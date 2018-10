A Facebook a Musical.ly sikerére pályázik

Egy újabb önálló mobilos alkalmazáson dolgozik a Facebook a TechCrunch-nak nyilatkozó jelenlegi és korábbi fejlesztők elmondása szerint. A Lasso kódnéven futó projektben a közösségi óriás egy kifejezetten tizenévesekre fókuszáló zenei-videós szolgáltatást készít, amellyel egyaránt lehet majd tátogós-éneklős és táncolós felvételeket feltölteni.

A megoldás lényegben egy az egyben a nemrégiben a ByteDance által felvásárolt és TikTokra keresztelt Musical.ly alkalmazásra hasonlítana. A Musical.ly elsősorban az európai és az amerikai fiatalok körében volt népszerű, nagyjából 100 millió havi aktív felhasználóval. A TikTok viszont világszerte 500 millió tizenévest vonzott a szolgáltatásba, elsősorban Ázsiában - Kína kivételével, mivel ott Douyin néven működik a megoldás. A ByteDance tehát egymásba olvasztotta a két appot, amelyet most már TikTok néven lehet az alkalmazásboltban megtalálni.

Az appok letöltésszámát (App Store-ban és Play Store-ban) vizsgáló kimutatásokból pedig látszik, hogy a videós zenei alkalmazás továbbra is rendkívül népszerű, a legutóbbi negyedévben a negyedik helyet foglalta el a rangsorban. Ez tény pedig már csak azért is szemet szúrhatott a Facebooknak, mivel az első három és az ötödik helyen is a saját appjai szerepelnek, méghozzá a TikToknak a szintén fiataloknak szóló Instagramot sikerült leköröznie. Ebből pedig értelemszerűek következett, hogy a Snapchat funkcióinak Instagramba másolását követően most érdemes lesz a cégnek a Musical.ly / TikTok alkalmazás funkcióit is lekövetnie a siker érdekében.

A fejlesztéssel a Facebook a videós csapatot és a Watch szolgáltatás fejlesztőit bízta meg, hogy Brady Voss termékigazgató irányításával tervezzék meg a zenei videós konkurenst. Voss korábban a Facebook TV alkalmazáson és a fejlődő országokba szánt, de az alacsony felhasználószám miatt nemrégiben bezárt TrueCaller-szerű tárcsázós appon dolgozott. A források szerint viszont a termékigazgató kiemelkedően jó érzékkel nyúl a kreatív önkifejezést segítő szolgáltatásokhoz, ezáltal a Lasso projektet sikerre viheti.

Így már érthetőek a zenei szerződések

Nagyjából egy éve folytat tárgyalásokat a közösségi óriás a nagy zenei kiadókkal, amelynek okát eddig csak találgatni lehetett. A Universal Music Group-pal kötött szerződést követően a vállalat annyit nyilatkozott, hogy újfajta zene-alapú funkciókat szeretne majd biztosítani a szolgáltatásaiban, úgy mint a Facebookon, az Instagramon, a Messengeren és Oculuson. Ugyan a Lasso jelenleg nem egy új funkcióként, hanem különálló alkalmazásként szerepelt a tervek közt, de könnyen elképzelhető, hogy a zenei licencek a szerződések alapján erre is kiterjeszthetők lesznek.

Így csökken a Facebook népszerűsége az amerikai fiatalok körében (Forrás: Piper Jaffray)

Magára a Facebookra már nem valószínű, hogy a cég vissza tudná csábítani a fiatal felhasználókat, ahol már inkább az idősebbek aktívak. Az amerikai tizenéveseket vizsgáló Piper Jaffray kutatás szerint márc csak az 5 százalékuknak a Facebook a kedvenc közösségi oldala. A cég folyamatosan próbálkozik új, fiataloknak szóló szolgáltatástok indításával, mint például a Snapchat-klón Poke, de eddig nem járt sok sikerrel. A Musical.ly-hoz és a TikTokhoz hasonló alkalmazás esetleg újra sikert hozhat a vállalatnak a tizenévesek körében.