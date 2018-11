Integrációkkal bővül a Dropbox

Bejelentette a Dropbox az Extensions szolgáltatást, amellyel a felhasználók a dokumentumtároló és -szerkesztő felületén végezhetnek majd különböző műveleteket a kiválasztott partnerek integrációin keresztül - írja Quentin Clark termékigazgató egy céges bejegyzésben. A kiegészítők fejlesztéséhez korábban az API kapcsolat állt rendelkezésre a cégeknek, de az új Extensions sokkal szorosabban integrálódik a felületbe, és gördülékenyebbé teszi a folyamatot. Míg az API-val a felhasználók először elvégezték a szerkesztést, majd utána töltötték be a Dropboxba, addig az új megoldással a funkciókat közvetlenül a Dropboxból is elérik.

Az elsőként beépített funkciókat Clark magyarázata szerint a fejlesztőcsapat kifejezetten a felhasználók igényeire alapozva készítette el, ugyanis ezekkel az alkalmazásokkal szerettek volna mélyebb integrációt a felületen a visszajelzések szerint, úgy mint az Adobe, az Autodesk, a DocuSign, a Vimeo, az airSlate, a Nitro, a Pixlr vagy a Smallpdf különböző alkalmazásai. A funkcióval például mikor egy felhasználó egy képre kattint, akkor kiválaszthatja, hogy a Pixlr alkalmazással szeretné megszerkeszteni, vagy éppen az AutoCAD integráció a 3D DWG fájlok szerkesztését segíti - méghozzá külön alkalmazás letöltése nélkül. A videókat pedig a Vimeo segítségével láthatja el a felhasználó időkódos jegyzetekkel a Dropboxon belül, akár egyszerre másokkal közösen is.

Ezenkívül az új funkció némi automatizációt is kínál, amire korábban egyáltalán nem volt lehetőség a Dropboxban. Mostantól viszont például különböző elektronikus aláírási szolgáltatásokkal (Adobe Sign, DocuSign, HelloSign) a szolgáltatásban tárolt szerződéseket ki lehet küldeni a partnereknek aláírásra, majd a szignózott dokumentumok automatikusan visszatérnek a Dropboxba, amennyiben azok már megkapták az aláírást, és minderről a folyamat indítója is értesítést kap. Továbbá minden bővítményre igaz, hogy a szerkesztést követően a rendszer elmenti a módosított fájlt, beállítás szerint az eredeti dokumentumba vagy akár egy új fájlba.

A jövőben a Dropbox természetesen más bővítmények fejlesztését is tervezi a partnerekkel közösen, úgyhogy az első tíz kiegészítő csak az induló csomag. Az integrációkkal a cég nyilvánvalóan azt szeretné elérni, hogy a felhasználókat az eszközökkel a saját szolgáltatásán belül tartsa, és ne navigáljanak át más felületekre. Mindez egy szélesebb körű trend a nagyvállalatok körében a TechCrunch magyarázata szerint, hogy a felhasználók az egyes feladatokat teljes egészében egy szolgáltatáson belül végezhessék el, másik alkalmazás megnyitása nélkül.

A Dropbox Extensions november 27-től lesz elérhető minden egyes felhasználó számára. Tehát a cég nem csak a vállalati előfizetőkre terjeszti ki a szolgáltatást, hanem azt globálisan mindenkinek. A termékigazgató szerint ezzel is próbálja a vállalat mutatni, hogy sokkal több egy dokumentumtároló megoldásnál, és ennek bizonygatása valóban szükséges, hiszen például a konkurens Google Drive vagy a Microsoft sokkal inkább ismert a tároláson kívül a szerkesztési lehetőségekről, és az integrációról is.

Bár a verseny kérdését Clark megpróbálja elintézni azzal a közleményben, hogy a közepes és nagy cégek egyaránt átlagosan nyolc felhős szolgáltatót vesznek egyszerre igénybe, így a Dropbox szerint a konkurensek mellett a saját előfizetésük is megfér. A Dropboxnak már tőzsdén lévő cégként nagyon fontos lenne, hogy még több fizetős, vállalati felhasználót bevonzzon a felületre, amit a korábbi Dropbox Paper vagy Smart Sync törekvéseken kívül most már a Dropbox Extensionstől is remél.