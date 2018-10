Gigafelvásárlás: 34 milliárdért viszi a Red Hatet az IBM

Gigafelvásárlást jelentett be az IBM, a cég nem kevesebb mint 34 milliárd dollárért vásárolja fel a nyílt forrású Red Hatet, hibrid felhős szolgáltatásainak erősítésére - ha a szabályozók és részvényesek is rábólintanak, ez lehet a vállalat történetének legnagyobb felvásárlása. A Red Hat az akvizíciót bejelentő közleményében a megállapodásról mint 2018 legfontosabb tech-cég összeolvadásáról beszél, amivel valószínűleg nem jár messze az igazságtól.

Az IBM és a Red Hat együttműködése több mint két évtizedre nyúlik vissza, a cégek szerint az összeolvadás így evolúciós lépésnek is tekinthető. A nyílt forrású fejlesztéseiről ismert vállalat a felvásárlás után továbbra is önálló egységként működik majd az IBM Hybrid Cloud üzletágának szárnyai alatt. A felek azt is hangsúlyozzák, hogy a tranzakciót követően a Red Hat megtartja céges kultúráját, nyílt vezetési modelljét és hozzájárulásait a nyílt forrású projektekhez, valamint fejlesztési modelljét. A Red Hat jelenlegi együttműködéseit sem érinti az akvizíció, egyebek mellett az Amazon Web Services, a Microsoct Azure, a Google Cloud és az Alibaba is marad a cég partnereinek listáján, az IBM Cloud mellett. Ennek megfelelően a ismert Red Hat termékek fejlesztése is változatlanul folyik majd, legalábbis egyelőre. A cég vezérigazgatója Jim Whitehurst megtartja pozícióját, illetve bekerül az IBM senior menedzsment csapatába is, ahol közvetlenül Ginni Rometty vezérigazgatónak jelent majd.

Az 1993-ban alapított, kaliforniai központú Red Hat leginkább a cég nevével fémjelzett, Red Hat Enterprise Linux nagyvállalati Linux-disztribúciójáról lett ismert, de mára egy sor egyéb vállalati szoftvert is kínál, a tároló és middleware termékektől egészen az RHV (Red Hat Virtualizaton) nagyvállalati virtualizációs megoldásig. A cég emellett rengeteg szabad szoftveres projektet felügyel, illetve a 2016 óta a Linux kernel második legnagyobb hozzájárulója.

A Red Hat szerint bár a nagyvállalatok jellemzően többféle cloud megoldást is használnak, mégis munkafolyamataik mintegy 80 százaléka továbbra sem került át felhős környezetbe - a cég szerint ez elsősorban a zárt felhős szolgálatatásoknak köszönhető, amelyek megnehezítik vagy akár ellehetetlenítik a vállalati adatok mozgatását a különböző cloud megoldások között, a többféle, egymással nehezen együttműködő felhő használata pedig menedzsment- és biztonsági problémákat is hordoz. Az összeolvadást követően a két vállalat ezekre a problémákra fókuszálna a hibrid felhős megoldások népszerűsítésével.

A Red Hat az akvizícióval komoly előnyhöz juthat a piacon, hiszen hozzáférést kap az IBM sales erőforrásaihoz, amivel termékportfóliója sokkal inkább reflektorfénybe kerül a nagyvállalati szegmensben, ahol a nyílt forrású megoldások jellemzően nem tudnak akkora láthatóságot szerezni maguknak, mint versenytársaik. Az IBM célja persze nem merül ki abban, hogy a Red Hatet rivaldafénybe tolja, ahogy a cégek közleményükben is aláhúzzák, a lépéssel a "vezető hibrid felhőszolgáltatót" hoznák létre, széles körben nyitva a nyílt forrású technológiák felé. Az biztos, hogy a Red Hattel kiegészülve az IBM stagnáló bevételeket, és egyre gyengébb nyereséget produkáló felhős üzletága végre lendületet kaphat, ami segíthet behozni lemaradását az olyan szereplők, mint az Amazon, Google vagy a Microsoft mögött, amely éppen virágkorát éli. Persze a Red Hatnél sem minden fenékig tejfel, ahogy a Wired is kiemeli, a cég részvényei június végén egy nap alatt 14 százalékot zuhantak, miután a cég közzétette szerény negyedéves eredményeit, azóta pedig további 17 százalékkal estek vissza.

Ennek fényében nem csoda, hogy elemzők szerint a csillagászati, 34 milliárd dolláros felvásárlási ár még az cégek kaliberét szem előtt tartva is igen magasnak mondható, így az üzlet lezárulta után tempós növekedést kell majd produkálnia a párosnak a felhős szegmensben, hogy a megállapodás kifizetődő legyen. Ezen a téren mindenesetre a cégek egy ideje már elkezdték a munkát, a duó idén májusban jelentette be, hogy összefog a hibrid cloud szegmens felpörgetésére. Akkor a vállalatok a Red Hat OpenShift Container Platform és az IBM Cloud Private összeboronálásával kezdték az együttműködést.

A vállalatok megegyezése alapján az IBM részvényenkénti 190 dolláros áron veszi meg a céget, továbbá 2020-ban és 2021-ben a tervek szerint szünetelteti majd részvényvisszavásárlási programját az akvizíció miatt. Az üzlet még a felelős szabályozók, illetve a Red Hat részvényeseinek jóváhagyására vár, a tervek szerint ha minden rendben megy 2019 második felében zárulhat majd le. Idén a tech-óriások nagyon lelkesen kapkodtak a nyílt forrású megoldások után, elég a GitHub felvásárlására gondolni, amelyet a Microsoft 7,5 milliárd dollárért kebelezett be (az akvizíció épp a napokban zárult le), vagy épp a Salesforce 6,5 milliárdos üzletére, amelynek során a MuleSoftot kebelezte be.