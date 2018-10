Az App Store-ba is utat találnak a csaló appok

Nem csak a klasszikus malware-ektől kell tartaniuk az alkalmazásboltokban böngésző felhasználóknak, a csalásokra építő appok is szépen pörögnek - derül ki a Forbes írásából. A lap egy olvasó megkeresését követően számolt be az Apple alkalmazásboltjában tevékenykedő csalókról, akik jókora összegeket gombolnak le a gyanútlan felhasználókról.

Az ominózus appot, amelynek kapcsán a Forbesot megkeresték az Apple a cikk megjelenése után gyorsan törölte alkalmazásboltjából, több más, hasonló szoftverhez hasonlóan. A szóban forgó alkalmazás egyszerűen QR Code Reader névre hallgat fejlesztője pedig a TinyLabs nevű cég. Ahogy az nevéből is sejthető, egy szimpla QR-kód olvasóról van szó, amely a végtelenül egyszerű funkcionalitásért vaskos előfizetési díjat követel a felhasználóktól - miközben az App Store oldalán csak egyszeri összegről beszél.

Az app megnyitásakor egy nagyméretű Start gomb jelenik meg, amelyen az árazási adatokat a fejlesztők alig láthatóan jelenítették meg. Erre bökve kapásból egy az Apple-től ismert fizetési ablak ugrik fel, amelyből kiderül, az app három napig ingyenes, majd heti négy dollárt von le a felhasználótól. Miután a legtöbben valószínűleg nem fizetnének ennyit egy hasonló appért, a home gombbal próbálnak menekülni a fizetőoldalról - miután azonban abban található a fizetések megerősítéséhez használt ujjlenyomat-olvasó is, ezzel le is zajlik a fizetés, vagy legalábbis megindul az ingyenes időszak, amelyet követően az app elkezdi levonni a négy dolláros heti díjat, ami évi 156 dollárra is feltorlódhat.

A módszer sajnos nem mondható egyedinek, az Apple több hasonló appot is elcsípett és törölt a napokban platformján, tavaly pedig egy a felhasználóktól nem kevesebb mint havi 80 ezer dollárt kicsaló "VPN" alkalmazást is kiebrudalt az App Store-ból. Akkor a cég azt ígérte, nagyobb figyelmet fordít a hasonló csalásokra, miután azonban a TinyLabs alkalmazása és társai idén is be tudtak kerülni az alkalmazásboltba, láthatóan bőven akad még rés a cupertinói óriás pajzsán.

A QR Code Reader ráadásul nem csak átcsúszott a védvonalon, de törléséig virágozni is tudott: október elején a 235. legnagyobb bevételt generáló app volt App Store-ban, olyan szereplőket előzve meg mint a The Sims vagy a Duolingo. Ehhez ráadásul túlnyomóan pozitív értéskelések társultak, a tiltás előtt a szoftver 4,6-os pontszámot tudhatott magáénak, annak dacára hogy az októbert megelőző 90 napban több mint ezren adtak rá egyetlen csillagot, azaz a legalacsonyabb értékelést az Apple alkalmazásboltjában. Az öt csillagos értékelésekhez tartozó, sok esetben egyértelműen véletlenszerűen generált halandzsából álló kommenteket megnézve gyorsan kiderül, hogy hamis értékelésekről van szó, amelyekkel a fejlesztők mesterségesen emelték az app értékelését.

Ugyanezeket a módszereket még legkevesebb 18 csaló alkalmazás használta a Forbes szerint az Apple legutóbbi tisztogatását megelőzően, amelyek akár évi több mint 4500 dolláros előfizetési díjakat is felhalmozhattak. Ezek közül a legtöbb valamilyen pofonegyszerű, valóban használható funkciót kínált, mint az időjárás előrejelzés vagy épp videóvágás, ahhoz viszont aránytalanul kövér árcédulát csapott, a fentiekhez hasonló félrevezető fizetési módokkal.

A felhasználók ilyen szándékos félrevezetése élesen szembemegy az Apple irányelveivel, amelyek megkövetelik az egyértelmű, világos megfogalmazást a fejlesztőktől, így az sem teljesen érthető, egyáltalán hogy sikerült bekerülniük az App Store-ba, illetve huzamosabb ideig ott is maradniuk annak felületén. Az mindenesetre biztos, hogy a csaló appok fejlesztői nem csak a felhasználókat, de a becsületes fejlesztőket is károsítják, akiknek a mesterségesen feltornázott App Store-os pontszámokkal kell versenyezniük, illetve akik termékeit a felhasználók a negatív tapasztalatok után ugyancsak bizalmatlanul kezelik majd.

Az Apple mindenesetre az ügy után komoly tisztogatásba kezdett és számos, félrevezetőnek ítélt appot törölt az App Store-ból. A csaló appok kiirtásának számos, a "szürke zónában" mozgó alkalmazás is áldozatul esett, amely bár legitim funkcionalitást kínált, nem is feltétlenül csillagászati áron, fejlesztője az előfizetési konstrukciót nem írta le elég egyértelműen - ezek a megfelelő tatarozások és helyesbítések után kerülhetnek vissza az App Store-ba.