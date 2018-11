Több mint 20 ezer Google-dolgozó tüntetett a céges átláthatóságért

Elege lett a Gooogle alkalmazottainak és szerződéses munkatársainak a sorozatos botrányokból, ami a vállalat megváltozott céges kultúrájából ered, ezért több mint 20 ezren vonultak november elsején az utcára tüntetni, a napokban pedig még újabb sztrájkok várhatók - számol be róla a Google Walkout For Real Change blogbejegyzése. A dolgozók elől is eltitkolt projektek, köztük a katonaságnak fejlesztett Maven drónképelemző program, a cenzúrát implentáló kínai Dragonfly keresőalkalmazás és a nemrég kiderült szexuális zaklatási botrány mind a Google változó értékrendjének bizonyítékai az utcára vonuló alkalmazottak szerint.

A cég ikonikus "Ne légy gonosz" jelmondata mára üres szlogennek tűnik, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a magatartási kódex kiemelt helyéről a legvégére került. Korábban a Google valóban átláthatóságot, befogadó és biztonságos munkakörnyezetet teremtett a munkavállalóinak, ami mostanra szertefoszlott a titkos projektek és eltitkolt botrányok tanúsága szerint. A dolgozók és az emberjogi szervezetek korábban petíciókat fogalmaztak a Google-nek, néhányan pedig felmondással reagáltak, de mindez nem sokat ért, mivel a vállalat láthatóan már inkább a profitot helyezi előtérbe a korábbi átlátható elvek helyett.

A tüntetők számára pedig a legutolsó cseppet a pohárban az Android atyjának titulált Andy Rubin eltitkolt szexuális zaklatási botránya jelentette, amelyet a The New York Times fedett fel október végi riportjában. Az eset még 2013-ban történt, mikor Rubin szexuálisan zaklatta egy hölgy kollégáját, melynek kapcsán a Google belső vizsgálata is megállapította, hogy a vádak nem voltak megalapozatlanok. 2014-ben a cég búcsút is intett az Android megalkotójának, de a botrányos ügy nyilvánosságra hozása és végkielégítés megtagadása helyett 90 millió dollárt fizetett Rubinnak, havi 2 millió dolláros részletekben.

A történtek kiderülését követően világszerte 50 városban több mint 20 ezren kezdtek tiltakozni a munkáltatójuk ellen a Google különböző irodáiból. A New York-i irodából 3 ezer résztvevő vonult az utcára, a Mountain View-i központból pedig 4 ezren vettek részt a felvonuláson, de a demonstráción részt vettek többek közt a tokiói, berlini, londoni, dublini iroda munkatársai is, összességében a globális irodák 60 százaléka. Így ez az eddigi legnagyobb tüntetés a technológiai dolgozók körében.

A tüntetők követelései közt szerepel a zaklatásokkal és hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos belső bíráskodás megszüntetése, melyet nem vihetnek külső bíróság elé, és hogy az ügyek bejelentésekor a sértettek egy munkatársukat vagy támogatójukat is magukkal vihessék a munkaügyi osztállyal folytatott megbeszélésre. Továbbá a Google-dolgozók a fizetés és a lehetőségek közötti egyenlőtlenségek megszüntetését követelik, beleértve a nők és a színes bőrűek hátrányos megkülönböztetését. Ezzel együtt pedig a folyamatok átláthatóságát, valamint a vállalat elszámoltathatóságát, ha nem teljesíti a kritériumot. A tüntetők rendszeres átláthatósági jelentést szeretnének a szexuális zaklatási ügyekkel kapcsolatban, illetve jól kidolgozott folyamatot a visszaélések anonim és biztonságos bejelentésére. Ezenkívül a dolgozók egy diverzitásért felelős tisztségviselő kinevezését is szeretnék, aki közvetlenül a vezérigazgatónak jelent és ajánlásokat tehet az igazgatótanácsnak.

Sundar Pichai vezérigazgató mára ígért megbeszélési lehetőséget, amelynek során tisztázzák a sztrájk szervezőinek követeléseit. A tárgyalások eredményességén meglehetősen sok múlik, mivel a vállalat alkalmazottainak, köztük az értékes fejlesztőknek egyre inkább kezd elegük lenni a jelenlegi, titkolózó és "nem biztonságos" vállalati kultúrából. Úgyhogy a Google kénytelen lesz valódi változásokat eszközölni, mivel a kívánt profitot is csak a fejlesztők megtartásával lehet elérni.