Dolgozóinak közel harmadát ereszti szélnek az Essential

Folytatja a lejtmenetet az Essential csapata, az Andy Rubin által alapított okostelefon-fejlesztő vállalat az Esseintal Phone második generációjának májusi elkaszálása után most dolgozóinak mintegy 30 százalékától válik meg. A leépítésekről a Bloomberg számolt be, a céghez közeli forrásokra hivatkozva, akik szerint a lépés a vállalat hardveres, marketing és sales divízióit is érinti - miután az Essential teljes legénysége nagyjából120 fő, az elbocsátás 30-40 embert érinthet. A lap megkeresésére az Essential szóvivője arról beszélt, a cég segít az elküldött alkalmazottaknak segítenek új munkahelyet, miközben továbbra sem tesz le egy új, konzumer termék piacra dobásáról.

Az ígéretesen induló cégnek sajnos már viszonylag korai szakaszában kifogyott a szél a vitorlájából: az első (és végül egyetlen) Essential Phone már a rajtnál nehézségekbe ütközött, több hetes csúszással került csak piacra, 2017 őszén ráadásul a cég egy adatvédelmi hibába is belefutott, az emailben a szállításhoz bekért azonosító okmányok a felhasználók jelentős része számára láthatóvá váltak. A gondoknak a megjelenés után sem szakadt vége, sok vásárló panaszkodott a beépített kamera gyenge teljesítményére, de az érintőkijelző és a hívások bonyolítása kapcsán is merültek fel problémák. A beígért színvariánsok is rengeteget késtek az ígéretekhez képest - a csapat gyakorlatilag minden olyan problémába belefutott, ami kezdő hardveres startupokat érinteni szokott. Ezután az eladások sem igazán pörögtek fel, pedig tavaly ősszel a cég a telefon árát az eredeti mintegy 700-ról egészen 399 dollárig nyeste vissza.

Hogy mi lesz az említett új, sorsfordító készülék, azt a cég egyelőre nem árulta el: májusban, mikor a vállalat az Essential Phone 2-től visszakozott, még arról beszélt, helyette egy okosotthon-kiegészítőt dob majd piacra, amely az Amazon és a Google termékeivel szállt volna versenybe. A késlekedés ugyanakkor ezzel a termékkel sem volt kifizetődő, az elmúlt hetekben ugyanis mind az Amazon, mind pedig a keresőóriás bemutatta nappalikba szánt eszközseregének legújabb modelljeit, egyre jobban lefedve a piacot és egyre kevesebb helyet hagyva az olyan versenyzők, mint az egyre kétségbeesettebben próbálkozó Essential számára.

Időközben ugyanakkor úgy tűnik ez a kezdeményezés is jégre került, egy bő hete ugyanis szintén a Bloomberg adott hírt róla, hogy Rubin félretenné a cég legtöbb projektjét, hogy egy új telefon kifejlesztésére fókuszáljon, amelynél az olyan AI funkciók állhatnak a felhasználói élmény középpontjában, mint a beérkező üzenetekre adott automatikus válaszok. A lap forrásai szerint ez a modell nem az Essential Phone közvetlen utódja lehet, sőt nem is hagyományos okostelefonról van szó: az eszközre a tervek szerint egy kisméretű kijelző kerül, és legnagyobb részben hangparancsokkal lesz használható.

A vállalat pánikszerű útkeresését jól illusztrálja, hogy néhány havonta megszellőztet, majd el is kaszál egy-egy projektet, amelynek eredményeként már az elbocsátások előtt is kezdtek elszivárogni határozott víziót hiányoló mérnökök a cégtől. A vállalat egyébként májusban vevőkeresésbe is fogott, a cég felvásároltatásával próbálva egyensúlyban maradni, ez azonban eddig nem hozott eredményt. A startup egyébként az ugyancsak Rubin nevével fémjelzett Playground Global inkubátorából nőtte ki magát, miközben mintegy 300 millió dollárt gyűjtött be befektetőitől, akiknek soraiban többek között az Amazon, Tencent és a Foxconn/Hon Hai is ott van - utóbbi vállalat egyben a cég gyártópartnere is. Másfél éve piaci elemzők 900 millió és 1 milliárd dollár közé becsülték az Essential értékét.