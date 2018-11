TOP500: Amerika visszavág

Az élen tehát továbbra is az amerikai "energiaügyi" (valójában inkább atomügyi) minisztériumának (Department of Energy, DoE) Oak Ridge National Laboratoryjában található Summit rendszer dolgozik. Az elmúlt fél évben sikerült a sebességet feljebb tornázni a 122,3 PFlops mutatóról egészen 143,5 PFlops-ig. Szintén gyorsulni tudott a második helyezett Sierra szuperszámítógép, amelyet szintén a DoE futtat, a Lawrence Livermore National Laboratoryban. Ennek sebessége 71,6 petaflopsról egészen 94,6 petaflops-ig emelkedett, ami már elegendő volt ahhoz, hogy letaszítsa a harmadik helyre a Sunway TaihuLight rendszerét. A Vuhsziban található Sunway rendszer 93 petaflops-szal áll a harmadik helyen - korábban ez a gép két évig vezette a Top 500-as listát.

A negyedik a Tianhe-2A, szintén kínai telepítés. Ez jelentős átalakításon esett át az elmúlt időszakban, az Intel Xeon Phi gyorsítókat saját fejlesztésű Matrix-2000 chipekre cserélte a NUDT (National University of Defense Technology). A cserének részben oka, hogy az amerikai kormány megtiltotta a nagyteljesítményű gyorsítók értékesítését Kína számára, így némileg kényszerűségből saját megoldást fejlesztett. A Matrix-2000 egy 128 magos RISC processzor, amely a specifikációk szerint 240 wattos fogyasztás mellett közel 5 teraflops teljesítményre képes egyszeres pontosság mellett, dupla pontossággal a sebesség feleződik, 2,46 TFLOPS-ra.

A legerősebb európai rendszer továbbra sem az Európai Unióban található - a luganói Swiss National Supercomputing Centre Piz Daint szuperszámítógépe 21,2 petaflops-szal áll az ötödik helyen, Xeonok és Tesla P100-as gyorsítók kombinációjával érve el ezt a sebességet. A japánok most a hetedik helyet szerzik meg, az ABCI (AI Bridging Cloud Infrastructure) a Fujitsu terméke, 19,9 petaflops sebességre képes Xeon Gold processzorok és Tesla V100-asok kombinációjával.

Zúdul a kínai lavina

Ugyan a hosszú ideig őrzött első pozíciót Kína elvesztette a nyáron, a távol-keleti ország eszelős sebességgel fejleszti szuperszámítógépes kapacitását. Míg korábban erőforrást nem kímélve a hatalmas presztízst jelentő első pozícióra fókuszált, mára beindult a szuperszámítógépek tömegessé válása az országban. Egészen hihetetlen, hogy a Top 500 gépeinek 45 százaléka (!), 227 gép Kínában található, így ma már minden nagyobb szervezet, kutatóközpont, egyetem rendelkezik egy ilyen (roppant erősnek számító) rendszerrel. Eközben az Egyesült Államok fokozatosan veszít a súlyából, már csak 109 rendszer található az országban (igaz, ezek átlagos sebessége magasabb a kínainál). A harmadik helyen Japán áll 31 rendszerrel.

Érdekes, hogy ugyan az első két gépet szállítja, az IBM egyébként egyáltalán nem remekel a Top 500 egészében, a cégnek jelenleg mindössze 12 gépe van a legjobb félezerben. A vezető a Lenovo 140 rendszerrel, ezt követi a szintén kínai Inspur és Sugon 84 illetve 57 rendszerrel, a sort a Cray, a HPE, a Bull, a Fujitsu, a Huawei, a Dell EMC és az IBM zárja. Processzorok tekintetében az Intel a domináns, 95,2 százalékos részesedéssel, az AMD három géppel van jelen, illetve már van egy ARM-alapú szuperszámítógép is az 500-as listán. Utóbbi a Sandia National Laboratories által üzemeltetett Astra rendszer, a HPE terméke és Cavium ThunderX2 processzorokat használ. Teljesítménye 1,5 petaflops, ami a 205. helyre elegendő.

Hatékonyságban Japán vezet

A szuperszámítógépes technológia legnagyobb korlátja az energiafogyasztás, így érdemes megnézni, hogy teljesítmény/fogyasztás mutatóban mely technológiák vezetnek. A Green500 listát továbbra is a japán RIKEN Shobu sytem B vezeti, 1,06 petaflops teljesítményét 17,6 GFLOPS per watt mutató mellett éri el. A második legjobb az Nvidia saját gépe, a DGX SaturnV Volta, 15,1 GFLOPS pet wattal. Ami az új generációs amerikai gépek fölényét mutatja, hogy a Summit bizony a harmadik helyre jó ezen a listán is, 14,7-es mutatóval.