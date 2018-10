Jelentős megújuláson ment át a Spotify Premium

Több újítással is előhozakodott a Spotify a prémium mobilos megoldáscsomagjában, köztük egyszerűbb navigációval, személyre szabott kereséssel és végtelenített rádiós lejátszási listákkal - jelentette be egy blogbejegyzésben. A változások része, hogy az alkalmazás főbb menüpontjainak listája ötről háromra rövidült le, mégpedig az ajánlókat tartalmazó kezdőlapon kívül az új dalok felfedezését ösztönző keresésre és a kedvenc dalokat, előadókat, listákat, podcastokat tartalmazó saját gyűjteményre.

A keresés kategórián belül egyszerre fedezhetők fel az előadók, a zeneszámok és a nemrég fókuszba került podcastok, akár konkrét kereséssel vagy csak tallózással a lehetőségek közt. A menüpontban ugyanis személyre szabottan jelennek meg a műfajok, és ezen belül a kapcsolódó lejátszási listák. A műfajokhoz tartozó mappák közül elöl szerepelnek minden felhasználó esetében a saját kedvelt stílusai, amelyeknek sorrendje folyamatosan változhat a zenei ízlésük alakulásával együtt. Ezenkívül viszont a szolgáltatás célja, hogy a böngészhető kategóriák közt több olyat is ajánljon, amelyet a felhasználó még nem hallgatott, de az algoritmusok szerint a stílusához közel állhat - talán így akarja bemutatni a kevésbé ismert, független zenészeket a közönségnek, akiket közvetlen szerződéssel keresett meg a kiadók helyett.

Az ingyenes Spotify keresője (jobbra) már tavasszal megújult, most pedig a premium is (balra)

A rádió pedig mostantól nem külön menüpontként jelenik meg, hanem egy választható opció, miután a felhasználó rákeres egy előadó nevére - nem csak az előadó számait hallgathatja meg, hanem az előadóhoz hasonló stílusba tartozó más zeneszámokat is az Artist Radio listákon keresztül. A cég közleménye szerint a rádiók mögött ugyanaz az algoritmus dolgozik, amely a Discover Weekly és más személyre szabott listákat is összeállítanak, és így nem is igénylik a kedvelt és nem kedvelt jelzések használatát, mivel valószínűleg a hallgatott zeneszámokat veszik figyelembe a kapcsolódó stílusokkal együtt. Ezek a listák pedig a perszonalizáció és a folyamatos frissítés mellett végtelenítettek, és akár offline verzióban is hallgathatók.

Nemrégiben a zenestreaming szolgáltatás dalkereső funkciója is hasonlóan újult meg, így ha a felhasználó egy zeneszámra rákeres, akkor nem csak az adott dal különböző változatait tartalmazó lejátszási listát választhatja. Hanem ebben az esetben is a Spotify minden zeneszámhoz önálló lejátszási listát társít, amelyben az adott stílushoz hasonló dalok jelennek meg. Az ajánlórendszer újítására a svéd streaming cégnek azért is volt szüksége, mert a YouTube Music is kiemelkedően jó keresővel és algoritmikus ajánlórendszerrel érkezett meg tavasszal (csak nem hazánkba), ami érezhető konkurenciát jelentett a Spotify-nak, de a cég fejlesztői gyorsan reagáltak a kihívásra.

Az újításokat a cég fokozatosan kezdte kiterjeszteni globálisan minden felhasználója számára az iOS és az Android verzióban egyaránt, úgyhogy az új funkciókat néhány napon vagy héten belül minden felhasználó megkapja.