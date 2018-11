Nehéztüzérséggel indul a kártékony reklámok ellen a Chrome 71

Végleg leszámol az agresszív, zavaró és félrevezető hirdetésekkel és felugró üzenetekkel a Chrome 71, Google böngészőjének decemberben érkező legújabb verziója. A keresőóriás a Chromium blogon jelentette be, hogy a néhány héten belül érkező böngésző alapértelmezetten blokkol majd minden hirdetést azokon a weboldalakon, amelyek a felhasználókat félrevezető, "abusive experience-nek" ítélt elemekkel operálnak.

A vállalat a Web Tools támogatási oldalán részletezi, hogy mi sorolható az említett, nem kívánatos kategóriába: ide tartoznak a hamis üzenetek, amelyek első pillantásra valamilyen figyelmeztetésnek, rendszerüzenetnek, chatablaknak vagy egyéb értesítésnek tűnhetnek, lekattintva azonban egy hirdetéshez vagy egy weblap nyitóoldalára vezetnek. Ugyanígy főben járó vétek az olyan lekattintható felületek használata is, amelyek nem láthatók egyértelműen a felhasználó számára. Ilyenek lehetnek az átlátszó hátterek, nem látható oldalelemek, vagy egyéb, jellemzően nem lekattintható felületek, amelyek klikkre hirdetésre vagy másik weboldalra küldik tovább a felhasználót. De felkerül az abusive experience pecsét a félrevezető működésre is, ha például egy lejátszás gomb, navigációs link, netán görgetősáv rejt váratlan hivatkozást.

Valószínűleg senkit nem ér meglepetésként, hogy az összes phishing, azaz adatlopási kísérlet is ott van a tiltólistán, bármilyen hirdetés vagy oldalelem kísérli meg a személyes információk illetéktelen begyűjtését, vagy épp próbálja meg a felhasználót rávenni azok megosztására, az teljes hirdetésblokkolást von maga után. Ugyanez vonatkozik a felhasználót külön interakció nélkül, automatikusan más oldalakra továbbító megoldásokra, illetve az egérmutatót imitáló vizuális elemekre is, amelyek így próbálják meg kattintásra bírni a felhasználót. Végül de nem utolsó sorban, ugyancsak magától értetődő módon a kéretlen szoftvereket és malware-eket tartalmazó vagy hirdető weboldalakról is kiirtja a reklámokat a böngésző.

A Google azt is kiemeli, az egyes weboldalak ellenőrzése során az azokon megjelenő összes tartalmat vizsgálja, akár az oldal saját domainje, akár egy másik szolgálja azokat ki. Ennek megfelelően például az iframe-ben vagy videolejátszóban megjelenített tartalmakért is az oldal gazdája felel.

Az ilyen kártékony elemek kiszűrésére egyébként eddig is voltak eszközök a Chrome-ban, ahogy azonban a Google is megjegyzi, ezek nem elég kiterjedtek, a sorolt elemek több mint felét nem blokkolják - a most bevezetett intézkedések már jóval szigorúbbak. A weboldalak tulajdonosai a Google Search Console-ban található Abusive Experiences Report oldalán ellenőrizhetik, hogy van-e a keresőóriás által kifogásolt elem felületeiken. Amennyiben igen, akkor a Google annak felfedezésétől számítva 30 napot ad az eltávolításra, mielőtt a Chrome az összes hirdetést blokkolná az adott weboldalon. A szigorított szűrés a Chrome 71-gyel alapértelmezetten aktív lesz, a beállítások között azonban kikapcsolható. A hirdetések teljes blokkolásával a cég épp a félrevezető oldalak fő, illetve sok esetben egyetlen bevételi forrását zárja el, ami decembertől nagyon is fájdalmas lehet a hasonló felületek üzemeltetőinek.