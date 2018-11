Jövőre érkezik a G Suite-ról Office 365-re migráló eszköz

Megjelent a Microsoft 365 fejlesztési ütemtervében a vállalat új migrációs eszközének terve, amely a Google G Suite megoldásából segítene a cégeknek átemelni az emaileket, naptárakat és a címjegyzéket az Office 365 rendszerébe, pontosabban az Exchange Online-ra. A redmondi cég jelenleg is rendelkezik egyébként egy migrációs megoldással, de a Mailbox Migration szolgáltatás csak a postafiókok tartalmát tölti be egyik rendszerből a másikba az IMAP technológián keresztül, viszont a naptárat és a címjegyzéket nem. Az új eszköz azonban egyszerűen és automatikusan migrálná a levelezés mellett a naptárakat és a címjegyzéket is, vélhetően a Google REST API-n keresztül.

Ezenkívül a Microsoft Exchange Marketing igazgatójának nyilatkozata szerint az új eszközzel a cég a korábbinál biztonságosabb ponttól pontig történő adattovábbítást szeretne elérni - mondta el Greg Taylor a Petrinek. A cég tervei szerint nem lesz váratlan leállás a migráció közben, valamint az autentikáció is erősebb és megbízhatóbb lesz. Azaz a vállalat átfogó módon szeretné lefedni a folyamatot a G Suite-ról az Office 365-re történő adatmigrálás során, azonban a technikai részletekről egyelőre még semmit nem árult el.

Az új migrációs eszköz tervének egyik lehetséges magyarázata, hogy a helyben futó Exchange rendszerekről már egyre kevesebben térnek át Office 365-re, ezért a vállalatnak szüksége van a további lehetőségekre a növekedéshez. Ez viszont csak találgatás, hiszen az egyes termékek teljesítményéről a Microsoft csak néhány részletet ejtett el a legutóbbi pénzügyi negyedéves jelentése kapcsán. Ebből viszont látszik, hogy a vállalati Office 365 előfizetések száma szépen növekszik, 29 százalékkal több a tavalyi adatokhoz képest, és így már meghaladja a 155 milliót.

Mindössze ennyi olvasható az ütemtervben az új eszközről

Másrészről viszont a G Suite rendelkezik már saját migrációs eszközzel, amely a Microsoft Exchange-ről és az Office 365-ről könnyíti meg az emailek, a naptárak és a névjegyzékek áttöltését G Suite-ra, amire a Microsoftnak érdemes volt lépnie valamilyen fejlesztéssel. A Microsoft ütemterve alapján a cég saját új migrációs eszköze 2019 második negyedévében fog megjelenni. Azt viszont egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor jelenik meg az eszköz előnézeti változata.