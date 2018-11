Kikényszeríthetik a kritikus frissítéseket az Android fejlesztők

Nagyban zakatol a Google fejlesztői konferenciája, az Android Dev Summit, ahol a cég több fontos újítást is bemutatott a rendszer kapcsán, többek között az ökoszisztémájára építő appok hatékonyabb frissen tartására: a fejlesztők eszköztára új API-val bővült, amellyel bebiztosíthatják, hogy felhasználóik mindig alkalmazásuk legújabb verzióját használják, ami a megfelelő felhasználói élmény mellett biztonsági szempontból sem elhanyagolható.

Az új megoldás In-app Updates API névre hallgat, azt a cég jelenleg néhány kiválasztott fejlesztőpartnerrel teszteli, hamarosan pedig mindenki számára elérhetővé teszi. Az API-val két új lehetőség is nyílik a frissítések kényszerített telepítésére: az elsőnél a felhasználóknak egy teljes kijelzős üzenetet jelenik meg az appot megnyitva, közepén egyetlen frissítés gombbal - erre bökve annak letöltése és telepítése le is zajlik, majd ezután folytatható az app használata. Ezt a Google értelemszerűen inkább a nagyobb bugokat foltozó, kritikus frissítéseknél ajánlja, hiszen elég agresszív megoldásról van szó - cserébe viszont biztosra vehető, hogy a kívánt patch-et telepíti a felhasználó (vagy letörli az alkalmazást). A másik, nem életbevágó frissítésekhez szánt, diszkrétebb verzió esetében letöltés közben tovább használható az alkalmazás, csak annak befejeztével kell újraindítani - itt továbbá lehetőség van a frissítés elhalasztására is.

Az In-app Updates API által kínált funkcionalitást a fejlesztők már jó ideje kérik a Google-től, fontos hiánypótló megoldásról van szó - ahogy azt Android fejlesztői kapcsolatokért felelős termékigazgatója Stephanie Saad Cuthbertson a TechCrunch-nak nyilatkozva is kiemelte. A keresőóriás annak kapcsán egyelőre nem nyilatkozott, hogy az API mikor válik széles körben elérhetővé, ugyanakkor arra jó eséllyel még idén számítani lehet.

A fejlesztők sok egyéb újdonság mellett az Android Studio felturbózásának is örülhetnek, az IDE új elemző és profilozó eszközöket kap, amelyekkel kiszűrhető, hogy milyen komponensek lassítják le az egyes appokhoz tartozó build folyamatokat. A Google szerint az egyre hosszabb build-idők nem elhanyagolható problémát jelentenek a fejlesztők számára, és több okra is visszavezethetők: a fejlesztéshez használt eltérő operációs rendszerek, programnyelvek és az egyedi pluginek is közrejátszhatnak a lassulásban - utóbbiak különösen, a Google szerint egy meg nem nevezett, népszerű plugint bevetve akár 45 százalékkal is hosszabbak lehetnek a build folyamatok. A cég ezért a fenti profilozó megoldások mellett saját fejlesztésű pluginjein is csiszol, a teljesítmény javítása érdekében.

Mindezek mellett az Android Studio 3.3 friss bétája egy sor bugjavítást, illetve memóriahasználat-optimalizációt is hoz, az érdeklődők pedig már ki is próbálhatják az IDE-t - amely a Google ígérete szerint jövőre Chrome OS-en is hivatalos támogatást kap.