Munkásdróntól a VR-szemüvegig

Magyarországra is begyűrűzött az ingatlanipari digitalizáció legújabb hulláma, a proptech - a pénzügyi szektorból megismert fintech unokaöccse legalább akkora potenciállal rendelkezik, mint a bankokat egyszerre fenyegető és azoknak új lehetőségeket kínáló fintech-hullám, csak épp az ingatlanszektorban mozgó cégeknek kínál kiaknázható lehetőségeket, illetve veszélyeket is, ha szereplők nem tudják tartani a tempót. Az egyszerre egyre fenyegetőbb és kecsegtetőbb szegmens már hazánkban is egyre nagyobb hangsúlyosabb lesz, így idén először a HWSW mobile! termékfejlesztési konferencián is külön szekciót kap.

Hogy a digitális és technológiai innováció hatással van és lesz is a szegmensre, abban az iparági szereplők elsöprő többsége, 97 százaléka egyetért - ezt a KPMG idén ősszel kiadott proptech-jelentése is megerősíti. Szerencsére a szektor nagy része optimista, 73 százalék tekint lehetőségként a proptech innovációra, és csak 25 százalék lát benne fenyegetést is - abban ugyanakkor továbbra is nagy az egyetértés (93 százalék), hogy a hagyományos ingatlanszervezeteknek együtt kell működniük a proptech cégekkel, ha alkalmazkodni akarnak a változó piaci környezethez.

A HWSW mobile! konferencia proptech szekciója betekintést enged a piac áramlataiba, amelyeknek egyik kulcsfogalma, ahogy szinten minden más hasonló

új iparágnál - beleértve a fintech-et is - az adat lesz. Az adataranyláz nagy hullámáról az ingatlaniparban Viszkai Éva beszél majd, aki 19 év IT tapasztalattal a háta mögött veszi nyakába a legnagyobb proptech konferenciákat, a barcelonai Smart City Expótól a WeMakeTheCity Amsterdamig. A proptech a vállalati működést is alaposan átrajzolja és új munkamódszereket hív életre: hogy a munkahelyek átalakítása milyen integrált technológiákkal valósítható meg, és hogy ez milyen üzleti előnyökkel jár, azt a Cisco színeiben Németh Zoltán taglalja majd előadásában, kiemelve, miért fontos az ingatlanfejlesztő, az informatikus és a HR-es együttműködése már a tervezés korai szakaszában is.

Persze nem csak a nagyok igyekeznek kihasítani szeletüket az ingatlandigitalizációs tortából: a startupok már Magyarországon is javában építkeznek, ilyen a parkolóházakat és garázsok működését újragondoló Rollet is, amely az elmúlt évek során rengeteg tapasztalatot gyűjtött össze a hazai proptech-startup szcénáról - ezt pedig a HWSW mobile!-on a cég társalapítója, a OnePlus alapítócsapatában is megfordult Andy Zhang osztja majd meg a közönséggel.

Ha pedig épületdigitalizációról van szó előbb-utóbb a drónok is bekerülnek (berepülnek?) a képbe, nem lesz ez máshogy a konferencián sem, a FlyBySense szakértője, Fülöp Szilárd a repülő szerkezetek felhasználási módjairól és lehetőségeiről beszél majd, az építkezések minden szakaszában - illetve akár a már kész épületek beszkennelésénél. De a kiterjesztett és virtuális valóság megoldásoknak hála nem is kell feltétlenül hogy kész legyen az ingatlan, hogy körbenézzünk annak 3D modelljében, illetve markolót sem kell hívni, hogy lássuk a telek alatt futó infrastruktúrát. A technológia nyújtotta lehetőségeket az építőiparban az Autsofttól Forstner Bertalan részletezi majd előadásában.

A szekcióban további, küszöbön lévő IT megoldások által kínált építőipari lehetőségek, sőt a nyílt forráskódú szoftverek előnyei is terítékre kerülnek az iparágban, továbbá az online mellett a fizikai térben való lokációmérés és az okosotthon-fejlesztés időtállósága sem marad ki a felhozatalból. Mind-mind olyan területek, amelyek mellett már nem lehet elmenni a szektorban, sem a régi, sem pedig az új szereplőknek - érkezzenek akár a hagyományos ingatlanipar, akár az IT oldaláról - akiknek ahogy azt a sokat mantrázott fintech példáján is láthattuk, az együttműködés lesz a kulcs hosszú távon a túléléshez - és a virágzáshoz.

A HWSW mobile! már a nyakunkon, a konferenciát november 21-22-én rendezzük, a proptech szekciót a november 21-i napon lehet felkeresni. A rendezvény és a többi szekció (alkalmazott AI, IoT és ipar 4.0, fintech, UX-adat-analitka és fejlesztői szekció) részletes programjáért érdemes ellátogatni a konferencia weboldalára.