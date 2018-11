A kínai hírszerzés hozzáférhetett a Huawei hálózatához?

Ausztráliát egy hírszerzési jelentés tájékoztatta, hogy kínai titkos ügynökök a Huaweit használták fel, hogy beszivárogjanak más "külföldi hálózatba" a telekommunikációs óriáson keresztül megszerzett hozzáférési kódokkal - értesült erről a The Weekend Australian "egy nemzetbiztonsági forrástól". Úgyhogy ennek hatására történt, mikor nyáron Ausztrália nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva megtiltotta a kínai cég 5G-s eszközeinek mobilhálózatokban való alkalmazását (a ZTE termékeivel egyetemben). Bár az iparági forrás nem közölte a részleteket, de ez lenne az első konkrét eset, amelyben bizonyítható a kínai titkos szervezet befolyása a kínai vállalatokra.

Az iparági forrás tudomása szerint a jelentésben egy "magas kockázatú beszállító" szerepelt, méghozzá azonosíthatóan a Huawei, amelyet a kínai kormányzat kényszerített a hozzáférés biztosítására. Annyi bizonyos, hogy a hálózaton keresztül a kínai hírszerzés nem az ausztrál információkhoz szeretett volna hozzájutni, hanem egy meg nem nevezett külföldi országot célzott, méghozzá valamikor az elmúlt két éven belül. Azt viszont már nem lehet tudni, hogy a kínai titkos szolgálatnak sikerült-e információkat szerezni a hálózati hozzáférésen keresztül.

A Huawei természetesen tiltakozott Ausztrália tiltó rendelkezése ellen, a korlátozásokat félrevezetőnek és alkotmányellenesnek tartotta, mondván az intézkedések nem a valódi biztonsági kockázatok felismerésére, vagy az ellátási lánc biztonságának javítására irányulnak. Továbbá a vállalat következetesen visszautasítja, hogy részt venne bármilyen kémkedésben, így az ausztrál céges szóvivő jelen helyzetben is kifejezte, hogy a névtelen forrásból származó információ teljesen megalapozatlan.

Kína hivatalosan is az ausztrál 5G-s kitiltás átgondolását kéri az ausztrál kormányzattól, melyet csak egy jelnek tart a két ország közötti kapcsolati "bonyodalom" megnyilvánulására. A feszült viszony helyreállításának lépéseit több különböző találkozón is várhatók a jövőben, egyrészt az ausztrál kereskedelmi miniszter kínai látogatására is sor kerül a hetekben, valamint a Kínai Népköztársaság elnöke és Ausztrália miniszterelnöke is várhatóan megbeszélést folytat majd az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés vezetői találkozóján. A politikai egyeztetések minden bizonnyal hatással lehetnek a Huawei (és a ZTE) helyzetére, melyhez a vállalat szóvivője is hozzátette, hogy a tárgyalások még nem zárultak le a cég 5G-s eszközeinek tiltása kapcsán.

A hírszerzési jelentésből származó információ viszont azért jelentős, mert a nyilvános adatok szerint a kormányzatok mindeddig csak feltételezhették, hogy a kínai kormánya a vállalatokat használja a kémkedéshez, ami most alátámasztást is kapott a források szerint. Ausztrálián kívül korábban az Egyesült Államok is konkrét lépéseket tett a Huawei és a ZTE kitiltására a kormányzati projektekből. Sőt, a vállalatok azokkal a cégekkel sem köthetnek szerződést, amelyek az állammal például beszállítóként dolgoznak együtt. Ausztráliával és Amerikával ellentétben viszont Európa nyitott a kínai vállalatok befektetéseire, Huawei a telekommunikációtól az autóiparon át az okosvárosokig aktívan részt vesz a kontinens fejlesztéseiben, valamint komoly erőforrásokat fektet az európai 5G-s fejlesztésébe is.