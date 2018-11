Megérkezett webre a Skype 8 előnézeti változata

Megjelent a Skype legújabb változata a letölthető asztali alkalmazások, valamint a mobilokra, táblagépekre, Xbox-ra és viselhető eszközökre készített verziók után. A Skype for Web egyelőre csak preview címkével elérhető, úgyhogy a fejlesztők még várják a hibajelentéseket és a fórumos visszajelzéseket a végleges változat megjelentetése előtt. Egyébként a Microsoft már néhány évvel ezelőtt is próbálkozott Skype webes kliens fejlesztésével, majd 2016-ban meg is jelent a webalapú Skype Calling a Microsoft Edge böngészőben, és a régi webes Skype továbbra is elérhető innen.

A mostani viszont egy teljesen új webes változat, amelyet Microsoft Edge vagy Google Chrome böngészőből is lehet használni Windows 10 vagy Mac OSX 10.12 és annál magasabb verziószámú operációs rendszerekről. A Skype Insider programon keresztül elérhető új előnézeti megoldás a legfrissebb Skype 8-as funkciókat alkalmazza, amely már az asztali Windows 10 Skype változatból is ismerős lehet. A webes Skype előnézet tehát a 8-as verziótól indul a Skype Preview oldalon keresztül.

A webes Skype-ból indítható HD videóhívás akár személyes, akár csoportos megbeszélésekhez, és ezeket rögzíteni is lehet a szeptemberben kiadott hívásrögzítő funkcióval. A csengő ikonnal jelölt értesítési felület mutatja a felhasználó távollétében történt eseményeket, úgy mint a kihagyott hívásokat vagy a @-jellel történő megszólításokat. A Chat médiagalériából elérhető a beszélgetésekben kapott és küldött összes médiatartalom, valamint linkek és fájlok, továbbá egy külön keresőpanel segítségével a beszélgetésekben is lehet korábbi üzenetekre keresni.

A fórumos visszajelzések szerint a felhasználók örömmel fogadták a webről is használható Skype-ot, viszont hiányolják a Firefox-elérhetőséget, amelyről a Microsoft egyáltalán nem adott hírt a közleményben, hogy várható-e egyáltalán. Továbbá a Skype 8 még most is rendelkezik a régi változathoz képest néhány hiányossággal, így nem jelzi például, ha a felhasználók távol vannak a számítógéptől. A klasszikus Skype asztali változatának támogatása november elsején szűnt meg, és a mobilos változatok is csak november 15-ig támogatottak, úgyhogy hamarosan már mindenhol a Skype 8 lesz alapértelmezett.