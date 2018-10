Megérkezett G Suite Gmailbe a fájlcsatolást könnyítő funkció

Megjelent a júliusi Google Cloud Next konferencián bejelentett G Suites-os Compose Actions funkció az Add-onok között, amely a levélírás során megkönnyíti a céges felhasználóknak a más alkalmazásokból származó dokumentumok és egyéb adatok megjelenítését a levél törzsében. A keresőóriás szokásos magyarázata szerint nagyon sok időt, pontosabban a McKinsey kutatása alapján heti 8 órát vesz el a munkavállalóktól a szükséges információk megtalálása és konszolidálása, akár a dokumentumok közti böngészés az emailes csatoláshoz vagy az alkalmazások közti nézetváltás a linkeléshez a levél törzsébe, úgyhogy a vállalat ezt az időt szeretné lerövidíteni az új megoldással. A Compose Actions mostantól globálisan minden G Suite Gmail felhasználó számára elérhető, de egyelőre még csak néhány integrációval.

Már az indításnál szerepel az integrációk között a Dropbox és a Box felhős tároló, valamint az ezekhez hasonló Egnyte fájlmegosztó, így a rendszerekben tárolt dokumentumokra is könnyedén lehet hivatkozni (a jogosultságok beállításával együtt), vagy éppen a levélben érkezett dokumentumokat azonnal a külső tárhelyekre lehet letölteni. Ezzel a Google részben a konkurenciának segít, hiszen a dokumentumokat a Google Drive-ban is lehetne tárolni. Ezek szerint viszont a keresőóriás belátta, hogy sok vállalat mégis inkább máshol tárolja a dokumentumait a G Suite előfizetése mellett.

Példa egy Dropbox fájl csatolására

Ezenkívül még az Atlassian Clouddal közös integráció érhető el a Compose Actions funkcióval már az indulástól, amellyel akár a Jira vagy a Bitbucket is linkelhető az emailekbe. A Cloud Next konferencián bemutatott példa szerint, mikor a felhasználó a Compose ikonjára kattint a levelező jobb alsó sarkában, akkor a legutóbbi hibajegyek listája jelenik meg számára. Ha a listából a levélíró bármelyik elemet kiválasztja, akkor a hiba linkje és rövid összefoglalója megjelenik a levél törzsében. Így lehet felhívni például a munkatársak figyelmét egy sürgőssé vált problémára, ha a kolléga nem követi a hibajegykezelőt, látszólag nem vesz róla tudomást, vagy a problémát valaki emailben is szeretné megbeszélni.

A jövőben még sok más integrációt is ígér a vállalat, a bejelentésben még például a névjegyekről és az előre elkészített válaszok beemeléséről volt szó a levelekbe, továbbá a cég természetesen nyitott a fejlesztők önkéntes jelentkezésére az új integrációk készítéséhez. Az aktuálisan elérhető lehetőségeket a cégek adminisztrátorai állíthatják be, miután letöltik a Compose Actions megoldást a G Suite Marketplace-ről. Amint a rendszergazdák engedélyezték a funkciót, a cégen belül minden webes és mobilos platformon elérhetővé válik a cég felhasználói számára.