Veszteségbe csúszott a Qualcomm

Rázós pénzügyi évet zárt szeptember végén a Qualcomm. A 2018-as (pénzügyi) év negyedik negyedévére is maradt ebből. Jönnek a részletek is, de előbb a sarokszámok: a bevétel 5,8 millárd dollár volt, ami minimális visszaesés a tavalyi ilyenkor rögzített 8 milliárdhoz képest. Látványosabb, hogy a tavaly regisztrált 200 milliós adózott profit helyére most mély, félmilliárdos mínuszba csúszott a könyvelés. Ezzel a teljes pénzügyi évre már 22,7 milliárdos bevétel mellett 4,9 milliárdos veszteséget sikerült összegyűjteni.

Processzorok és modemek

A Qualcomm egyik oszlopa a processzorok, modemek és egyéb komponensek tervezését és értékesítését végző QCT divízió. Ez most 4,65 milliárd dolláros bevételt termelt, ami szinte fillérre megegyezik a tavalyi év hasonló időszakával. Az eredmény nem rossz, a kieső iPhone-bevételek (erről később) helyére a kínai gyártók érkeztek, így nem csúszott zsugorodásba a bevétel. A termékmix eltolódott viszont az olcsóbb termékek felé, 220 millió helyett már 232 millió chip kellett az azonos bevétel eléréséhez, a profit ennek megfelelően némileg esett, 973 millióról 796 millió dollárra.

A szellemi tulajdon licencelése a másik fontos tevékenység, itt a bevétel szerény mértékben zsugorodott, 6 százalékkal 1,14 milliárd dollárra. Annak ellenére, hogy bevételben ez a divízió csak negyede a chipgyártásnak, költségek szinte nincsenek, a profit összemérhető: 739 millió dollár - gyakorlatilag nyomtatja a pénzt a licencelés. Itt két tényező befolyásolta az eredményt, egyrészt az Apple-ügy miatt rengeteg bevétel esett ki, ezt pótolta, hogy meredeken emelkednek az okostelefonok átlagos árai, ami a fix részesedést jelentő licencelést is felfelé húzta.

Ha minden tevékenység profitábilis, akkor hogyan csúszott veszteségbe mégis a cég? A válasz egy, a tevékenységgel nem szorosan összefüggő tételben rejlik. A legnagyobb az NXP-felvásárlás meghiúsulása miatt kifizetendő 2 milliárd dolláros fájdalomdíj - az egyesülést a kínai versenyügyi hatóság akadályozta meg, gyakorlatilag a végtelenbe nyújtva az elbírálást. A Qualcomm a szerződésnek megfelelően kártérítést fizetett az NXP felé, ez most jelenik meg a költségek között. Ezt némileg ellensúlyozta, hogy a tajvani piacfelügyelettel sikerült kiegyezni, a korábbi büntetési tétel helyére egy másik megállapodás lépett, ami több, mint 600 milliós pozitív tétel.

Apple: házasság a pokolból

Az Imagination Technologies, a GT Advanced és az Intel mellett már a Qualcomm is megtanulta, hogy az Apple beszállítójának lenni nem mindig kifizetődő, a szakítás elég mély lyukat tud ütni a cég pénzügyein. A Qualcomm modemeket az Apple tavaly rúgta ki az iPhone-okból, és be is perelte az amerikai beszállítóját, amely a telefongyártó szerint visszaél a szellemi tulajdon licencelésével. Ennek megfelelően az Apple kerek perec elutasítja (a per lezárultáig) a licencdíjak kifizetését, a Qualcomm pedig (egyelőre) mintegy 50 millió iPhone utáni jutalékát nem kapta meg. A cég számai szerint ez mintegy 1,7 milliárd dolláros hátrálékot jelent, ezt pedig a cég várakozásai szerint hasonló nagyságrendű kártérítési tétel is kiegészíti majd ítélethirdetéskor.

A jövőre nézve a Qualcomm az 5G-től vár új bevételi növekedést. A cég szerint a legtöbb szereplő felgyorsította a következő generációs hálózati szabvány bevezetését, és a sokszor, sok helyen hangoztatott 2020-as rajt helyett rengeteg helyen (és rengeteg eszközben) már jövőre elérhető lesz a technológia. Ehhez a cég is megfelelően pozicionálta magát - mondja a vezérigazgató, a messze legfontosabb első hálózatépítési hullámhoz készen áll saját hálózati chipjeivel, a készülékgyártókat pedig már széles portfólióval várja, dedikált 5G modem, többsávos modem, SoC és hasonlók formájában.