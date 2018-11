Apple: rekord negyedév

Két bombát is robbantott az Apple múlt heti negyedéves jelentése. Kezdjük a pozitívval: a cég pénzügyileg egészen kimagaslóan teljesített a szeptember végével zárt három hónapos időszakban: a bevétel 52,6 milliárd dollárról 62,9 milliárd dollárra emelkedett (!), az adózott profit pedig 10,7 milliárdról 14,1 milliárdra ugrott. Ezek rekord számok, az üzleti negyedik negyedévben sosem teljesített még ilyen jól az Apple. Nézzük most a termékkategóriákat!

iPhone-ok

A bevétel túlnyomó részét szokás szerint az iPhone-ok eladása produkálja, az utolsó negyedévben 37,2 milliárd dollár származott innen. Ez 29 százalékos (!) emelkedés a tavalyi időszakhoz képest. És honnan jön a gigantikus szám? Az árcédulából. Az értékesített darabszám ugyanis mindössze 200 ezer darabbal nőtt (46,9 millió darabra), az átlagos eladási ár viszont hatalmasat ugrott, köszönhetően a méregdrága iPhone X sorozat sikerének: egy átlagos új iPhone-t az Apple 793 dollárért értékesít, szemben a tavalyi 618 dolláros értékkel.

Évek óta nem nő a darabszám: próbálkozzunk akkor áremeléssel!

Az áremelést a piac zokszó nélkül vette tudomásul (az értékesítés nem esett vissza), vagyis bejött Tim Cook vezérigazgató stratégiai húzása, a kereslet tényleg elviselte az iPhone (sokkal) magasabbra pozicionálását, ami a pénzügyi sikereken is egyértelműen látszik. A trendet immár az új negyedévben az iPad Pro és a MacBook Air kapcsán is folytatja a cég, egy vagy több kategóriával magasabbra árazza a termékeket, mint korábban, érdemes lesz figyelni, hogy ez majd visszafogja-e a keresletet.

Macek

A felfelé pozicionálás szeptemberig kevésbé erős, de érezhető a Macek oldalán is: a bevétel 3 százalékkal emelkedett (7,4 milliárd dollárra), miközben az eladások 2 százalékkal estek (5,3 millió darabra). A keresletet némileg visszahúzhatta az igencsak korosodó MacBook Air, amely a kínálat egyik legnépszerűbb darabja volt, azonban 2010 óta ipari formatervben, néhány éve pedig hardverben sem kapott újítást, ezt a napokban pótolta a vállalat, igaz, az új modell már egészen más árszegmensben versenyez majd.

iPadek

Apple-mércével mérve nem sikertörténet az iPad, annak ellenére sem, hogy a belépő modell most kimondottan olcsó és nagyon jó. Az értékesített darabszám a 10 milliót sem éri el (9,7 millió), ami 6 százalékos esés. Az olcsó iPad viszont erodálta a bevételt, ami 15 százalékkal esett vissza, 4,1 milliárd dollárra. Úgy tűnik a keresletet nem indította be az olcsó modell, érdekes lesz látni, hogy a szuperdrága új iPad Prók hogyan emelik majd az átlagos eladási árat.

Szolgáltatások

Lábjegyzetből igazi fókusszá vált az Apple szolgáltatási divíziója az elmúlt néhány évben. A most zárt negyedév újabb mérföldkő, a divízió elérte a 10 milliárd dolláros negyedéves bevétel plafonját - így szürke eminenciásból a legígéretesebb növekedési területté vált. Hogy milyen hatalmas bevételről beszélünk, azt jól illusztrálja, hogy nagyságrendileg azonos méretű a Microsoft konzumer divíziója, a teljes Windowsszal, Xboxszal, hirdetéses üzletággal, Surface-szel együtt.

Szolgáltatások: egy gyönyörű növekedési sztori

Az Apple ebbe a szegmensbe sorolja az AppleCare, az Apple Music, az Apple Pay és az App Store bevételeit - gyakorlatilag mindent, ami a már eladott készülékek további monetizálását fogja össze. Érdekes ellentmondás feszül a szolgáltatások és a magas készülékárak között, a szolgáltatásokhoz minél szélesebb telepített bázisra van szükség, míg a magas árak ezt valamennyire visszafogják, a következő negyedévekben mindenképp érdemes lesz figyelni ezeket a számokat.

Néhány adatot már közölt az Apple: jelenleg mintegy 330 millió előfizetést értékesít a cég, ebben benne foglaltatnak az Apple Music havidíjas előfizetései és a különböző alkalmazások (és magazinok) előfizetései is. Ez 50 százalékos növekedésnek felel meg éves szinten, tehát a korábban előtérbe tolt előfizetéses modell eddig kimondottan sikeresnek tekinthető. Erre a fejlesztők is felfigyeltek, ma már több, mint harmincezer alkalmazás érhető el ebben az üzleti modellben az App Store-ból.

Az utolsó tétel a negyedéves jelentésben az "egyéb" kategória, itt szerepelnek például a Beats fülhallgatók és az Apple Watch is. A tétel szépen emelkedik, éves szinten 31 százalékkal, 4,2 milliárd dollárra nőtt - ezen belül nem világos, hogy az egyes termékek hogyan viselkedtek. Az Apple csak annyit árult el, hogy a "viselhető eszközök" (amelyben az AirPods, a Beats és a Watch is beleértendő) 50 százalékkal nőttek.

Kevesebb számmal

És itt az ideje, hogy a második bombáról is beszéljünk: az Apple bejelentette azt is, hogy szakít az eddig követett gyakorlattal és a jövőben nem publikálja majd a főbb termékkategóriák eladási volumenét. Magyarán nem lesz benne a negyedéves jelentésben, hogy hány iPhone, hány Mac, hány iPad fogyott, pusztán a bevételt publikálja majd a cég. Ez nem teljesen szokatlan, az Apple Watch esetében a cég sosem adta közre ezt a számot, a többi terméknél viszont évtizedes hagyomány a darabszámok közlése (és az iPodra is érvényes volt ez, míg relevánsnak számított a termék).

A lépést az elemzői konferenciahíváson Tim Cook azzal indokolta, hogy az értékesítési adatok nem tükrözik a cég törekvését, hogy "nagyszerű termékeket és szolgáltatásokat alkossunk, amelyek gazdagítják az emberek életét és amelyek egyedi felhasználói élményt nyújtanak". Cook szerint ezt a célt nem közvetíti a 90 nap alatt értékesített eszközök darabszáma és nem mutatja az üzlet egészségét sem. És végül a lényeg: "az eladott egységek száma kevésbé releváns ma számunkra, mint a múltban volt, köszönhetően a portfólió szélességének és az egyes termékvonalak kiszélesedett ársávjainak".