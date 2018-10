AMD: szinte senkinek sem kell már Radeon

Ahogy arra hónapok óta számítani lehetett, rosszul érintette az AMD GPU-s eladásait a bányászláz vége. A Radeonok kereslete számottevő mértékben megcsappant, amely miatt a vállalat forgalma mindössze 4 százalékkal nőtt az egy éve regisztrált 1,58 milliárdhoz képest. A profit lényegesen nagyobb mértékben, 67 százalékkal ugrott meg, ám az így elért 102 millió dollár rendkívül szerény, ennél sokkal többet várnak a befektetők. Ezt mi sem mutatja jobban, hogy a tőzsde zárása után közzétett jelentés hatására nagyjából 25 százalékot zuhant az AMD papírjainak értéke.

A GPU-s eladások megfeneklése miatt a kliensprocesszorokkal és GPU-kkal foglalkozó Computing and Graphics szegmens felemás teljesítményt mutatott. A divízió forgalma a tavalyi 835 millióról 12 százalékkal 938 millió dollárra nőtt. Az AMD szerint ez a Ryzenek érdeme, a Zen-alapú processzorok ugyanis már a kliensprocesszoros eladások több mint 70 százalékát teszik ki (mármint az AMD portfólióján belül). Ebben természetesen a notebookokhoz tervezett termékek is benne vannak, mely termékekre egyre több gyártó épít, az év végére 60-ra nő a piacon lévő modellek száma. A tervezőcég számára kapóra jött az Intel problémája, a konkurens ugyanis képtelen kellő mennyiségű processzort szállítani, amely miatt számos partner részben az AMD termékei felé fordult, összességében a vártnál is jobban teljesítettek a processzorok.

A GPU-s eladásokat már garantáltan nem teszi ki az ablakba a cég. Az AMD könyvelési gyakorlata miatt sajnos nem publikus, hogy a Computing and Graphics divízió forgalmának pontosan mekkora része származott a grafikus egységekből, az azonban tény, hogy nagyot estek az eladások. Ez elsősorban a játékosoknak szánt, kiskereskedelmi csatornákon értékesített Radeonok értékesítéseit takarja. Ezeket a termékeket vásárolták a bányászok, ám az elmúlt hónapokban tapasztalt masszív árfolyamesés miatt ma már nem éri meg tovább futtatni a farmokat, amely gyakorlatilag teljesen megakasztotta a vásárlásokat.

Öröm az ürömben, hogy az adatközpontos és OEM eladások (pl. mobil Vega) valamelyest kompenzálták a zuhanást, ám még így is egy nagyjából 150-200 millió dolláros lyuk keletkezett a forgalomban, amelyet versenyképes termékek nélkül szinte lehetetlen lesz záros határidőn belül betömni. Az AMD lemaradását jól szemlélteti, hogy a piacon lévő legerősebb, Vega 64 videokártya nagyjából 60 százalékkal van lemaradva az Nvidia aktuális zászlóshajójának számító GeForce RTX 2080 Ti-től, amely szakadék új rekordnak számít a két cég rivalizálásban.

Az AMD jobb híján a kifejezetten adatközpontokhoz tervezett 7 nanométeres Vegába kapaszkodik, amely a tervek szerint még az év vége előtt a piacra kerülhet. A vállalatnak ugyanakkor ezen a piacon sem lesz könnyű dolga, az Nvidia Teslák ugyanis tetemes előnnyel, illetve a piac nagyjából 80-90 százalékával rendelkeznek. A játékosoknak szánt Radeonok terén az AMD bevallottan nem számít sok jóra a jövő év második feléig, ekkor érkezhetnek meg az immár ugyancsak 7 nanométerre épülő Navi kódnevű termékek, így a következő egy év még borítékolhatóan a GeForce-ok egyeduralmáról szól majd.

A nagyvállalati, beágyazott és a semi-custom (nagyrészt konzolos) divízió sem vitézkedett. Ennek forgalma 5 százalékkal, 749-ről 715 millió dollárra mérséklődött. Az AMD szerint ennek elsődleges oka a konzolokban keresendő, amelyekből egyre kevesebb bevétele származik a tervezőcégnek. Az egyedi lapkákra mutatkozó csökkenő igényt az egyre növekvő szerverprocesszoros eladások kompenzálják, ezekre ugyanis a darabszámot és a forgalmat tekintve is két számjegyű növekedést regisztrált a cég. A negyedéves számokat taglaló konferenciahíváson a vállalat vezérigazgatója, Lisa Su elmondta, hogy a 24 és 32 magos Epyc modellekre mutatkozik a legnagyobb igény. Ennek hála az év végére 5 százalék körülire nőhet az AMD piaci részesedése, amelyet jövőre már 10 százalék fölé tornászna fel a tervezőcég. Ehhez készül az Epyc második generációja, melynek fejlesztése továbbra is a tervek szerint halad, a kiemelt partnerek már javában tesztelik a mintapéldányokat.

A következő negyedévben körülbelül 1,45 (+/-50 millió) milliárd dolláros bevételre számít, ami nagyjából egyezne a 2017 negyedik negyedévében elért forgalommal, az AMD tehát a GPU-s eladások hanyatlása miatt stagnálásra számít.