teszteléséhez, illetve finomhangolásához szánja az Intel. A gyártó szerint a helyben, akár bármilyen hálózati kapcsolat (vagy felhő) nélkül is végezhető különféle munkálatok lényegesen gyorsabban készülhetnek el az NCS 2-vel, amely szélsőséges esetben az előd tempójának akár nyolcszorosát is nyújthatja igen baráti, mindössze nettó 100 dolláros összegért cserébe.

Az USB-s stick alapját a már említett Myriad X VPU (Vision Processing Unit) adja, mely több szempontból is komoly előrelépést jelent az előd Myriad 2-höz képest. A chip változatlan CPU-magszám (két darab LEON4) mellett harmadával több, összesen 16 darab 128 bites SHAVE végrehajtóegységet kínál. Ennél lényegesen nagyobb ugrást szolgáltat az átdolgozott gépi tanulásos gyorsító. A végrehajtók mellé társított dedikált áramkör ugyanis az előd hasonló egységénél tízszer nagyobb, kereken 1 TFLOPS-os nyers számítási kapacitásra képes. Mindezzel a TSMC 16 nanométeres gyártástechnológiáján készülő Myriad X 4 TOPs tempót produkál, amely bár töredéke a nagy GPU-s gyorsítók (pl. Tesla) kapacitásának, cserébe a rá épülő Intel eszköz sem komolyabb hűtést, sem pedig extra tápellátást nem igényel, az NCS 2 beéri az USB csatolón keresztül elérhető néhány wattal.

A kis méretnek, a szerény disszipációnak, illetve a szabvány USB csatlakozásnak hála Neural Compute Stick 2 számos klienshez társítható, legyen szó szinte bármilyen PC-ről vagy edge eszközről. Operációs rendszerek szempontjából egyelőre az Ubuntu 16.04.3 LTS (64 bit), a CentOS 7.4 (64 bit), illetve a Windows® 10 (64 bit) támogatott, a gépi tanulásos keretrendszereket tekintve pedig a népszerű TensorFlow és a Caffe szerepel az Intel listáján.

Az NCS 2-t fejlesztő Movidiust még 2016 szeptemberében vásárolta fel az Intel. A Google Project Tango kezdeményezéséből megismert cég elsősorban gépi látásra szakosodott. A cég fő erősségét VPU (Vision Processing Unit) platformja jelenti, melynek ernyője alatt a vállalat már több, kifejezetten gépi látásra kihegyezett chipet is bemutatott. Ezek például drónokban és VR eszközökben is helyet kaptak, ám ahogy az NCS 2 is mutatja, a lapkákban lapuló számítási kapacitásnak hála szerényebb teljesítményű gyorsítók is építhetőek Myriad processzorokra.