Microsoft: igazi aranykor

Kezdjük a sarokszámokkal: a Microsoft bevétele a negyedévben elérte a 29,1 milliárd dollárt, ami 19 százalékos növekedésnek felel meg. Ennek jelentős része, 8,8 milliárd dollár az adózott eredmény, ez utóbbi 34 százalékos növekedést jelent. Tiszta öröm, hogy a korábban bántó egyszeri tételek sem húzták most le a céget, így tényleg megláthattuk, mennyire ütős is a Satya Nadella által újraépített készpénznyomtató masina.

A Microsoftnak három, nagyjából azonos méretű szegmense van, a Productivity and Business Processes az Office, az Office 365, a LinkedIn és a Dynamics termékcsaládokat fogja össze. Az Intelligent Cloud alá tartoznak a szervertermékek és az Azure felhős megoldások, illetve szintén ide sorolja a cég a nagyvállalatok számára értékesített speciális szolgáltatásokat is. A csodás nevű "More Personal Computing" a klienstermékeket gyűjti, ide tartozik a Windows, az Xbox, a cég online szolgáltatásai és a Surface számítógépgyártás is (illetve ide tartozott a megboldogult okostelefongyártás). Lássuk, hogyan teljesítettek ezek?

Office és társai

Az irodai szoftverek 9,8 milliárdos forgalmat generáltak, ami látványos, 19 százalékos növekedés az egy évvel ezelőttihez képest - az árfolyamhatást kiszűrve is 18 százalékos emelkedésről van szó (a továbbiakban ezt a mutatót használjuk). Ahhoz mérten, hogy egy stabil, megállapodott termékcsaládról van szó, ez a növekedés rendkívül magasnak számít, az eredményt persze az új generációs termékek az Office 365 és a LinkedIn hajtották. A bevétel növekedésénél is többet mond az üzemi eredmény emelkedése. amely az előző év hasonló időszakához képest 3 milliárd dollárról 3,9 milliárdra nőtt.

Az egyes termékek teljesítményéről a Microsoft csak néhány részletet ejt el. Így megtudhatjuk, hogy a vállalati Office 365 előfizetések (tehát felhasználók) száma már meghaladja a 155 milliót, ami 29 százalékos növekedés tavalyhoz képest. A LinkedIn is húz, a bevétel 33 százalékkal emelkedett. Ami aggasztó, az a Dynamics, az SAP- és SalesForce-kihívó mindössze 20 százalékos növekedést mutatott fel.

Felhő

Az Intelligent Cloud szegmens is masszív növekedésben, a 8,6 milliárdos bevétel szédítő, 24 százalékos növekedést jelent. Az üzemi eredmény ezen belül 2,9 milliárd, ami szintén fantasztikus, 35 százalékos növekedést jelent. Ezek a számok egy kis cég számára is igen jó adatok lennének, a világ egyik legnagyobb vállalkozása esetében egészen hihetetlenek.

A következő negyedévekben ezt kell figyelni: az Azure növekedési üteme

A főszereplő persze az Azure, amely 76 százalékos növekedést produkált - sajnos a Microsoft továbbra sem árulja el, hogy ez pontosan mekkora bevételnek felel meg. A növekedési ütem folyamatosan esik, a tavaly még 89 százalék volt, de figyelembe véve, hogy idén már jóval nagyobb a bázis, nem érdemes ezen keseregni. A klasszikus szerveres termékek (Windows Server) már nem húznak, itt 9 százalékos a növekedés.

Windows, Xbox és online

Az utolsó szegmens 15 százalékos növekedéssel 10,8 milliárd dolláron állt meg, az üzemi eredmény 3,14 milliárd, ez 23 százalékos emelkedés. A növekedést mindkét elemnél a Windows és az Xbox húzta fel.

Az Xbox nagyot teljesített, a játékos bevétel 45 százalékkal, 2,7 milliárdra nőtt. Igaz, a Microsoft is elismeri, hogy ebben inkább az van, hogy a tavalyi negyedév (amelyhez a mostanit hasonlítjuk) kimondottan gyenge volt, később pedig hatalmasat húzott az Xbox One X, ennek lendülete érezhető most is, a hardveres bevétel (a tulajdonképpeni konzol) duplázott forgalmat generált. A játékoknál már korántsem ekkora a lendület, de ott is volt 36 százalékos növekedés.

Fantasztikus ütemben vásárolják a vállalatok a Windows 10-es PC-ket, ez pedig a Microsoft számaiban is visszaköszön, a Windows Pro OEM bevételek 8 százalékkal emelkedtek - és növekedést értek el az elmúlt öt negyedévben. Ezzel ellentétes irányú a nem-Pro (tehát konzumer) OEM-Windows fejlődése, amely az elmúlt öt negyedévben zsugorodott, ezúttal 5 százalékkal.

A Surface-ekkel a Microsoft a negyedévben először került a top 5-be az Egyesült Államokban, igaz, a top 4-től messze lemaradva, de ez már jelzi, hogy a cég PC-gyártói ambícióit érdemes komolyan venni. Ezzel együtt a cég most csak annyit közölt, hogy az innen származó bevétel szerény ütemben, 14 százalékot nőtt, köszönhetően a Surface Go és a Surface Book 2 bevezetésének. Annyit elejtett még a vállalat, hogy a következő negyedévben jobb eredményt vár, a negyedév során bejelentett két új modell, a Pro 6 és a Laptop 2 nyomán.

Összességében a Microsoft (megint) kicsattanó egészségről adott számot, az igazán fontos ügyfelek, a nagyvállalatok továbbra sem tudnak betelni a cég szoftvereivel. Ehhez a piachoz képest a konzumer Windows vagy épp a hamvába holt okostelefonos próbálkozás igazából lábjegyzet. Az izgalmas kérdés inkább az, hogy a Microsoft mikor talál versenytársakra - a legfontosabb bizniszekben (nagyvállalati felhő, nagyvállalati kliens operációs rendszer) ugyanis gyakorlatilag egyeduralkodóként tarolja le a piacot.