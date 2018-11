Az okostelefon-piac zsugorodik, a kínai gyártók nem

Továbbra is leszállóágban az okostelefon-piac, a szegmens az IDC elemzése szerint éves szinten 6 százalékot zsugorodott az idei harmadik negyedévben. Ez 355,2 millió eladott készüléket jelent, amivel a szegmens már kereken egy éve folytatja gyengülését. A visszaesést a gyártók is megérezték, különösen a piacvezető Samsung, de a kínai óriásoknak még ellenszélben is sikerül ütős számukat produkálniuk, a megelőző negyedév óta a piac ezüstérmét viselő Huawei, illetve a negyedik helyen álló Xiaomi is erős Q3-at produkált, dacolva mind a globális okostelefon-piac, mind pedig a kínai eladások gyengülésével - az IDC szerint az országban a szegmens lendülete már hatodik negyedéve mutat visszaesést.

A Samsung bár megtartotta vezető pozícióját, 72,2 millió eladott készüléke 13,4 százalékos visszaesést jelent darabszámban a tavaly ilyenkor jelentett értékhez képest, ezzel pedig a koreai óriás piacrésze is 22,1-ről 20,3 százalékra olvadt. A cégnek idén meggyűlt a baja a csúcskategóriával, miután új modelljei a tavalyi S8 széria erős teljesítménye után idén nem tudták igazán felkorbácsolni a vásárlók érdeklődését. Noha a nyáron debütált méregdrága Note9-ről is hasonló visszhangok érkeztek, az IDC szerint az kelendőnek bizonyult, a többi modell gyenge eladásait azonban láthatóan nem tudta kompenzálni. A belépő-középkategória sem segít a cég helyzetén, azt a gyártó most a kamerasereggel megszórt A szériával próbálja felrázni, azonban hogy a fáradozások mennyire lesznek sikeresek, csak a negyedik negyedévben, az ünnepi szezont követően derül majd ki.

Eközben a Huawei virágzik, a kínai vállalat nem csak az előző negyedévben megszerzett második helyet tartja stabilan, de piacrészével is tempósan halad előre: a gyártó 52 millió telefont adott el az időszakban, 32,9 százalékkal többet mint egy éve, ezzel pedig piacrésze is 10,4 százalékról 14,6-ra lőtt ki. Ebben mind az idén debütált csúcskategóriás P sorozat, mind pedig a fiatalokat célzó, jellemzően jó ár-érték arányra koncentráló Honor modellek szerepet játszottak, amelyek számos piacon népszerűnek bizonyultak. A nemrég leleplezett Mate 20 csúcstelefonok pedig az ünnepek alatt foghatnak további szelet a cég vitorlájába, noha az elemzők szkeptikusak annak kapcsán, hogy az óriás a negyedik negyedévben is meg tudja-e tartani második helyét a szegmensben, jó esély van rá, hogy az ünnepi szezonban az ugyancsak a közelmúltban bemutatkozott iPhone-trióval az Apple visszaszerzi majd a piac ezüstérmét.

A Q3-ban mindenesetre a cupertinói cégnek a bronzzal kell beérnie, a gyártó 46,9 millió telefont adott el, ez épp egy hajszállal, 0,5 százalékkal több, mint az egy éve produkált értékesítések. Az Apple piaci részesedése így 12,4 százalékról 13,2 százalékra emelkedett az elmúlt év hasonló időszakához képest. A céget az említett új iPhone-ok, az XS, az XS Max, tartották pluszban, továbbá a korábbi modellek visszanyesett árai is segítették a teljesítményét. Az IDC számaiban ráadásul nincsenek benne az olcsóbb iPhone XR eladásai, a modell a várakozások szerint alaposan megdobja majd az Apple eredményeit az idei zárónegyedévben, ami elég lehet a Huawei visszaelőzéséhez.

Mindeközben a Xiaomi is szépen hízott, 34,3 milló értékesített okostelefonja 21,2 százalékos előrelépés a tavalyi Q3-hoz képest, amivel a cég 7,5 helyett már 9,7 százalékos szeletet hasít ki a piacból. A növekedést a kínai eladások mellett főleg az Indiában és Indonéziában produkált értékesítések hajtották, de már az egyre lendületesebb európai terjeszkedés is szerepet játszott benne. A listára az Oppo is felfért, noha a vállalat már nem tudott kínai társaihoz hasonló növekedést felmutatni, eladásai éves szintű 2,1 százalékos csökkenés után 29,9 milliónál álltak meg. A cég piacrésze azonban egy kicsit így is növekedni tudott, 8,1-ről 8,4 százalékra - a vállalat a későbbiekben szintén a globális terjeszkedéstől remél fellendülést. Érdekes, hogy míg az IDC a közös tulajdonban lévő Honor és Huawei márkákat egy soron számolja, az Oppo-Vivo-OnePlus triót már nem (vélhetően a függetlenebb szervezeti struktúra miatt), azonban a hármast összefogó BBK Electronics bizony erős szereplő a Huawei és a Xiaomi mellett.

A TOP 5-ből kicsúszott gyártók összesen 119,9 millió telefont adtak el, 19,9 százalékkal kevesebbet mint tavaly ilyenkor, a legnagyobb versenyzők dominanciája tehát a zsugorodó piacon is tovább erősödik, míg a kisebb gyártók (Lenovo-Motorola, Sony, LG, HTC és társaik) egyre inkább a peremre szorulnak. Ez összesített piacrészükből is jól látszik, az a 2017 Q3-as 39,6 százalékról látványosan visszaesett, 33,8 százalékra. Az IDC jövőre ismét növekedésre számít a teljes piacon, egyrészt az új modelleknek köszönhetően, másrészt pedig az 5G támogatás indulása miatt, noha ennek mértéke kapcsán még az elemzők is bizonytalanok.