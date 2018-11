Kaliforniában sem kell már biztonsági sofőr a Waymo önvezető autóiba

Ismét előz a Waymo az önvezető autók szegmensében, a Google-Alphabet leányvállalata elsőként kapott engedélyt Kalifornia felelős hatóságától, hogy járműveit biztonsági sofőr nélkül engedje az utakra. Az állam gépjárműügyi hivatala, a DMV (Department of Motor Vehicles) áprilisban frissítette a vonatkozó szabályozásokat, megnyitva a kapukat az önvezető autókat fejlesztő cégek előtt, hogy engedélyért folyamodjanak a ténylegesen sofőr nélküli tesztelésre - a Waymo pedig a régióban elsőként kapta meg a DMV áldását.

Az eredmény abban a tekintetben nem meglepő, hogy a területtel több mint egy évtizede foglalkozó Waymo nagyon komoly tapasztalatra tett szert a szegmensben, autói közutakon összesen több mint 10 millió mérföldet tettek meg, szimulációkban pedig az összesített kilométeróra már hétmilliárd mérföld környékén jár. A cég autói ráadásul Arizonában már jó ideje biztonsági sofőr nélkül róják az utakat, sőt, a vállalat már tavaly elkezdte egy önvezető autókra építő fuvarszolgáltatás tesztüzemét is, amely néhány hónapon belül élesben is elindulhat Arizonában.

A DMV által engedélyezett tesztterület

A most elnyert engedély persze nem jelenti azt, hogy a Waymo Kaliforniában bárhol szabadjára engedheti autóit, a közúti tesztelés továbbra is szigorú korlátok mellett zajlik. Első körben a cég csak a Mountain Wiew-beli főhadiszállás tágabb vonzáskörzetében tesztel majd, a bejárható területet kiterjesztésekor pedig újabb engedélyért kell folyamodnia a DMV-hez. A megkötésekhez az is hozzá tartozik, hogy az autókat a cég a városi és vidéki utak mellett csak a legfeljebb óránkénti 65 mérföldes sebességkorláttal rendelkező autópályákon tesztelheti, megfelelő látási és útviszonyok között. A Waymo szerint autói ködben és mérsékelt esőben is biztonságosan közlekednek, ez utóbbiakat a frissen kapott engedély is magában foglalja.

A vállalat szerint ha az autók mégis olyan szituációba kerülnének, amelyet nem tudnak kezelni, félrehúzódnak, és addig várnak míg nem sikerül értelmezniük az adott közlekedési helyzetet - legrosszabb esetben pedig vélhetően a cég egy sofőrjének érkezéséig. Kaliforniában a Waymo szerint első körben a saját alkalmazottai utaznak majd az önvezető járművekkel, később pedig a cég akárcsak Arizonában, a korlátozott publikus tesztelés elindítását is tervezi.

Újabb fontos mérföldkőről van szó a Waymo történetében, amely azt is jól mutatja, hogy a cég több autóipari versenytársat is maga mögött tudott hagyni fejlesztési tempójával. Persze az Alphabet-leány sem igazodott mindig ilyen példamutatóan a szabályozásokhoz, néhány hete derült ki, hogy a cégtől az Uberhez kiugrott Anthony Levandowski 2015-ben többször is tiltott utakra vitte az önvezető autókat, aminek nem egyszer baleset lett a vége. A vállalat most blogposztjában talán a nemrég napvilágot látott esetek miatt is igyekezett a szokottnál is nagyobb hangsúlyt fektetni a biztonságra, kiemelve, hogy az autók mielőtt az utakra kerülnének tüzetes vizsgálatokon esnek át, és a tesztterületeket is csak a megfelelő tapasztalatszerzés után bővítik ki.