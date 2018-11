AMD-s magokat is kínál már az AWS

A héten zajló New Horizon eseményén jelentette be egyik legfontosabb győzelmét az AMD: az Epyc családba tartozó szerveres processzorokat sikerült bejuttatni az Amazon EC2 publikus felhőjébe, ahol immár elérhetőek az ezen futó virtuális gépek (instance-ek).

Az Amazon 2,5 GHz-es, AMD Epyc 7000-es sorozatú processzorokat kínál, M5-ös (általános célú) és R5-ös (memória-optimalizált) családok formájában. Az instance-ek ára egységesen 10 százalékkal alacsonyabb, mint a hasonló inteles verzióké, az Amazon pedig kimondottan olyan feladatok alá pozicionálja ezeket, amelyek "nem használják ki a teljes processzoros kapacitást". Ezen kívül az egyetlen lényeges különbség az inteles verziókhoz képest, hogy az AMD-s gépek valamivel alacsonyabb maximális sávszélességet kínálnak az EBS tárolószolgáltatás felé (3,5 gigabit helyett csak 2,1 gigabitet), a hálózati hozzáférés, a memória és a magok (vCPU) száma azonos.

Az pedig egyáltalán nem egyértelmű, hogy az AMD-s magok lassabbak lennének: az inteles instance-ek ugyanis Skylake-SP (Xeon Platinum 8000) processzorokon futnak, szintén 2,5 GHz-es (3,1 GHz turbó) órajelen, a tesztek fényében már feladatfüggő, hogy az AMD vagy az Intel megoldása a gyorsabb. Ha pedig hozzávesszük, hogy a tavaly júliusi tesztek óta becsapott a menkű az Intel processzoraiba a Spectre-Meltdown családba tartozó biztonsági hibák kapcsán, ami miatt jelentős teljesítményeséssel kell számolni a Xeonok esetén, könnyen lehet, hogy bizonyos feladatok alatt az AMD-s instance olcsóbb és gyorsabb is lehet.

Az instance-ek első körben négy régióban érhetőek el, az US East és West, illetve az Európa (Írország) és Asia-Pacific régiókban. A kiépítés folyamatos, hamarosan több régióba is beköltöznek az AMD-s szerverek. Szintén kiépítés alatt vannak az AWS T3-as instance-ek, ezek megkülönböztető jegye a rugalmas CPU teljesítmény, terhelési csúcsok alatt ideiglenesen megnövelhető az instance sebessége. A T3a instance-ek ugyanúgy 10 százalékkal lesznek olcsóbbak, ahogy már elérhető társaik.

Fegyvertény

Az Amazonhoz bekerülni rendkívüli fegyvertény az AMD számára több szempontból is. Ahogy az AMD termékmenedzsere a HWSW-nek elmondta a cég budapesti partnereseményén, a szerveres ökoszisztéma alapvetően különbözik a PC-s területtől. Míg a PC-k esetében a hardvergyártók és a szoftverfejlesztők közötti összekötő kapocsként szerepel a Windows és mindkét oldalnak csak arról kell gondoskodnia, hogy az operációs rendszer felé teremtse meg a kompatibilitást, a szerveres területen nincs ilyen domináns kapocs. Ezen a területen több versengő operációs rendszer (Linux, Windows Server, stb.), több hypervisor, menedzsmentplatform felé kell kompatibilitást építeni, ellenőrizni, validálni. Ezen felül meg kell szerezni a nagy alkalmazásokhoz is a minősítést, az Oracle adatbázistól az SAP-ig külön is plecsnit kell gyűjteni, másképp a szoftver futtatása nem támogatott - ezt pedig semmilyen informatikai vezető nem vállalja be.

A publikus felhő pedig még a hagyományos nagyvállalati informatikához viszonyítva is nehezített pálya. Az Amazon ugyanis egyedi szoftverstacket használ, többé-kevésbé egyedi virtualizációval és menedzsmenttel, és természetesen speciális követelményei vannak a hardverek fogyasztásával, teljesítményével, és egyéb paramétereivel kapcsolatban is. Az, hogy az Amazonnak meg tudott felelni az AMD, a jövőben kiváló ajánlólevél lesz másoknak, például hoszting-szolgáltatóknak is.