Nagyot nőtt a mobilos kompetencia a magyar netezők körében

Ezúttal a digitális képességek fejlődését vizsgálta az eNET - Telekom "Jelentés az internetgazdaságról" 1017 felnőtt internetező megkérdezésével. A kutatás egyik hivatkozott előzménye az Európai Bizottság 2017-es DESI (Digital Economy and Society Index) jelentése, amely az Európai Unió valamennyi országában felmérte a digitális képességek szintjét, és ez alapján a magyar felhasználók átlag alatt teljesítettek. A magyarok közül 76 százalék használta legalább hetente egyszer az internetet, ami alatta marad az EU-s 81 százalékos átlagnak. Ezen belül is 26 százalék tartozott az átlagon felüli magyar felhasználók közé, míg 24 százalék az átlagos és 27 százalék az alacsony kategóriába, a további 23 százalék viszont egyáltalán nem rendelkezett digitális képességekkel az EU felmérése szerint.

Az eNET az EU-s adatokhoz képest kizárólag a rendszeres internetezők körében vizsgálta a magyarokat 2018 októberében, méghozzá hat-hat kulcstevékenységre kiterjedően. A felhasználók megadhatták, hogy a felsoroltak közül melyeket végezték már valaha "eszköztől függetlenül az interneten" / számítógépen vagy laptopon / okostelefonon vagy tableten (ld. ábra). Minél több tevékenységet jelölt meg a kérdőívkitöltő, annál inkább a hozzáértő felhasználó kategóriába tartozott az alacsony (1-2 tevékenység), közepes (3-4 tevékenység), magas (5-6 tevékenység) digitális kompetencia skálán. A mérés alapján összességében az internetezők közül 41 százalék sorolható a magas kompetenciaszintűek közé, szintén 41 százalék a közepes és csak 18 százalék az alacsony kategóriába.

A felmérést az eNET kutatói 2015-ben is elvégeztek a fentihez hasonló eredménnyel, mivel akkor 37 százalék tartozott a magas szinthez, 43 százalék a közepeshez és csak 20 százalék ragadt meg alacsony képességszinten. Azonban az eszközhasználatban megfigyelhetőek az eltolódások az elmúlt három évre vonatkoztatva. Látványos módon 2015-ben az okostelefon és a tablet teljes körű használata még elmaradt az asztali számítógép és laptop mögött, ami mostanra megfordult.

A mobil eszközök használatával kapcsolatos kompetencia nőtt a legnagyobb mértékben, azaz magas kompetenciaszinten 33 százalékról 44 százalékra, miközben az alacsony szint meglehetősen lecsökkent (38-ról 27 százalékra). Ezzel párhuzamosan asztali számítógépen és laptopon a magas kompetenciaszinten lévő 42 százalék 38-ra csökkent, míg az alacsony szint kifejezetten megnőtt 22-ről 29 százalékra. Ebből is látható a hétköznapokban is megfigyelhető trend, hogy a hagyományos eszközöket egyre inkább a mobileszközök használata váltja fel.

A leggyakrabban végzett tevékenységek közé a böngészés (90 százalék), az e-mailezés (88 százalék), az információkeresés (85 százalék), a közösségi oldalak látogatása (75 százalék) és az internetes híroldalak megtekintése (72 százalék) tartozik - írja a kutatási jelentés. Ezzel kapcsolatban is látható egyébként az arányok eltolódása, mivel három éve még az emailküldés volt a legnépszerűbb tevékenység (94 százalékkal) és az információkeresés a második (88 százalékkal). A harmadik helyen pedig 2015-ben az üzenetírás szerepelt chatszobákba, hírcsoportokra és fórumokra (66 százalék), ami helyett jelen kutatásban valószínűleg inkább a közösségi oldalak látogatása szerepel.

Közben nőtt azoknak is az aránya (70-ről 75 százalékra), akik szerint fontos a saját digitális kompetenciájuk folyamatos fejlesztése. Ráadásul a "digitális világgal kapcsolatos tudásbővítés" első számú forrása is még inkább az internet, míg 2015-ben 60 százalék kereste problémáira a választ elsősorban az interneten, addigra most már 69 százalék. Azonban a megkérdezettek 43 százaléka rendelkezik olyan családtaggal, aki nem szokott internetezni, de eszközhiány miatt ezt inkább a képességeire fogja. A változás érdekében a kérdőív kitöltői fontosnak tartják a családtagok segítségét és a szemléletformálást, mivel 82 százalék szerint mindenkinek segíteni kellene kihasználni a digitális világ előnyeit. Továbbá 74 százalék szerint a társadalom fejlettsége is nagyban függ attól, hogy a tagjai milyen mértékben élnek a technológia nyújtotta lehetőségekkel.

Metodológia

A vizsgálat az eNET - Telekom "Jelentés az internetgazdaságról" kutatása keretében készült, amely 2015 után második alkalommal elemezte a digitális kompetencia kérdését. A felmérés a Véleményem Van (Veva.hu) online kutatási közösség tagjainak körében készült 1017 internetező megkérdezésével 2018 októberében. Az adatok nem, kor és régió alapján reprezentálják a 18 évnél idősebb hazai internetezők véleményét.