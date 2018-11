Vállalati kiadást kap a DJI Mavic 2 drón

A nagyvállalatokat és kormányzati szerveket veszi célba legújabb drónjával a DJI: a Mavic 2 Enterprise, az augusztusban bemutatkozott Mavic 2 sorozat vállalati felhasználáshoz igazított kiadása moduláris felépítéssel nyit az olyan területek felé, mint az infrastruktúra-vizsgálat, katasztrófaelhárítás vagy akár a bűnüldözés.

Az új drónon a Mavic 2 Zoomból megismert 12 megapixeles, háromtengelyes stabilizátorral felszerelt kamera található, 2x optikai zoommal - érdekesebb azonban, hogy a drónra egy sor kiegészítő rögzíthető különböző feladatokhoz. Ilyen a négyrotoros gép tetejére csatolható, 2400 lumen fényerejű dupla fényszóró, amelyet a gyártó egyebek mellett éjszakai mentési feladatokra szán, vagy épp a 100 decibel hangerejű hangszóró, amelyen keresztül a pilóta előre felvett hangutasításokat is lejátszhat, ami ugyancsak a vészhelyzeti műveleteknél jöhet jól. A repertoárba emellett egy M2E Beacon névre keresztelt fénybója is bekerült, amely sorozatos felvillanásokkal jelzi a drón pozícióját gyenge látási viszonyok között, elkerülendő az ütközést más légi járművekkel.

A készített felvételek tárolásához a gép 24 gigabájt beépített tárhelyet kapott, amely jelszóval is védhető. Utóbbi a drón használatára is kiterjed, azaz beállítható, hogy nem csak az adatátvitelhez, de az indításhoz is jelszót kérjen az eszköz. A felvételeket egyébként a rendszer automatikusan GPS koordinátákkal és időbélyeggel is ellátja. A biztonsági funkciók sorát a cég emellett a Local Data Mode-dal is bővíti, ez utóbbit aktiválva a drónhoz kapcsolódó mobileszközről nem küldhető, és nem is fogadható adat online kapcsolaton keresztül, ami plusz védelmi vonalat jelenthet például kritikus kormányzati feladatoknál.

A csomagba a DJI AirSense technológiája is bekerült, a Mavic 2 Enterprise egy integrált vevőn keresztül folyamatosan figyel a környező repülőgépektől, helikopterekről érkező ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) jelekre, és figyelmeztetéseket küld a közelben elhaladó járművekről, így a forgalmas légterekben való navigációt is megkönnyítve, illetve biztonságosabbá téve. A gép távvezérléséhez a cég Ocusync 2.0 megoldását használja, amely a 2,4 és 5,8 gigahertzen történő kommunikációt is támogatja, továbbá képes párhuzamosan külön-külön frekvenciákat allokálni az uplink és downlink adatfolyamoknak.

Teljesítmény tekintetében a drón a sorozattól már megismert óránkénti 72 kilométeres csúcssebességet hozza, továbbá a gyártó itt is 31 perces maximális repülési időt ígér - noha erről egy új, kifejezetten az Enterprise kiadáshoz fejlesztett akku gondoskodik, amely mostoha körülmények között is használható marad, a cég szerint akár -10 Celsius hőmérsékleten is. A drón hatótávolsága, akárcsak a konzumer kiadások esetében, közel 8 kilométer, illetve természetesen itt is megtalálható az automatikus akadálykikerüléshez használt nyolc hagyományos és két infravörös szenzor, illetve a hozzá tartozó APAS (Advanced Pilot Assitance System) rendszer.

A drón már megrendelhető, nettó 2000 dolláros áron, ebben a Mavic 2 Enterpreise mellett a hozzá tartozó kontroller, egy akku, a fentebb sorolt kiegészítők, illetve egy védőtok is benne van. A DJI drónjait már jó ideje nem csak a hobbisták vásárolják, a hangsúlyosabb vállalati fókusz azonban továbbra is nagyon fontos a cég számára, főleg miután tavaly az Egyesült Államok hadereje meg nem nevezett biztonsági kockázatok miatt felfüggesztette a gyártótól származó drónok használatát, illetve a cég alkalmazásait is törölte minden eszközéről.