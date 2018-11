Új gépi tanulási keretrendszert mutatott be a Google

Új gépi tanulási keretrendszert jelentett be a Google: az AdaNet egy erőforrásbarát, TensorFlow-ra építő megoldás, a különböző gépi tanulási modellek kombinálására. Az eszközzel a cég szerint jó minőségű modellek taníthatók be automatizáltan, minimális beavatkozással, továbbá az AdaNettel megspórolható az optimális neurális hálózati architektúrák kiválasztására fordított idő, adaptív algoritmusával az egyes neurális architektúrák alhálózatok együtteseként taníthatók be. Az eszközzel különböző mélységű és szélességű alhálók is bevethetők.

A megoldásban visszaköszön a TensorFlow Estimator interfész, amellyel egy füst alatt a betanítási, értékelési, predikciós és exportálási feladatok is elvégezhetők. Az AdaNet a modellvizualizációra használt TensorBoarddal is együttműködik, az alhálózatok és a teljesítmény megfigyelésére. Az AdaNet továbbá kiegyensúlyozza a modellegyüttes teljesítményét, valamint garantálja, hogy annak általánosítási hibái legfeljebb a betanítási hibák, illetve a modellek komplexitásának mértékét érik el.

A fejlesztők emellett saját alhálózat-, illetve modelldefinícióikat is kijelölhetik, olyan magas szintű TensorFlow API-kkal mint a tf.layers. Akik pedig már korábban integráltak rendszereikbe valamilyen TensorFlow modellt, az ehhez tartozó kódot egyszerűen konvertálhatják AdaNet alhálózattá, majd az adanet.Estimatorral javíthatják a modell teljesítményét.

Az AdaNet már kipróbálható, a cég azt GitHubon is közzétette, ahová egy sor oktatóanyagot és példát is feltöltött az eszköz használatához. Ahogy a Google is kiemeli, az AdaNet egy jelenleg is futó kutatási projekt, így a cég az érdeklődő fejlesztők hozzájárulásaira is nyitott. A frissen bejelentett megoldás a keresőóriás AutoML kezdeményezésének legújabb eleme, a vállalat még idén januárban állította rajthoz a Google Cloud Platformon elérhető szolgáltatáscsomagot, amely minimális programozással teszi lehetővé fordítási, gépi látási vagy akár természetes nyelvfeldolgozási megoldások létrehozását.