90 előadás az idei HWSW termékfejlesztési konferencián

Digitalizáció. Az elmúlt években már a csapból is ez folyt, mára viszont meg is érkezett és óriási felfordulást okoz a nagyvállalatoknál. Ebből pedig a fejlesztők is egyre többet látnak: a vállalatok ugyanis potenciális ügyfélként kopogtatnak az ajtókon. Az első körös tapasztalatok azonban nem biztatóak, a klasszikus IT-t vivő cégekkel nem könnyű a gyümölcsöző együttműködés, annak ellenére, hogy a felek kölcsönösen egymásra vannak szorulva.



Idén a szokásos témák mellett ennek a kapcsolatnak az aspektusait járjuk körbe, a műszaki-technológiai oldaltól kezdve a hatékony folyamatokig és szervezeti kérdésekig. Ez azoknak is tanulságos lesz, akik már most vállalati ügyfeleket terelgetnek és azoknak is, akik csak most terveznek ezzel foglalkozni. Dióhéjban erről szól az idei HWSW mobile! termékfejlesztési konferencia, lássuk a program részleteit!



Aral Balkan - Ethical Technology or Feudalism? (HWSW mobile! 2017)

Fejlesztői szekció

Hagyományosan a konferencia gerince, itt vesszük szemügyre az idén divatos technológiákat, fejlesztői metodológiákat, érdekes trendeket. Igazi seregszemle, ahol a legérdekesebb hazai fejlesztőcsapatok osztják meg az elmúlt egy évben megszerzett tapasztalatokat. Idén a klasszikus programozás mellett foglalkozunk a szervezetépítéssel és a munkaerőhiányra adható válaszokkal is.



Alkalmazott AI - az elcsépelt buzzwordön túl



Idénre önálló, komplett szekcióvá növi ki magát az AI, összesen 15 előadás szól majd az egyre szélesebb körben alkalmazott gépi tanulásról, illetve ahhoz kapcsolható fejlesztésekről, kibontakozó irányokról. A buzzwordöktől zengő sekélyes felszín alá merülve a stabil alapoktól indul a szekció. Gáspár Csaba, hazai adatguru az AI-alapú megoldások kidolgozásával indítja a késő délelőttöt. Az előadás a helyes problémafelvetéstől kezdve világít majd rá a gépi tanulási eljárások kidolgozása során jellemzően felmerülő buktatókra.



A predikciós feladatok legnagyobb kihívása, hogy az üzleti problémát jól le tudjuk fordítani az adatok nyelvére, illetve megtaláljuk a megfelelő gépi tanulási módszert. A kulcs az, hogy a rendelkezésre álló adatainkból kihozzuk a maximumot, és ahogy kiváló alapanyagokból is lehet pocsék ételt készíteni, úgy gyengébb összetevőkből is össze lehet dobni valami különlegeset (de legalább fogyaszthatót). Szántó Csongor az üzleti problémától indulva jut majd el a modellezésig, ahova az analitika boszorkánykonyháján keresztül vezet az olykor rögös út.



Helló Kolozsvár! Egy új szokást indítunk útjára az idei HWSW mobile! konferencián, ezentúl mindig bemutatkozik egy régiós IT-központ: az idei évben 4 nagyszerű előadó érkezik Kolozsvárról!



Az elmúlt két évtizedben történt adat-, és számítási teljesítmény-robbanás elérhetővé teszi az emberi sejtek belső működésének modellezését. A régió legjobb gépi tanulásos startupjának kikiáltott Turbine.ai egyik alapítója és technológiai igazgatója, Szalay Kristóf bemutatja, hogyan készülnek a Turbine szimulált sejtjei, hogyan használják őket, illetve miként segítenek a mesterséges intelligencia/gépi tanuló algoritmusaink szimulációk tízmillióinak eredményeiből használható, általános következtetéseket levonni a rákkutatásban.



A gépi tanulás egyik, a nyilvánosság által kiemelten kezelt területe, az önvezetés sem marad ki a szekcióból. A három előadásos blokkban az AImotive-tól érkező Takács Árpád felvázolja, hogy milyen szoftveres eszközök teszik lehetővé egy önvezetős rendszer felépítését és valós idejű futtatását. Kiderül, hogy miért kell saját, in-house szimulációs környezet, off-line kalibráció és tanítás, ezek hogyan segítik a fejlesztést, illetve hogyan integrálódnak a prototípus- és termékfejlesztés strukturált fejlesztési láncába.

Mit kezdjünk az adatokkal?



Bármely cég hatalmas adatvagyonon ülhet, ami mit sem ér, ha nem tudja hogyan kell kezelni és feldolgozni. A "UX, adat és analitika" szekció a GDPR és a közelgő ePrivacy szabályozásoktól kezdve végigvezeti a kisebb-nagyobb cégeket egyaránt, hogy mit kezdhetnek adataikkal a felhasználói élmény növelése, és a begyűjthető adatok analitikai feldolgozása érdekében.



