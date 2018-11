Csak a Huawei tudott növekedni a gyengülő tabletpiacon

Nem csak az okostelefonos szegmens gyengül, a tabletpiac sem tudhat erős negyedévet maga mögött. Az IDC jelentése szerint a piac az idei harmadik negyedévben 8,6 százalékot esett vissza, az összesített eladásokban 36,4 milliós darabszámot produkált. Ennek legnagyobb részét az önálló táblagépek tették ki, 31,6 millió darabbal, noha ezekből is 7,9 százalékkal kevesebb talált gazdára, mint 2017 azonos időszakában. A leválasztható billentyűzettel szerelt, "kettétéphető" modellekből ennek megfelelően 4,8 millió kelt el, ez 13,1 százalékkal kevesebb mint egy éve.

Az élen továbbra is az Apple lovagol, 9,7 millió eladott tablettel és a tavaly ilyenkor mértnél egy leheletnyivel nagyobb, 26,6 százalékos piaci részesedéssel - ez azonban elsősorban a riválisok gyenge teljesítményének köszönhető, a cupertinóiak eladásai ugyanis 6,1 százalékkal múlják alul a 2017 Q3-as számokat. A cégnél főleg a márciusban debütált, 330 dolláros, stylus támogatással érkező iPad hajtotta a értékesítéseket, az iPad Pro eladásai azonban látványosan visszaestek, miután a vásárlók már inkább a nemrég bejelentett új verziókra fenik a fogukat - ez a cég számára a szerény Q3 után gyümölcsözőbb negyedik negyedévet vetít előre.

A második hely a Samsungé, noha a koreai gyártó jelentősen le van maradva az Apple-től a maga 5,3 millió eladott tabletével. A csökkenés mértéke is nagyobb a cégnél, 11,4 százalékkal mérséklődtek eladásai éves szinten, piacrésze pedig 15-ről 14,6 százalékra esett vissza. A cégnek az idei új modellek sem igazán hoztak fellendülést. A dobogóra látványos előzést követően az Amazon is feljutott, mind a Huaweit, mind pedig az immár a Fujitsuval megtoldott Lenovót maga mögé utasítva (az előző negyedévhez képest). A cég 4,4 millió darab táblagépet adott el az időszakban, szinte ugyanannyit, mint egy éve - az IDC itt 0,4 százalékos csökkenésről beszél. Ezzel a vállalat még piaci részesedését is növelni tudta, 11-ről 12 százalékra.

A Huaweinek így a negyedik hely jutott, ugyanakkor a kínai óriás volt az egyetlen, a top 5-ből, amely növelni tudta eladásait. A cég 7,1 százalékkal adott el több tabletet mint egy éve, összesen 3,2 millió darabot, ezzel 7,6-ról 8,9 százalékra hizlalva szeletét a piacból. A sikert Európa és Latin-Amerika hajtotta, a cég a következő negyedév kapcsán is bizakodó. A listát záró Lenovo, a bekebelezett Fujitsu portfóliójával megtoldva 2,3 millió darab tabletet adott el, ami fájdalmas, 24,5 százalékos zuhanás az egy évvel korábbi eredményekhez viszonyítva, a visszaesés pedig a piacrészben is tetten érhető, az 7,7-ről 6,3 százalékra zsugorodott. Látható, hogy a vállalat inkább a PC piacon igyekszik babérokra törni, ahol sikerült is visszaszereznie a vezetést az időszakban, a táblagépek kisebb súllyal esnek latba a cégnél.

Az egyéb kategória is maradt lejtmenetben, 12,1 százalékos csökkenéssel, 11,5 millió tabletet adtak el a top 5-ben nem sorolt gyártók. Ez 31,6 százalékos piacrészt jelent, kicsivel kevesebbet, mint a tavalyi 32,9 százalékos érték. Az elemzők szerint az idei zárónegyedévben még fordulhat a piac szerencséje, a főként a frissen bejelentett iPad Pro modelleknek, illetve az új Surface-eknek hála. A PC-gyártók azonban az IDC szerint egyre óvatosabbak a hasonló termékekkel, helyettük inkább a 360 fokban hátrahajtható kijelzővel szerelt hibridekre fókuszálnak.