Fantasztikus ütemben jön fel a Xiaomi

Meglepően gyorsan növekszik a Xiaomi - a feltörekvő kínai gyártót a stagnáló okostelefon-piac egyáltalán nem fogta meg, bevétele 49,1 százalékkal 7,33 milliárd dollárnak megfelelő jüanra emelkedett. Ehhez 357 millió dolláros profit is társult - csak érdekességképp ez cirka háromszorosa a Lenovo adózott eredményének.

Nem minden termékkategória nőtt ugyanolyan sebességgel. A bevétel kétharmadát kitevő telefonok "csak" 36,1 százalékkal termeltek több bevételt, miközben az IoT/lifestyle termékportfólió 89,8 százalékkal tudott nőni és már önmagában is 1,56 milliárd dolláros bevételt hajt. Az "internetes szolgáltatások" szintén növekvő pályán mozog, közel duplázott, 680 millió dollárra emelkedett.

A bevétel nagy részét, mintegy 5 milliárd dollárnyit az okostelefonok generálják, a cég pedig a naptári évben már október 26-án átlépte a 100 millió eladott darabot, év végére akár a 150 milliós szám is összejöhet.

A Xiaomi hagyományosan a kínai piacon és a környező országokban (Vietnám, India) erős, a nyugati terjeszkedést a cég alacsonyabb prioritással kezelte. Ez kezd megváltozni, a harmadik negyedévben már nagyot ugrott a nem-kínai bevétel, 113 százalékkal lett magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Nyugat-Európában a leglátványosabb a cég előrelépése, részesedését 1-ről 4 százalékra növelte.

Licencelni a Meitu brandet

A Xiaomi azt is bejelentette, hogy különleges licencmegállapodást kötött a Meituval. Ez a márkanév nálunk csak kuriózum, a különleges, "szépítő" funkciókkal ellátott szelfikamera-app viszont elképesztő sikereket ért el Kínában és a Dél-Kelet-Ázsiában, a "szépítés" pedig rengeteg telefonban kötelező funkciójává emelkedett a kameraalkalmazásoknak. A Meitut azonban egyelőre semmi nem tudta letaszítani, a brand erős, az alkalmazást (pontosabban alkalmazásokat) pedig több százmillió felhasználó használja rendszeresen. A Meitu 2016-ban a hongkongi tőzsdén is megjelent, illetve saját márkája alatt telefonokat is piacra dobott, természetesen a jobb szelfikre kihegyezve.

Ez a próbálkozás viszont nem aratott osztatlan sikert, a telefonok nem fogytak a várt mennyiségben. A cég most ezért licencmegállapodást kötött a Xiaomivel, a Meitu márkás telefonokat a jövőben a Xiaomi fejleszti, gyártja, dobja piacra és értékesíti - magyarán teljesen átveszi ezt a tevékenységet. Az egyezség az összes jövőbeli Meitu márkás modellre érvényes, vagyis az eredeti cég azonnal be is fejezi a telefongyártást, kivonul erről a piacról. A Xiaomi nem csak telefonokban gondolkodik, változatos "okoshardverek" is kijönnek majd a márka alatt - kivéve bizonyos bőrápolási eszközöket, ezek maradnak a Meitunál.