Az előadók körbejárják, milyen funkciókat érdemes tervezni, hogy azt a felhasználók valóban igénybe is vegyék. Rung András, a magyarországi UX-pápának is nevezett Ergománia cégalapító a használati szokásokat feltérképező interjúzás és kiértékelés módszertanát vesézi ki, míg az IBM Budapest Lab UX designere, Gémesi Márk az akadálymentes tervezéshez ad tippeket. Ha pedig valaki a weboldala átalakításán gondolkodik, akkor a Vaterától érkező UX specialista, Boros Norbert magyarázza el hogyan érdemes azt megtenni, vagy hogyan egyáltalán nem.



A meghívott analitikai szakértők egyrészt a kezdőknek segítenek, mit érdemes nézni a Google Analytics-ben vagy éppen egy A/B tesztelés során. A haladóknak Bay Áron (Reprise Digital) mutatja be a Google Marketing Platform és Pere Patrícia (digitalHe) a Data Studio legfrissebb újdonságait, míg Lévai Richárd (RG Studio) "de facto" Facebook-szakértő pedig természetesen a Facebook Analytics lehetőségeit elemzi.



Tovább zakatol az ipari IoT



Az IoT idén sem hiányozhat a felhozatalból, a "dolgok internete" továbbra sem veszít a lendületéből, sőt ipari környezetben egyre inkább központi szerepet kap. Ezt a szekció is tükrözi majd, ahol az IIoT, vagy Industrial IoT is előtérbe kerül, illetve az új generációs, kifejezetten a szegmenst célzó kommunikációs technológiák is kiemelt szerepet kapnak, élükön az NB-IoT-val, amelynek kapcsán a területtel szemező fejlesztők számára értékes tapasztalataikról a Telekom, a Vodafone és az Ericsson szakértői is beszámolnak.



Az ipari IoT-n is nagy hangsúly lesz, a különböző gyártási technológiák optimalizálásától az IoT eszközök adatcunamijának hatékony feldolgozásáig, hazai Ipar 4.0 tapasztalatok mentén. A szekcióban természetesen a termékfejlesztői vonalnak is jut hely, ahol kiderül, miért és hogyan játszik egyre nagyobb szerepet a hardvertermékek fejlesztésében a szoftveroldali optimalizáció. A hazai előadók, mint a gépi látásos vásárlóelemző megoldást fejlesztő Keocko színeiben érkező Lippényi Tamás, vagy Árendás Csaba, a növényekre szánt CT szkennereket készítő Quantislabs szakértője mellett erről Grant Thomas-Lepore is beszél majd előadásában, aki az egyik legnagyobb, ipari 3D nyomtatókat fejlesztő cég, a Formlabs tapasztalatait osztja meg a területen.



Az ingatlanipar sem menekül a digitalizáció elől



A "-tech buzzwordök" seregének legújabb tagja már hazánkba is elért, a HWSW mobile! is összeállítja első Proptech szekcióját. Az ingatlanok teljes életciklusán átívelő digitalizációs megoldásokon keresztül a blokk az IT és az ingatlanipar szakértőit hivatott összeboronálni, illetve megmutatni számukra, milyen komoly potenciált tartogat az együttműködés a másik szegmenssel.



A lehetőségeket többek között Andy Zhang illusztrálja majd a Rollet példáján keresztül, amelyből kiderül, az IoT termékek már az ingatlanpiacon is kézzel fogható értéket teremteni a felek számára. A felhozatalban az építkezéseket, illetve már kész lakásokat felokosító technológiák mellett olyan megoldások is helyet kapnak, mint például a kiterjesztett valóság szerepe az építőiparban, Forstner Bertalan, az Autsoft szakértőjének előadásában, vagy épp a specializált drónok használata, az építkezések előtt, alatt és után - erről a FlyBySense színeiben Fülöp Szilárd beszél majd.



Fintech, a kicsiktől a nagyokig



A fintech szekció ismét körbejárja az aktuális pénzügyi technológiákkal kapcsolatos trendeket új fejlesztéseket, nagy banki szereplők és hazai, illetve külföldi challengerek, startupok tapasztalatai alapján. A szekciót Mary Collins nyitja az MKB Fintechlab éléről, aki a startupok és a nagyvállalati, banki szereplők hatékony együttműködésének titkaiba avat be - de a kihívóknak is jut hely a porondon, a TransferWise-tól érkező Pápai Attila saját fintech termékfejlesztési tapasztalataikról beszél majd.



A kötelező olvasmány sem marad el, a hazai fintech-piaccal kapcsolatos jelenlegi és várható szabályozások is terítékre kerülnek Fáykiss Péter (MNB) előadásában, valamint az is, hogyan segíthet a szabályozó a piaci szereplőknek. A területen kiemelten fontos biztonság témakörét Dankó Zoltán, az OTP elosztott rendszerekkel foglalkozó fejlesztési vezetője járja körbe, de további hazai és külföldi startupoknak is jut hely a szekcióban, úgy mint az split payment megoldást fejlesztő magyar Payment Courier, vagy Európa első, határokon átnyúló online jelzáloghitel-brókere, a szlovén Hypomo.