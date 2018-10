Frissítette csatanotebookjait a Dell

Új, harctéri notebookokat állított csatasorba a Dell: a vállalat masszív Latitude Rugged sorozata mindjárt három új géppel bővül, a 7424, 5424 és 5420 modellek formájában. Az eszközöket a vállalat a Rugged vonaltól megszokott módon nem a légkondicionált irodákba szánja, a strapabíró notebookokat sokkal inkább építési területeken, vagy akár a katonai bevetéseken képzeli el.

Dell Latitude 7424 Rugged Extreme

A leginkább felvértezett modell a Rugged Extreme 7424, amely IP65 védelmi besorolást kapott, vagyis a pornak teljes mértékben ellenáll, illetve kisnyomású vízsugár ellen is minden irányból védett, ennek megfelelően esőben vagy akár homokviharban is használható. A gép az extrém hőmérsékleteknek is derekasan ellenáll, -29 és 63 Celsius között használható, kikapcsolt állapotban pedig -51 fokos hideggel és 71 fokos hőséggel is megbirkózik. A testes készülékház, illetve a sarkain lévő jókora gumiütközők sem dísznek kerültek a notebookra, az akár másfél méterről leejtve is használható marad.

Dell Lattitude 7424 Rugged Extreme

A Rugged 5424 és 5420 eggyel szerényebb védelemmel érkeznek, noha ezek is jóval többet bírnak, mint a mezei notebookok. A gépek hivatalosan 0.9 méteres esést bírnak ki, betonra fektetett rétegelt lemezre érkezve, emellett a rázkódásnak és a pornak is ellenállnak. Itt ez egész pontosan IP52-es védelmet jelent, azaz por ellen védettek a gépek, továbbá a fröccsenő víz sem tesz kárt bennük. Használat közben ez a két modell "csak" a -29 és 60 Celsius közötti tartományt viseli el, kikapcsolva viszont a 7424-hez hasonlóan bírja a hideget-meleget.

A strapabíróság mellett a széria komoly erőssége, hogy az eszközökben mindjárt két cserélhető akkumulátor is helyet kapott. Ezeket egyszerre is használhatjuk a készülékben, de menet közben cserélgetni is lehetőség van a telepeket, így több akkuval felfegyverkezve a gépek hosszú ideig, megszakítás nélkül használhatók akkor is, ha kilométerekre vagyunk a legközelebbi konnektortól.

Dell Lattitude 5424 Rugged Extreme

Mindegyik eszköz 14 hüvelykes, Full HD kijelzővel érhető el, amely igény szerint érintésérzékeny kivitelben is kérhető és a gyártó szerint a szabadban, erős napfényben is jól látható. A páncélzat mögé mindhárom gépnál akár négymagos, Kaby Lake R szériás Intel processzor is választható, AMD Radeon 540 grafikával és 32 gigabájt RAM-mal. A notebookok kihajtható oldalsó védőajtajai mögött csatlakozók széles választéka figyel a hagyományos USB portok mellett egy USB-C aljzatot is találunk rajtuk, igaz mindet csak USB 3.0 támogatással. Emellett, HDMI, DisplayPort gigabites Ethernet, VGA, SD kártyaolvasó és igény szerint soros port is kérhető a gépekre, amelyek LTE, sőt GPS támogatással is elérhetők.

A csatanotebookok persze szokás szerint nem olcsók, a Dell Latitude 5420 Rugged ára nettó 1399 dollárról indul, az 5424-é pedig nettó 1499 dollárról. A 7424 Rugged Extreme-ért legkevesebb nettó 3499 dollárt kell kicsengetni.